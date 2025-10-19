- Popularny lek znika z aptek. GIF ostrzega: nie stosować, zwrócić do apteki
- Jak rozpoznać wycofany lek? Wszystkie serie do zwrotu
- Na skróty: najważniejsze informacje o decyzji GIF
- Dlaczego Benlek został wycofany? Wyjaśnienia GIF
- Co nowego [08:40]
- Najczęstsze pytania o wycofanie Benleku (FAQ)
Ten lek był w każdym domu. W szafkach kuchennych, w torebkach, w szufladach obok termometru i plastrów.
Działał szybko, bez recepty, a teraz GIF ostrzega: nie wolno go już stosować.
Benlek - bo o niego chodzi -to popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, dostępny bez recepty w aptekach i sklepach internetowych. Stosowany jest w łagodzeniu bólu głowy, zębów, mięśni, stawów oraz przy gorączce i stanach zapalnych. Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że produkt nie spełnia wymogów jakościowych, ponieważ wykryto nieprawidłowość w czystości chromatograficznej jednej z substancji czynnych.
W praktyce oznacza to, że w składzie mogły znaleźć się śladowe ilości związków chemicznych niewystępujących w specyfikacji farmaceutycznej. GIF uznał, że taka sytuacja „stwarza ryzyko dla zdrowia publicznego” i nakazał natychmiastowe wycofanie preparatu.
Jak rozpoznać wycofany lek? Wszystkie serie do zwrotu
Decyzja obejmuje wszystkie dostępne serie leku Benlek. Jeśli masz w domu opakowanie o którejkolwiek z dawek – nie należy go stosować. Można je zwrócić do apteki lub oddać do punktu zbiórki przeterminowanych leków (znajdują się w większości placówek farmaceutycznych).
Dane leku:
|Nazwa handlowa
|Benlek
|Postać
|Tabletki
|Dawki
|500 mg, 38,75 mg, 50 mg
|Producent
|Solinea sp. z o.o.
|Numer pozwolenia
|27270
|Kod GTIN
|05909991492977
Na skróty: najważniejsze informacje o decyzji GIF
- Wycofany lek: Benlek – tabletki 500 mg, 38,75 mg, 50 mg.
- Decyzja: natychmiastowy zakaz obrotu na terenie całej Polski.
- Powód: nieprawidłowość chromatograficzna (substancja nie spełnia norm jakości).
- Producent: Solinea sp. z o.o., Elizówka k. Lublina.
- Dotyczy: wszystkich serii i numerów partii.
- Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Dlaczego Benlek został wycofany? Wyjaśnienia GIF
W oficjalnym komunikacie Główny Inspektor Farmaceutyczny podał, że:
„Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że produkt leczniczy Benlek nie spełnia wymagań jakościowych, wstrzymuje się obrót wszystkimi seriami w celu ochrony zdrowia publicznego.”
Eksperci tłumaczą, że chodzi o czystość chromatograficzną substancji, co oznacza, że w procesie produkcji wykryto niewłaściwe proporcje lub domieszki chemiczne, które nie powinny występować w leku.
To nie pierwszy przypadek w tym roku – od początku 2025 r. GIF wydał już kilkanaście decyzji dotyczących wycofań lub wstrzymań serii popularnych preparatów.
Co nowego [08:40]
Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował, że monitoruje wszystkie zgłoszenia dotyczące Benleku. Na ten moment nie odnotowano działań niepożądanych, jednak pacjenci powinni zaprzestać stosowania leku i sprawdzić swoje apteczki domowe. GIF przypomina, że każdy lek wycofany z obrotu należy oddać do apteki – nie wyrzucać do śmieci ani toalety.
Najczęstsze pytania o wycofanie Benleku (FAQ)
Czy Benlek jest groźny dla zdrowia?
Na razie brak informacji o skutkach ubocznych, ale produkt nie spełnia norm jakości – decyzja ma charakter zapobiegawczy.
Czy mogę oddać lek do apteki bez paragonu?
Tak. Paragon nie jest wymagany – apteki przyjmują wycofane leki bez dowodu zakupu.
Czy Benlek wróci do sprzedaży?
Nie wiadomo. Producent może wznowić dystrybucję dopiero po uzyskaniu zgody GIF i udokumentowaniu naprawy nieprawidłowości.
Czy inne leki Solinei są bezpieczne?
GIF nie informował o problemach z innymi produktami firmy. Decyzja dotyczy wyłącznie preparatu Benlek.
Podstawa prawna
- Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 października 2025 r. (nr decyzji: GIF-WO.123.45.2025)
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2023 poz. 1334)
