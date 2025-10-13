Renta wdowia przyniesie realne podwyżki dla tysięcy seniorów. Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie część drugiego świadczenia – z 15% do 25%, co oznacza nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej. Zmiana obejmie wdowy i wdowców, którzy pobierają zarówno emeryturę, jak i rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Nie trzeba składać wniosku - ZUS przeliczy świadczenia automatycznie. Obowiązuje nadal limit: do trzykrotności najniższej emerytury.

Kto dostanie wyższą rentę wdowią?

Uprawnieni to wdowy i wdowcy, którzy mają prawo do dwóch świadczeń – własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Od połowy 2025 r. można pobierać jedno świadczenie w pełnej wysokości, a drugie w części – dotąd 15%.

Od 2027 roku ten procent wzrośnie do 25%, co realnie podniesie dochody gospodarstw, w których oba świadczenia są stosunkowo wysokie.

Warunki:

ukończony wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65)

wspólność małżeńska do dnia śmierci małżonka

brak nowego związku małżeńskiego

prawo do renty rodzinnej potwierdzone przez ZUS

Nie trzeba składać nowego wniosku – przeliczenie nastąpi automatycznie.

Ile zyskasz na rencie wdowiej po zmianach od 2027 roku?

Dla osób z przeciętną emeryturą (ok. 3 400 zł brutto) i rentą rodzinną (ok. 2 800 zł) dopłata wzrośnie z ok. 420 zł do ponad 700 zł brutto miesięcznie.

Przykład orientacyjny:

Świadczenie 2025 (15%) 2027 (25%) Różnica Emerytura własna 3 400 zł + renta rodzinna 2 800 zł 420 zł 700 zł +280 zł Emerytura 4 000 zł + renta rodzinna 3 000 zł 450 zł 750 zł +300 zł

ZUS przeliczy rentę wdowią z urzędu.

Renta wdowia 2027 – kiedy wyższe świadczenia i jak wygląda harmonogram?

ZUS zaplanował jasny harmonogram zmian, dzięki któremu każdy uprawniony senior wie, kiedy może spodziewać się wyższej renty wdowiej. Poniżej zobacz najważniejsze daty i etapy przeliczeń aż do 2027 roku.

Data Zdarzenie 1 lipca 2025 wejście w życie zasad 100% + 15% 1 stycznia 2027 wzrost drugiego świadczenia do 25% styczeń 2027 automatyczne przeliczenia ZUS bez wniosku

Ważne: ZUS poinformuje beneficjentów listownie lub przez PUE o nowej wysokości renty.

Czy trzeba wniosek i jak go złożyć?

Nie, zmiana z 15% na 25% nastąpi z urzędu. Natomiast wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD) trzeba było złożyć wcześniej – od 1 stycznia 2025 r. dokument jest dostępny w PUE ZUS i na ePUAP.

Krok po kroku:

Wejdź na www.zus.pl. Zaloguj się do PUE. Wybierz formularz ERWD – Wniosek o rentę wdowią - poniżej możesz pobrać dokument w pliku pdf do wydrukowania Złóż elektronicznie lub w dowolnej placówce ZUS.

Formularz ERWD pobierz plik

Kto nie skorzysta na zmianach renty wdowiej?

Nie każdy senior odczuje skutki reformy tak samo. Choć dla większości renta wdowia oznacza realne wsparcie finansowe, część osób niestety pozostanie poza systemem lub nie odczuje wzrostu świadczeń.

Nowe przepisy jasno wskazują, kto nie będzie mógł skorzystać z podwyższonego procentu renty:

osoby, które ponownie zawarły związek małżeński ,

, seniorzy bez prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku,

po zmarłym małżonku, świadczeniobiorcy, u których łączna suma świadczeń przekroczy 3× najniższą emeryturę ,

, osoby, które nie złożyły wniosku ERWD lub zrobiły to po terminie,

lub zrobiły to po terminie, wdowy i wdowcy zmarłych przed wejściem ustawy, jeśli nie spełniają nowych kryteriów wiekowych.

Dla tej grupy zmiana z 2027 r. nie przyniesie żadnej korzyści – ZUS nie przeliczy świadczeń automatycznie, a przepisy nie przewidują wyrównań wstecznych.

Skutki dla dodatków i ulg – uważaj na progi dochodowe

Podwyżka renty wdowiej o dodatkowe 10 pkt proc. oznacza, że część osób przekroczy kluczowe progi dochodowe, od których zależy prawo do innych świadczeń socjalnych. W praktyce może to dotyczyć dodatku mieszkaniowego, energetycznego, osłonowego, a w niektórych gminach także dopłat do czynszu i bonu senioralnego.

Jeśli Twój miesięczny dochód po przeliczeniu wzrośnie o 200–300 zł brutto, możesz przekroczyć próg 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej (tj. 1 164 zł dla osoby samotnej lub 900 zł w rodzinie, stan na 2025 r.).

W takiej sytuacji część dodatków może zostać zmniejszona lub całkowicie wygaszona przy kolejnym okresie rozliczeniowym.

ZUS podkreśla, że zmiana renty wdowiej nie wpływa na 13. i 14. emeryturę, bo te są wypłacane niezależnie od wysokości dochodu.

Natomiast dodatki lokalne – np. dopłaty do ogrzewania czy zasiłki celowe – zależą od decyzji samorządów, dlatego warto sprawdzić w MOPS lub GOPS, czy po przeliczeniu nadal spełniasz kryteria.

Kto zyska, a kto straci na zmianach w rencie wdowiej?

Status Opis Wygrani Seniorzy z wysokimi świadczeniami po zmarłym małżonku – wzrost o 200–300 zł miesięcznie. Bez zmian Osoby z niskimi emeryturami, które i tak nie osiągną limitu 3× najniższej emerytury. Przegrani Ci, którzy przez wyższy dochód stracą dodatki mieszkaniowe lub energetyczne.

FAQ - najważniejsze pytania o zmiany w rencie wdowiej

Czy podwyżka dotyczy także KRUS?

Nie, renta wdowia jest świadczeniem z systemu ZUS.

Czy świadczenie wzrośnie automatycznie?

Tak, ZUS przeliczy je bez potrzeby składania wniosku.

Czy renta wdowia jest opodatkowana?

Tak, podlega zasadom PIT jak inne świadczenia emerytalne.

Czy można łączyć ją z 13. i 14. emeryturą?

Tak – przysługują niezależnie.

Podstawa prawna