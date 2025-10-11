rozwiń

Na skróty:

  • Nowa waloryzacja: 4,88 proc. (marzec 2026)
  • Nowa kwota brutto: ok. 6 911,63 zł
  • Więcej uprawnionych: ZUS rozszerzy listę beneficjentów
  • Wniosek: tylko gdy brak emerytury/renty
  • Podstawa prawna: ustawa o świadczeniu honorowym (Dz.U. 2024 poz. 1674)

Dlaczego świadczenie honorowe wzrośnie o 4,88 proc. – prognoza waloryzacji 2026

Rządowy projekt waloryzacji świadczeń na 2026 rok zakłada wzrost emerytur i rent o 4,88 proc. Wskaźnik ten obejmie także świadczenie honorowe ZUS, które co roku podlega takim samym zasadom przeliczenia jak inne świadczenia emerytalne.

Media mówią o „cichej obniżce” względem wcześniejszych planów (5 proc → 4,88 proc.), ale i tak oznacza to dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie dla stulatków.

Ile wynosi świadczenie honorowe po waloryzacji 2025 – 2026

Obecna sytuacja (po marcowej waloryzacji 2025)

  • Od 1 marca 2025 r. świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł brutto (to efekt waloryzacji 5,5 proc.)
  • Wcześniej, od 1 stycznia 2025, ustawowa kwota została ustalona na 6 246,13 zł brutto i od tej wartości wypłaty zostały skorygowane.
  • Świadczenie jest wypłacane dożywotnio.
  • Podlega opodatkowaniu oraz obciążeniu składką zdrowotną.

Szacunkowa kwota po waloryzacji 2026

Po podwyżce 4,88 proc. świadczenie honorowe wyniesie ok. 6 911,63 zł brutto, czyli o ponad 320 zł więcej niż rok wcześniej.
Na konto trafi mniej (netto), po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej.

Kto otrzyma świadczenie honorowe z ZUS od 2026 r.?

  • W 2025 r. świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat — czyli urodzonym w 1925 r. (lub wcześniejszych) i w 1926 r. (ci, którzy jeszcze nie otrzymali dodatku).
  • W 2026 r., do tego grona dołączą osoby urodzone w 1926 r., które kończą 100 lat w 2026.
  • W efekcie, nowe roczniki będą mogły składać się uprawnionymi w 2026 – dotychczasowe roczniki już uprawnione nadal będą świadczeniobiorcami.

Warunki do spełnienia – co jest konieczne

Świadczenie honorowe przysługuje na podstawie ustawy (Dz.U. 2024 poz. 1674).

Zgodnie z ustawą i praktyką ZUS / KRUS:

Przyznanie z urzędu (bez wniosku):

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • ukończenie 100 lat życia,
  • prawo do emerytury lub renty z ZUS (lub odpowiedniego świadczenia z KRUS) w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat.
Przyznanie na wniosek (dla tych, którzy nie mają prawa do emerytury/renty):

  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 100 lat życia,
  • centrum interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia,
  • złożenie wniosku w ZUS lub KRUS (w zależności od sytuacji).

W praktyce oznacza to, że osoby, które nie miały i nie mają emerytury/renty, nadal mogą ubiegać się o ten dodatek, jeśli spełnią pozostałe warunki.

Przykład

Jeśli ktoś urodził się w kwietniu 1926 r., to od kwietnia 2026 r. ukończy 100 lat i wówczas, jeśli spełnia warunki, będzie mógł zostać objęty świadczeniem honorowym. W przypadku posiadania emerytury/renty – przyznanie nastąpi z urzędu, w przeciwnym razie – po złożeniu wniosku.

Procedura: jak złożyć wniosek do ZUS, dostać świadczenie honorowe

Gdzie i kiedy składać wniosek

  • Wniosek składa się w placówce ZUS lub KRUS (w zależności od tego, który organ jest odpowiedzialny za świadczenia tej osoby).
  • Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.
  • Formularz wniosku (ESH) dostępny jest w placówkach oraz na stronie internetowej ZUS (od 1 stycznia 2025)
Wniosek ESH do wydruku
pobierz plik

Jakie dokumenty i dane będą wymagane

  • imię, nazwisko, PESEL (lub numer tożsamości),
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • numer rachunku bankowego,
  • dokumentacja potwierdzająca centrum interesów życiowych w Polsce (jeśli wymagane),
  • w niektórych przypadkach – potwierdzenie, że osoba nie otrzymuje innej emerytury/renty (jeśli nie ma prawa do niej).
Termin decyzji i wypłaty

ZUS lub KRUS mają obowiązek rozpatrzyć wniosek w „kilku tygodniach” (praktyka może się różnić w zależności od obciążenia organów). Wypłaty świadczenia honorowego są dokonywane miesięcznie – jeśli zostanie przyznane, od momentu spełnienia warunków (z urzędu lub od momentu złożenia wniosku) przez cały okres życia świadczeniobiorcy.

Świadczenie honorowe z ZUS - ile "na rękę" w 2026 roku?

Od marca 2026 roku świadczenie honorowe wzrośnie do 6 911,63 zł brutto miesięcznie. Po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej, na konto stulatków trafi około 5 835 zł netto.

Świadczenie, podobnie jak emerytury i renty, podlega:

  • 9% składce zdrowotnej,
  • 12% zaliczce na podatek PIT,
  • nie ma kosztów uzyskania przychodu,
  • nie wlicza się do dochodu przy innych dodatkach.

Tabela: świadczenie honorowe 2026 – brutto vs. netto

Składnik Wartość (zł) Uwagi
Kwota brutto 6 911,63 po waloryzacji 4,88% od 1 marca 2026
Składka zdrowotna (9 %) − 622,05 potrącana obowiązkowo
Zaliczka PIT (12 %) − 454,75 po uwzględnieniu kwoty wolnej 2500 zł/mies.
Kwota netto (na konto) ≈ 5 835,00 tyle realnie otrzyma senior

Wzrost względem 2025 roku: ok. +270–280 zł netto miesięcznie.

Warto pamiętać, że świadczenie honorowe nie jest zwolnione z PIT i składek zdrowotnych, mimo że przysługuje dożywotnio. Nie można go także dziedziczyć – wygasa z dniem śmierci uprawnionego.

Świadczenie honorowe: Koszt dla państwa i liczba beneficjentów

  • Obecnie ZUS wypłaca świadczenie dla ok. 3,6 tys. stulatków.
  • W ciągu 15 lat liczba ta może przekroczyć 20 tys. osób.
  • Koszt waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. ma wynieść ok. 22 mld zł, z czego część to dodatki honorowe.

Rosnąca liczba osób po setce to zarówno powód do dumy, jak i wyzwanie dla finansów publicznych.

Mikro-FAQ: szybkie pytania i odpowiedzi

Pytanie Odpowiedź
Czy dochód/majątek ma znaczenie? Nie. Świadczenie honorowe nie zależy od dochodu ani majątku.
Czy muszę składać wniosek, jeśli mam emeryturę? Nie. Przyznanie następuje z urzędu, jeżeli osoba spełnia warunki (obywatelstwo, 100 lat, prawo do emerytury/renty).
Czy świadczenie można dziedziczyć? Nie. Świadczenie honorowe wygasa z dniem śmierci świadczeniobiorcy.
Kiedy nastąpi waloryzacja? 1 marca 2026 roku - zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent.
Czy zmiany prawne mogą się jeszcze nieco różnić? Tak. Wskaźnik waloryzacji i szczegóły mogą jeszcze ulec korekcie w trakcie uchwalania ustawy budżetowej.

Podstawa prawna i źródła

  1. Ustawa z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym (Dz.U. 2024 poz. 1674)
  2. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2024 poz. 1200 z późn. zm.)
  3. Komunikat ZUS: „Świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia”, ZUS.pl
  4. Projekt budżetu 2026 – wskaźnik waloryzacji MRPiPS
  5. Analiza MF – koszt waloryzacji 2026