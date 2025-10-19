Ten lek był w każdym domu. W szafkach kuchennych, w torebkach, w szufladach obok termometru i plastrów.

Działał szybko, bez recepty, a teraz GIF ostrzega: nie wolno go już stosować.

Popularny lek znika z aptek. GIF ostrzega: nie stosować, zwrócić do apteki

Benlek - bo o niego chodzi -to popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, dostępny bez recepty w aptekach i sklepach internetowych. Stosowany jest w łagodzeniu bólu głowy, zębów, mięśni, stawów oraz przy gorączce i stanach zapalnych. Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że produkt nie spełnia wymogów jakościowych, ponieważ wykryto nieprawidłowość w czystości chromatograficznej jednej z substancji czynnych.

W praktyce oznacza to, że w składzie mogły znaleźć się śladowe ilości związków chemicznych niewystępujących w specyfikacji farmaceutycznej. GIF uznał, że taka sytuacja „stwarza ryzyko dla zdrowia publicznego” i nakazał natychmiastowe wycofanie preparatu.

Jak rozpoznać wycofany lek? Wszystkie serie do zwrotu

Decyzja obejmuje wszystkie dostępne serie leku Benlek. Jeśli masz w domu opakowanie o którejkolwiek z dawek – nie należy go stosować. Można je zwrócić do apteki lub oddać do punktu zbiórki przeterminowanych leków (znajdują się w większości placówek farmaceutycznych).

Dane leku:

Nazwa handlowa Benlek Postać Tabletki Dawki 500 mg, 38,75 mg, 50 mg Producent Solinea sp. z o.o. Numer pozwolenia 27270 Kod GTIN 05909991492977

Na skróty: najważniejsze informacje o decyzji GIF

Wycofany lek: Benlek – tabletki 500 mg, 38,75 mg, 50 mg.

– tabletki 500 mg, 38,75 mg, 50 mg. Decyzja: natychmiastowy zakaz obrotu na terenie całej Polski.

na terenie całej Polski. Powód: nieprawidłowość chromatograficzna (substancja nie spełnia norm jakości).

(substancja nie spełnia norm jakości). Producent: Solinea sp. z o.o., Elizówka k. Lublina .

. Dotyczy: wszystkich serii i numerów partii .

. Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Dlaczego Benlek został wycofany? Wyjaśnienia GIF

W oficjalnym komunikacie Główny Inspektor Farmaceutyczny podał, że:

„Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że produkt leczniczy Benlek nie spełnia wymagań jakościowych, wstrzymuje się obrót wszystkimi seriami w celu ochrony zdrowia publicznego.”

Eksperci tłumaczą, że chodzi o czystość chromatograficzną substancji, co oznacza, że w procesie produkcji wykryto niewłaściwe proporcje lub domieszki chemiczne, które nie powinny występować w leku.

To nie pierwszy przypadek w tym roku – od początku 2025 r. GIF wydał już kilkanaście decyzji dotyczących wycofań lub wstrzymań serii popularnych preparatów.

Co nowego [08:40]

Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że monitoruje wszystkie zgłoszenia dotyczące Benleku. Na ten moment nie odnotowano działań niepożądanych, jednak pacjenci powinni zaprzestać stosowania leku i sprawdzić swoje apteczki domowe. GIF przypomina, że każdy lek wycofany z obrotu należy oddać do apteki – nie wyrzucać do śmieci ani toalety.

Najczęstsze pytania o wycofanie Benleku (FAQ)

Czy Benlek jest groźny dla zdrowia?

Na razie brak informacji o skutkach ubocznych, ale produkt nie spełnia norm jakości – decyzja ma charakter zapobiegawczy.

Czy mogę oddać lek do apteki bez paragonu?

Tak. Paragon nie jest wymagany – apteki przyjmują wycofane leki bez dowodu zakupu.

Czy Benlek wróci do sprzedaży?

Nie wiadomo. Producent może wznowić dystrybucję dopiero po uzyskaniu zgody GIF i udokumentowaniu naprawy nieprawidłowości.

Czy inne leki Solinei są bezpieczne?

GIF nie informował o problemach z innymi produktami firmy. Decyzja dotyczy wyłącznie preparatu Benlek.

