Problem nie dotyczy wszystkich, ale uderzy w najszerszą grupę - tych, którzy mają świadczenie tuż ponad progiem 2900 zł brutto, który jest jednym z kluczowych kryteriów przyznawania czternastej emerytury. To właśnie oni odczują, że w 2026 roku jedna ręka od państwa daje więcej, a druga zabiera.

Dlaczego waloryzacja emerytur 2026 może obniżyć czternastą emeryturę, zamiast ją podwyższyć?

Waloryzacja ma jedno zadanie - chronić świadczenia przed drożyzną. Jednak w przypadku 14. emerytury działa inaczej. Gdy podstawowe świadczenie rośnie, senior szybciej przekracza próg 2900 zł brutto, czyli granicę, od której czternastka zaczyna być obcinana według zasady „złotówka za złotówkę”.

I właśnie na tym polega paradoks 2026 roku: wielu emerytów otrzyma na konto wyższą podstawową emeryturę, ale w tym samym czasie straci kilkaset złotych z czternastki, a część osób nawet cały dodatek.

W praktyce oznacza to, że:

senior z emeryturą tuż poniżej 2900 zł po waloryzacji wpadnie powyżej progu ,

po waloryzacji wpadnie , ZUS będzie musiał obniżyć mu czternastkę ,

, a część świadczeniobiorców straci ją w całości, bo przekroczy limit o więcej niż jej wysokość.

To mechanizm znany od lat i każdego roku historia się powtarza, bo rząd nie ma zamiary podnieść progu 2900 zł, mimo rosnącej inflacji.

Kto straci na czternastce po waloryzacji 2026? Te grupy seniorów są najbardziej zagrożone

Uderzy to przede wszystkim w osoby z emeryturą między 2800 a 3300 zł brutto. Dlaczego właśnie ta grupa? Bo po waloryzacji trafi perfekcyjnie w próg redukcji 14. świadczenia. Seniorzy z tej grupy mówią wprost: „W 2025 roku dostałem pełną czternastkę. W 2026 dostanę mniej, mimo że wszystko drożeje”.

Najbardziej narażeni są:

osoby pobierające dziś świadczenia w przedziale 2700–2900 zł brutto ,

, emeryci, którzy przekroczą próg o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych ,

, osoby, które w 2025 roku otrzymały czternastkę, ale po waloryzacji stracą do niej prawo ,

, seniorzy pobierający świadczenia „na granicy” - ich podwyżka okaże się de facto utratą części czternastki.

Dla wielu to nie tylko matematyka - to realne 200–400 zł mniej w portfelu.

Dlaczego zasada „złotówka za złotówkę” obetnie czternastkę wielu emerytom w 2026 roku?

Czternastka ma pełną kwotę tylko dla tych, którzy mieszczą się w limicie 2900 zł brutto. Każda złotówka ponad ten próg została uznana przez ustawodawcę za dochód, który należy „wyrównać” - więc ZUS obniża czternastkę o dokładnie tyle samo.

Ten mechanizm jest powtarzalny i przewidywalny - ale nie skaluje się z waloryzacją. Limit nie rośnie, a dochody seniorów tak. To właśnie zderzenie tych dwóch wartości sprawi, że w 2026 roku system stanie się wyjątkowo niekorzystny.

Jak dokładnie wzrosną emerytury po waloryzacji 2026 i dlaczego ten wzrost obniży czternastkę?

Jak będą wyglądały emerytury po waloryzacji w 2026 roku? Zgodnie z wyliczeniami (zakładana podwyżka emerytur o 4,88 proc.) przykładowe kwoty wzrostu kształtują się następująco:

2000 zł brutto → 2098 zł brutto ,

, 2600 zł brutto → 2727,40 zł ,

, 2900 zł brutto → 3042,10 zł ,

, 3400 zł brutto → 3566,60 zł ,

, 4000 zł brutto → 4196 zł.

Dla wielu seniorów to świetna wiadomość — ale podwyżka ta automatycznie zepchnie ich w strefę redukcji czternastki. To jak sytuacja, w której pracownik awansuje, dostaje podwyżkę, ale nagle traci prawo do dodatku socjalnego. Nie dlatego, że zarabia więcej, ale dlatego, że próg został od lat zamrożony.

Kto nie straci czternastki w 2026 roku? Te grupy seniorów mogą spać spokojnie

Nie wszyscy są zagrożeni. Oto grupy, które nie stracą ani grosza czternastki:

osoby z emeryturą do 2700 zł brutto w 2025 roku,

w 2025 roku, seniorzy, którzy nawet po waloryzacji nie zbliżą się do progu 2900 zł ,

, najniższe świadczenia, które po podwyżce wyniosą około 1970 zł brutto — im waloryzacja pomoże, nie zaszkodzi.

Paradoks polega na tym, że im większa była emerytura przed waloryzacją, tym większa szansa na realną stratę.

Symulacja ZUS: jak waloryzacja 2026 wpływa na prawo do czternastki — tabela brutto/netto

Emerytura brutto w 2025 Po waloryzacji (2026) Próg (2900 zł) – o ile przekroczony Czy czternastka pełna? Utrata (szacunkowo) 2700 zł 2831,76 zł 0 zł TAK 0 zł 2850 zł 2988,78 zł 88,78 zł NIE ok. 89 zł 2900 zł 3042,10 zł 142,10 zł NIE ok. 142 zł 3100 zł 3251,28 zł 351,28 zł NIE ok. 351 zł

Tabelę możesz wykorzystać jako ilustrację problemu - widać, że problem zaczyna się praktycznie od 2850 zł brutto.

Jak emeryci reagują na obniżkę czternastki? W sieci narasta frustracja i poczucie niesprawiedliwości

Na forach emeryci piszą, że czują się „wrobieni”, bo po pierwsze nikt głośno nie mówi o zjawisku "ucinania" czternastych emerytur w wyniku waloryzacji. Część zastanawia się nawet, czy podwyżka jest „warta świeczki”.

Jedna z seniorek cytowana w regionalnych mediach mówi:

„To wygląda tak, jakby nam dali na papierze więcej, ale zabrali w dodatkach. Co ja z tego mam?”

Inni zwracają uwagę na konieczność aktualizacji progu 2900 zł, który z roku na rok - jak gilotyna - dotyka coraz więcej seniorów, zabierając im część "czternastki".

Czy trzeba składać wniosek o 13. i 14. emeryturę w 2026 roku? Zasady wypłat ZUS

Nie - oba świadczenia są wypłacane automatycznie, a seniorzy nie muszą składać żadnych dokumentów. Wypłata odbywa się na tych samych zasadach co podstawowa emerytura.

Wypłaty:

13. emerytura — zwykle w kwietniu,

— zwykle w kwietniu, 14. emerytura — koniec sierpnia lub wrzesień.

Dla wielu seniorów to moment budżetowego oddechu — ale w 2026 roku czternastka dla niektórych będzie niższa niż w 2025.

Najczęstsze pytania o waloryzację 2026 i czternastkę - FAQ dla seniorów

Dlaczego moja czternastka będzie niższa mimo podwyżki emerytury? Bo przekroczyłeś próg 2900 zł brutto. Każda złotówka ponad próg obniża czternastkę. Czy dodatki (np. pielęgnacyjny) liczą się do limitu 2900 zł? Tak, ZUS uwzględnia wszystkie świadczenia w dochodzie. Czy próg 2900 zł może zostać podniesiony? Na razie nie ma zapowiedzi podwyższenia progu 2900 zł związanego z wypłatą czternastej emerytury. Czy mogę zrezygnować z waloryzacji, żeby nie stracić czternastki? Nie, waloryzacja jest automatyczna i obowiązkowa.

