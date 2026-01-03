Co to jest choroba zawodowa według prawa?

Choroby zawodowe najczęściej rozwijają się latami – jako efekt pracy w szkodliwych warunkach albo powtarzalnych czynności wykonywanych w nieprawidłowy sposób. Kluczowe znaczenie mają m.in. kontakt z substancjami chemicznymi, pyłami czy promieniowaniem, nadmierne obciążenie organizmu – zarówno fizyczne, jak i psychiczne– a także działanie czynników biologicznych, takich jak bakterie lub wirusy.

Aby zostały oficjalnie uznane i dawały prawo do świadczeń, konieczne jest spełnienie określonych wymogów i przejście przewidzianej prawem procedury. Jak przepisy definiują chorobę zawodową?

Podstawa prawna Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Co istotne, choroba zawodowa może zostać rozpoznana nie tylko w czasie trwania zatrudnienia. Prawo dopuszcza jej stwierdzenie również po zakończeniu stosunku pracy, o ile objawy ujawnią się w terminie określonym w obowiązujących przepisach, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym chorób zawodowych.

Lista chorób zawodowych

W 2026 roku obowiązująca lista chorób zawodowych, określona w rozporządzeniu Rady Ministrów, obejmuje rozległy katalog schorzeń, które mogą mieć bezpośredni związek z warunkami pracy. Są to choroby powstające w wyniku długotrwałego kontaktu z czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi, a także na skutek specyfiki wykonywanych obowiązków. Co ważne, przepisy uwzględniają również okresy ujawnienia objawów – w wielu przypadkach choroba może zostać uznana za zawodową nawet po zakończeniu zatrudnienia. Które są najczęściej diagnozowane?

Choroby zakaźne i pasożytnicze, takie jak:

borelioza,

gruźlica,

toksoplazmoza,

wirusowe zapalenie wątroby typu B i C,

zakażenie wirusem HIV (AIDS).

Choroby skóry o podłożu zawodowym, m.in.:

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,

egzema zawodowa,

pokrzywka zawodowa.

Choroby układu oddechowego, takie jak:

astma zawodowa,

przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli,

przewlekłe zapalenia zatok spowodowane narażeniem na pyły i chemikalia.

Choroby układu ruchu, takie jak:

przewlekłe zapalenia ścięgien spowodowane powtarzalnymi ruchami,

zespół cieśni nadgarstka,

zwyrodnienia kręgosłupa wynikające z przeciążeń.

Choroby wywołane promieniowaniem, obejmujące m.in.:

przewlekłe zmiany skórne,

zaćmę popromienną.

Nowotwory, wśród których wymienia się:

białaczki powiązane z narażeniem na benzen i inne toksyny,

nowotwory skóry,

nowotwory przewodu żołądkowo-jelitowe,

raka jajnika,

raka płuca.

Pylice płuc, w tym:

pylica krzemowa,

pylica węglowa,

pylico-gruźlica,

schorzenia płuc wywołane wdychaniem pyłów bawełnianych i innych włókien naturalnych.

Schorzenia neurologiczne, w tym:

choroba wibracyjna,

neuropatie zawodowe związane z długotrwałą ekspozycją na metale ciężkie lub pestycydy,

Schorzenia spowodowane działaniem substancji chemicznych, w tym:

choroby wynikające z kontaktu z benzenem, chlorkiem winylu lub formaldehydem,

ostre zatrucia pestycydami,

zatrucia ołowiem, rtęcią, arsenem czy cyjankami.

Co przysługuje pracownikowi za chorobę zawodową?

Pracownik, u którego została potwierdzona choroba zawodowa, ma prawo do szeregu świadczeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniu wypadkowym. Chodzi o ustawę z 30 października 2002 r., która reguluje pomoc finansową i wsparcie w sytuacjach, gdy problemy zdrowotne są bezpośrednio związane z wykonywaną pracą. Do najważniejszych form wsparcia należą m.in.:

dodatek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki,

dla osób wymagających stałej opieki, jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ,

, refundacja kosztów leczenia , w tym leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych,

, w tym leczenia stomatologicznego, szczepień ochronnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych, renta szkoleniowa , gdy stan zdrowia wymusza zmianę zawodu i przekwalifikowanie,

, gdy stan zdrowia wymusza zmianę zawodu i przekwalifikowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy ,

, świadczenie rehabilitacyjne , jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego dalsze leczenie lub rehabilitacja są nadal konieczne,

, jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego dalsze leczenie lub rehabilitacja są nadal konieczne, zasiłek chorobowy wypłacany w pełnej, 100-procentowej wysokości wynagrodzenia,

wypłacany w pełnej, 100-procentowej wysokości wynagrodzenia, zasiłek wyrównawczy dla osób, które ze względów zdrowotnych muszą przejść na niżej opłacane stanowisko.

Ważne Przepisy przewidują również ochronę dla rodziny zmarłego pracownika. W przypadku śmierci spowodowanej chorobą zawodową bliscy mogą wystąpić o jednorazowe odszkodowanie oraz rentę rodzinną.

Odszkodowania z ZUS za chorobę zawodową: 1636 zł za każdy procent uszczerbku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia osobom, które ucierpiały w wyniku wypadku przy pracy. Najczęściej przyznawaną formą pomocy jest jednorazowe odszkodowanie, którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Od 1 kwietnia 2025 roku obowiązują nowe, wyższe stawki – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku przysługuje obecnie 1636 zł.

Ważne Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej. Specjaliści oceniają zarówno procent uszczerbku na zdrowiu, jak i związek urazu z wypadkiem przy pracy. Orzeczenie wydawane jest dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, gdy stan zdrowia poszkodowanego jest już ustabilizowany.

Aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS, konieczne jest podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów. W praktyce oznacza to m.in. wniosek o wypłatę świadczenia, protokół powypadkowy oraz druk OL-9 przygotowany przez pracodawcę i uzupełniony przez lekarza.

Aktualne kwoty jednorazowych odszkodowań wynoszą:

1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy); 1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy); 28 636 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy); 28 636 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy); 147 271 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy); 73 635 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy); 147 271 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 28 636 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy); 147 271 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 28 636 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy); 28 636 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy); 73 635 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 28 636 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

Odszkodowanie od pracodawcy za chorobę zawodową

Jeżeli świadczenia wypłacane przez ZUS są niewystarczające, pracownik ma możliwość zwrócenia się do sądu z roszczeniem od pracodawcy. Zastosowanie wówczas mają przepisy prawa cywilnego. Czego może domagać się pracownik? W grę wchodzi:

jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek majątkowy, o którym mowa w art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego,

zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy, o którym mowa art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego,

renta, o której mowa w art. 444 § 2 Kodeksu cywilnego.

Ważne Przepisy nie określają górnej granicy roszczeń, które pracownicy mogą zgłaszać wobec pracodawców w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu. Wystarczające może być subiektywne przekonanie, że świadczenie wypłacone przez ZUS jest niewystarczające.

Chociaż zgodnie z prawem pracownik może domagać się od pracodawcy świadczeń uzupełniających na podstawie przepisów prawa cywilnego, to występując z powództwem do sądu o ich wypłatę nie wystarczy powołanie się jedynie na fakt zachorowania na chorobę zawodową lub wypadku przy pracy odnotowanego w protokole powypadkowym. Konieczne jest również udowodnienie łącznie wszystkich elementów odpowiedzialności odszkodowawczej:

odpowiedzialności pracodawcy za czyn niedozwolony,

poniesionej szkody, czyli uszczerbku na zdrowiu,

związku przyczynowego między zdarzeniem wypadkowym a powstałą szkodą.

Warto mieć na uwadze, że pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może domagać się dodatkowych świadczeń tylko wtedy, gdy wypłaty wynikające z przepisów ustawy wypadkowej nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub cierpieniem. W praktyce oznacza to, że najpierw należy skorzystać z przysługujących świadczeń z ubezpieczenia społecznego – dopiero po ich rozliczeniu możliwe jest dochodzenie od pracodawcy dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wystąpienie z roszczeniem od pracodawcy przed uzyskaniem świadczeń z ZUS jest zazwyczaj traktowane jako przedwczesne i może skutkować odrzuceniem roszczenia.

Ważne Istotne znaczenie ma także termin przedawnienia roszczeń. Pracownik ma co do zasady trzy lata na wystąpienie z takim żądaniem, licząc od dnia, w którym dowiedział się o chorobie oraz o związku schorzenia z warunkami wykonywanej pracy.

Jak dostać odszkodowanie z ZUS za chorobę zawodową?

Procedura zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej składa się z kilku jasno określonych kroków i przebiega etapami. Na początku następuje zgłoszenie podejrzenia. Może go dokonać pracodawca, lekarz prowadzący lub sam pracownik – także były. Informacja trafia do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektora pracy. W przypadku osób nadal zatrudnionych zgłoszenie odbywa się zwykle za pośrednictwem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Kolejnym etapem jest postępowanie diagnostyczne. Po wykonaniu badań lekarskich oraz analizie dokumentacji medycznej i warunków pracy lekarz wydaje orzeczenie, w którym potwierdza istnienie choroby zawodowej albo wyklucza jej związek z wykonywaną pracą.

Ostatni krok to wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie orzeczenia lekarskiego państwowy inspektor sanitarny podejmuje formalną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub odmowie jej uznania.