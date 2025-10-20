ZUS przenosi emerytury do aplikacji mObywatel. Nie każdy zobaczy stan konta i inne dane od 1 stycznia 2026

Od 1 stycznia 2026 roku w aplikacji mObywatel pojawi się nowa zakładka – „Twoja emerytura”. ZUS pokaże tam:

prognozę świadczenia,

stan konta,

wpłaty do OFE, PPK i IKE.

Ale nie wszyscy Polacy zobaczą swoje dane od razu. Dostęp dostaną tylko użytkownicy spełniający określone warunki. Dlaczego rząd Donalda Tuska wycofał się z projektu Centralnej Informacji Emerytalnej i co to oznacza dla przyszłych emerytów?

Emerytury w aplikacji mObywatel zamiast w portalu. ZUS zmienia strategię

Projekt Centralnej Informacji Emerytalnej, który miał stworzyć osobny portal dla emerytów, właśnie znika z planów. Rząd uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie przeniesienie wszystkich danych do mObywatela – aplikacji, którą ma już ponad 10 mln Polaków. Dzięki temu każdy ubezpieczony zobaczy w smartfonie nie tylko swoje dane z ZUS, ale też z OFE, IKE, IKZE, PPK, PPE i KRUS.

To duża zmiana – nie będzie już konieczności logowania się do kilku portali. Wystarczy jedno narzędzie, jeden login i jeden ekran. W teorii będzie więc prościej i taniej. W praktyce – usługi zostaną udostępnione tylko dla wybranych.

Nie każdy Polak zobaczy dane emerytalne w aplikacji mObywatel. Wprowadzono limit wieku i warunki techniczne

Zgodnie z poprawką przyjętą przez rząd, dostęp do danych otrzymają tylko osoby, które spełniają następujące warunki:

do 31 grudnia 2025 roku skończą 35 lat ,

, mają aktywny profil na PUE ZUS ,

, korzystają z aplikacji mObywatel.

Reszta – w tym młodsi użytkownicy i osoby bez smartfona – będzie musiała poczekać lub korzystać z tradycyjnych form informacji.

Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy, że najpierw chce uruchomić usługę dla tych, którzy „już mają historię składkową i potrafią korzystać z cyfrowych narzędzi”. Krytycy odpowiadają: to dyskryminacja młodszych i wykluczonych cyfrowo.

Dlaczego rząd rezygnuje z Centralnej Informacji Emerytalnej?

Budowa osobnego systemu CIE miała kosztować setki milionów złotych. Tymczasem mObywatel już działa, ma chmurę dokumentów i mechanizmy logowania.

[To] wygodny i szybki dostęp do informacji o składkach zgromadzonych w ZUS oraz o prognozowanej emeryturze. Ale także informacji o środkach zgromadzonych w innych produktach emerytalnych takich jak IKE, IKZE, fundusze emerytalne. To wszystko będzie dostępne w jednym miejscu - w aplikacji mObywatel - napisał na portalu przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek.

W efekcie rząd wprowadzi poprawki do ustaw o PPK, PPE, OFE i ubezpieczeniach rolników, by umożliwić ZUS automatyczne pobieranie danych z instytucji finansowych. Z punktu widzenia obywatela – jedno miejsce z kompletem informacji. Z punktu widzenia budżetu – duża oszczędność.

Emerytura i nie tylko. Co już dziś załatwisz w aplikacji mObywatel?

Dla milionów Polaków mObywatel to nie tylko aplikacja, ale także portal internetowy dostępny pod adresem mobywatel.gov.pl. Po zalogowaniu przez profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną lub samą aplikację możesz w kilka minut załatwić sprawy, które kiedyś wymagały wizyty w urzędzie.

mObywatel - najważniejsze usługi w sekcji „Twoje sprawy”:

złożenie pisma ogólnego do dowolnego urzędu,

do dowolnego urzędu, wniosek o dowód osobisty (dla siebie lub dziecka),

(dla siebie lub dziecka), zameldowanie i wymeldowanie , także dla cudzoziemców,

, także dla cudzoziemców, zgłoszenie urodzenia dziecka ,

, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu ,

, zmiana miejsca głosowania lub zgłoszenie głosowania korespondencyjnego ,

lub , zawiadomienie o usunięciu drzewa lub krzewu ,

, wniosek o paszport dla dziecka ,

, zawieszenie e-dowodu lub zgłoszenie jego utraty ,

lub , wniosek o świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego ,

, wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub odpisu aktu stanu cywilnego,

lub odpisu aktu stanu cywilnego, zgłoszenie kradzieży tożsamości.

Część z tych usług działa automatycznie, bez udziału urzędnika – po wysłaniu wniosku natychmiast widzisz jego status i urząd, który go rozpatruje.

Sekcja „Twoje dane” – pełna kontrola nad rejestrami:

sprawdzenie danych w PESEL , Rejestrze Dowodów Osobistych , Rejestrze Wyborców ,

, , , zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnięcie zastrzeżenia,

lub cofnięcie zastrzeżenia, podgląd historii weryfikacji numeru PESEL przez firmy i urzędy,

pobranie pliku z historią zastrzeżeń,

informacje o aktualnym i nieaktualnych dowodach osobistych,

możliwość unieważnienia dokumentu lub cofnięcia zawieszenia e-dowodu.

Kierowcy i pojazdy:

dane o samochodach , ich ubezpieczeniu OC i badaniach technicznych,

, ich ubezpieczeniu OC i badaniach technicznych, zgłoszenie zbycia pojazdu ,

, informacje o prawie jazdy , pozwoleniach i ograniczeniach,

, i ograniczeniach, liczba punktów karnych i szczegóły wykroczeń drogowych.

e-Doręczenia:

odbiór listów poleconych z urzędu przez internet,

wysyłka dokumentów elektronicznych z potwierdzeniem odbioru,

jedna skrzynka do kontaktu z administracją (ePUAP, biznes.gov.pl, e-Doręczenia).

ePłatności:

opłacanie urzędowych należności online (Blik, przelew),

automatyczne wypełnianie danych do przelewu,

historia i potwierdzenia wpłat w jednym miejscu.

Inne funkcje:

Kalendarz z dniami wolnymi, niedzielami handlowymi i przypomnieniami o ważności dokumentów,

z dniami wolnymi, niedzielami handlowymi i przypomnieniami o ważności dokumentów, Centrum pomocy z odpowiedziami na najczęstsze pytania i kontaktem do urzędów,

z odpowiedziami na najczęstsze pytania i kontaktem do urzędów, Katalog spraw – stale rosnąca lista usług, które można załatwić bez wychodzenia z domu.

To w praktyce cyfrowy urząd w kieszeni, a od 2026 roku – także pełne centrum emerytalne z danymi z ZUS i OFE.

Nowy mObywatel 2025 – aplikacja z doradcą AI i cyfrową teczką

To nie koniec zmian. Wersja mObywatel 2025 wprowadziła m.in. wirtualnego doradcę opartego na AI, który pomoże wypełnić wniosek o świadczenie, moduł mStłuczka do zgłaszania kolizji drogowych i cyfrowy podpis. Rząd zapowiada, że emerytalny moduł wykorzysta te same mechanizmy, a w przyszłości pozwoli też złożyć wniosek o emeryturę bez logowania do PUE ZUS.

Bezpieczeństwo danych w mObywatelu – największy test dla ZUS i Ministerstwa Cyfryzacji

Eksperci ostrzegają, że przenoszenie wrażliwych danych finansowych do aplikacji mobilnych może budzić obawy. ZUS zapewnia jednak, że:

dane będą szyfrowane i przekazywane tylko za zgodą użytkownika,

instytucje zachowają tajemnicę prawną,

dane nie trafią do podmiotów komercyjnych ani marketingowych.

Ministerstwo podkreśla, że cały system przejdzie testy bezpieczeństwa CERT i NASK, zanim ruszy 1 stycznia 2026.

Wykluczeni cyfrowo znowu na marginesie. Co z seniorami bez smartfona?

Według danych resortu cyfryzacji, aż 20 proc. dorosłych Polaków nie ma kompetencji cyfrowych lub odpowiedniego urządzenia. Rząd zapowiada specjalne programy szkoleniowe oraz utrzymanie tradycyjnych form – papierowych informacji rocznych i infolinii ZUS. Mimo to eksperci ostrzegają, że część seniorów może zostać poza systemem.

Eksperci: dostęp do prognozy emerytury z ZUS może wywołać boom na IKE i IKZE

Łatwy dostęp do informacji o przyszłym świadczeniu może sprawić, że więcej osób zdecyduje się na dodatkowe oszczędzanie. Już dziś Polacy mają w IKE i IKZE ponad 25 mld zł aktywów. Po starcie nowej funkcji w mObywatelu liczba ta może gwałtownie wzrosnąć.