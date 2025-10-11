Na skróty:

Nowa waloryzacja: 4,88 proc. (marzec 2026)

4,88 proc. (marzec 2026) Nowa kwota brutto: ok. 6 911,63 zł

ok. Więcej uprawnionych: ZUS rozszerzy listę beneficjentów

ZUS rozszerzy listę beneficjentów Wniosek: tylko gdy brak emerytury/renty

tylko gdy brak emerytury/renty Podstawa prawna: ustawa o świadczeniu honorowym (Dz.U. 2024 poz. 1674)

Dlaczego świadczenie honorowe wzrośnie o 4,88 proc. – prognoza waloryzacji 2026

Rządowy projekt waloryzacji świadczeń na 2026 rok zakłada wzrost emerytur i rent o 4,88 proc. Wskaźnik ten obejmie także świadczenie honorowe ZUS, które co roku podlega takim samym zasadom przeliczenia jak inne świadczenia emerytalne.

Media mówią o „cichej obniżce” względem wcześniejszych planów (5 proc → 4,88 proc.), ale i tak oznacza to dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie dla stulatków.

Ile wynosi świadczenie honorowe po waloryzacji 2025 – 2026

Obecna sytuacja (po marcowej waloryzacji 2025)

Od 1 marca 2025 r. świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł brutto (to efekt waloryzacji 5,5 proc.)

(to efekt waloryzacji 5,5 proc.) Wcześniej, od 1 stycznia 2025, ustawowa kwota została ustalona na 6 246,13 zł brutto i od tej wartości wypłaty zostały skorygowane.

i od tej wartości wypłaty zostały skorygowane. Świadczenie jest wypłacane dożywotnio.

Podlega opodatkowaniu oraz obciążeniu składką zdrowotną.

Szacunkowa kwota po waloryzacji 2026

Po podwyżce 4,88 proc. świadczenie honorowe wyniesie ok. 6 911,63 zł brutto, czyli o ponad 320 zł więcej niż rok wcześniej.

Na konto trafi mniej (netto), po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej.

Kto otrzyma świadczenie honorowe z ZUS od 2026 r.?

W 2025 r. świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat — czyli urodzonym w 1925 r. (lub wcześniejszych) i w 1926 r. (ci, którzy jeszcze nie otrzymali dodatku).

świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły — czyli urodzonym w 1925 r. (lub wcześniejszych) i w 1926 r. (ci, którzy jeszcze nie otrzymali dodatku). W 2026 r. , do tego grona dołączą osoby urodzone w 1926 r. , które kończą 100 lat w 2026.

, do tego grona dołączą osoby urodzone w , które kończą 100 lat w 2026. W efekcie, nowe roczniki będą mogły składać się uprawnionymi w 2026 – dotychczasowe roczniki już uprawnione nadal będą świadczeniobiorcami.

Warunki do spełnienia – co jest konieczne

Świadczenie honorowe przysługuje na podstawie ustawy (Dz.U. 2024 poz. 1674).

Zgodnie z ustawą i praktyką ZUS / KRUS:

Przyznanie z urzędu (bez wniosku):

posiadanie obywatelstwa polskiego ,

, ukończenie 100 lat życia ,

, prawo do emerytury lub renty z ZUS (lub odpowiedniego świadczenia z KRUS) w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat.

Przyznanie na wniosek (dla tych, którzy nie mają prawa do emerytury/renty):

obywatelstwo polskie,

ukończone 100 lat życia,

centrum interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia ,

, złożenie wniosku w ZUS lub KRUS (w zależności od sytuacji).

W praktyce oznacza to, że osoby, które nie miały i nie mają emerytury/renty, nadal mogą ubiegać się o ten dodatek, jeśli spełnią pozostałe warunki.

Przykład Jeśli ktoś urodził się w kwietniu 1926 r., to od kwietnia 2026 r. ukończy 100 lat i wówczas, jeśli spełnia warunki, będzie mógł zostać objęty świadczeniem honorowym. W przypadku posiadania emerytury/renty – przyznanie nastąpi z urzędu, w przeciwnym razie – po złożeniu wniosku.

Procedura: jak złożyć wniosek do ZUS, dostać świadczenie honorowe

Gdzie i kiedy składać wniosek

Wniosek składa się w placówce ZUS lub KRUS (w zależności od tego, który organ jest odpowiedzialny za świadczenia tej osoby).

(w zależności od tego, który organ jest odpowiedzialny za świadczenia tej osoby). Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Formularz wniosku (ESH) dostępny jest w placówkach oraz na stronie internetowej ZUS (od 1 stycznia 2025)

Wniosek ESH do wydruku pobierz plik

Jakie dokumenty i dane będą wymagane

imię, nazwisko, PESEL (lub numer tożsamości),

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

numer rachunku bankowego,

dokumentacja potwierdzająca centrum interesów życiowych w Polsce (jeśli wymagane),

w niektórych przypadkach – potwierdzenie, że osoba nie otrzymuje innej emerytury/renty (jeśli nie ma prawa do niej).

Termin decyzji i wypłaty

ZUS lub KRUS mają obowiązek rozpatrzyć wniosek w „kilku tygodniach” (praktyka może się różnić w zależności od obciążenia organów). Wypłaty świadczenia honorowego są dokonywane miesięcznie – jeśli zostanie przyznane, od momentu spełnienia warunków (z urzędu lub od momentu złożenia wniosku) przez cały okres życia świadczeniobiorcy.

Świadczenie honorowe z ZUS - ile "na rękę" w 2026 roku?

Od marca 2026 roku świadczenie honorowe wzrośnie do 6 911,63 zł brutto miesięcznie. Po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej, na konto stulatków trafi około 5 835 zł netto.

Świadczenie, podobnie jak emerytury i renty, podlega:

9% składce zdrowotnej ,

, 12% zaliczce na podatek PIT ,

, nie ma kosztów uzyskania przychodu,

nie wlicza się do dochodu przy innych dodatkach.

Tabela: świadczenie honorowe 2026 – brutto vs. netto

Składnik Wartość (zł) Uwagi Kwota brutto 6 911,63 po waloryzacji 4,88% od 1 marca 2026 Składka zdrowotna (9 %) − 622,05 potrącana obowiązkowo Zaliczka PIT (12 %) − 454,75 po uwzględnieniu kwoty wolnej 2500 zł/mies. Kwota netto (na konto) ≈ 5 835,00 tyle realnie otrzyma senior

Wzrost względem 2025 roku: ok. +270–280 zł netto miesięcznie.

Warto pamiętać, że świadczenie honorowe nie jest zwolnione z PIT i składek zdrowotnych, mimo że przysługuje dożywotnio. Nie można go także dziedziczyć – wygasa z dniem śmierci uprawnionego.

Świadczenie honorowe: Koszt dla państwa i liczba beneficjentów

Obecnie ZUS wypłaca świadczenie dla ok. 3,6 tys. stulatków .

. W ciągu 15 lat liczba ta może przekroczyć 20 tys. osób.

osób. Koszt waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. ma wynieść ok. 22 mld zł, z czego część to dodatki honorowe.

Rosnąca liczba osób po setce to zarówno powód do dumy, jak i wyzwanie dla finansów publicznych.

Mikro-FAQ: szybkie pytania i odpowiedzi

Pytanie Odpowiedź Czy dochód/majątek ma znaczenie? Nie. Świadczenie honorowe nie zależy od dochodu ani majątku. Czy muszę składać wniosek, jeśli mam emeryturę? Nie. Przyznanie następuje z urzędu, jeżeli osoba spełnia warunki (obywatelstwo, 100 lat, prawo do emerytury/renty). Czy świadczenie można dziedziczyć? Nie. Świadczenie honorowe wygasa z dniem śmierci świadczeniobiorcy. Kiedy nastąpi waloryzacja? 1 marca 2026 roku - zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent. Czy zmiany prawne mogą się jeszcze nieco różnić? Tak. Wskaźnik waloryzacji i szczegóły mogą jeszcze ulec korekcie w trakcie uchwalania ustawy budżetowej.

Podstawa prawna i źródła