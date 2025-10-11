- Dlaczego świadczenie honorowe wzrośnie o 4,88 proc. – prognoza waloryzacji 2026
- Ile wynosi świadczenie honorowe po waloryzacji 2025 – 2026
- Kto otrzyma świadczenie honorowe z ZUS od 2026 r.?
- Procedura: jak złożyć wniosek do ZUS, dostać świadczenie honorowe
- Świadczenie honorowe z ZUS - ile "na rękę" w 2026 roku?
- Świadczenie honorowe: Koszt dla państwa i liczba beneficjentów
- Mikro-FAQ: szybkie pytania i odpowiedzi
- Podstawa prawna i źródła
Na skróty:
- Nowa waloryzacja: 4,88 proc. (marzec 2026)
- Nowa kwota brutto: ok. 6 911,63 zł
- Więcej uprawnionych: ZUS rozszerzy listę beneficjentów
- Wniosek: tylko gdy brak emerytury/renty
- Podstawa prawna: ustawa o świadczeniu honorowym (Dz.U. 2024 poz. 1674)
Dlaczego świadczenie honorowe wzrośnie o 4,88 proc. – prognoza waloryzacji 2026
Rządowy projekt waloryzacji świadczeń na 2026 rok zakłada wzrost emerytur i rent o 4,88 proc. Wskaźnik ten obejmie także świadczenie honorowe ZUS, które co roku podlega takim samym zasadom przeliczenia jak inne świadczenia emerytalne.
Media mówią o „cichej obniżce” względem wcześniejszych planów (5 proc → 4,88 proc.), ale i tak oznacza to dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie dla stulatków.
Ile wynosi świadczenie honorowe po waloryzacji 2025 – 2026
Obecna sytuacja (po marcowej waloryzacji 2025)
- Od 1 marca 2025 r. świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł brutto (to efekt waloryzacji 5,5 proc.)
- Wcześniej, od 1 stycznia 2025, ustawowa kwota została ustalona na 6 246,13 zł brutto i od tej wartości wypłaty zostały skorygowane.
- Świadczenie jest wypłacane dożywotnio.
- Podlega opodatkowaniu oraz obciążeniu składką zdrowotną.
Szacunkowa kwota po waloryzacji 2026
Po podwyżce 4,88 proc. świadczenie honorowe wyniesie ok. 6 911,63 zł brutto, czyli o ponad 320 zł więcej niż rok wcześniej.
Na konto trafi mniej (netto), po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej.
Kto otrzyma świadczenie honorowe z ZUS od 2026 r.?
- W 2025 r. świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat — czyli urodzonym w 1925 r. (lub wcześniejszych) i w 1926 r. (ci, którzy jeszcze nie otrzymali dodatku).
- W 2026 r., do tego grona dołączą osoby urodzone w 1926 r., które kończą 100 lat w 2026.
- W efekcie, nowe roczniki będą mogły składać się uprawnionymi w 2026 – dotychczasowe roczniki już uprawnione nadal będą świadczeniobiorcami.
Warunki do spełnienia – co jest konieczne
Świadczenie honorowe przysługuje na podstawie ustawy (Dz.U. 2024 poz. 1674).
Zgodnie z ustawą i praktyką ZUS / KRUS:
Przyznanie z urzędu (bez wniosku):
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- ukończenie 100 lat życia,
- prawo do emerytury lub renty z ZUS (lub odpowiedniego świadczenia z KRUS) w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat.
Przyznanie na wniosek (dla tych, którzy nie mają prawa do emerytury/renty):
- obywatelstwo polskie,
- ukończone 100 lat życia,
- centrum interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia,
- złożenie wniosku w ZUS lub KRUS (w zależności od sytuacji).
W praktyce oznacza to, że osoby, które nie miały i nie mają emerytury/renty, nadal mogą ubiegać się o ten dodatek, jeśli spełnią pozostałe warunki.
Przykład
Jeśli ktoś urodził się w kwietniu 1926 r., to od kwietnia 2026 r. ukończy 100 lat i wówczas, jeśli spełnia warunki, będzie mógł zostać objęty świadczeniem honorowym. W przypadku posiadania emerytury/renty – przyznanie nastąpi z urzędu, w przeciwnym razie – po złożeniu wniosku.
Procedura: jak złożyć wniosek do ZUS, dostać świadczenie honorowe
Gdzie i kiedy składać wniosek
- Wniosek składa się w placówce ZUS lub KRUS (w zależności od tego, który organ jest odpowiedzialny za świadczenia tej osoby).
- Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.
- Formularz wniosku (ESH) dostępny jest w placówkach oraz na stronie internetowej ZUS (od 1 stycznia 2025)
Jakie dokumenty i dane będą wymagane
- imię, nazwisko, PESEL (lub numer tożsamości),
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- numer rachunku bankowego,
- dokumentacja potwierdzająca centrum interesów życiowych w Polsce (jeśli wymagane),
- w niektórych przypadkach – potwierdzenie, że osoba nie otrzymuje innej emerytury/renty (jeśli nie ma prawa do niej).
Termin decyzji i wypłaty
ZUS lub KRUS mają obowiązek rozpatrzyć wniosek w „kilku tygodniach” (praktyka może się różnić w zależności od obciążenia organów). Wypłaty świadczenia honorowego są dokonywane miesięcznie – jeśli zostanie przyznane, od momentu spełnienia warunków (z urzędu lub od momentu złożenia wniosku) przez cały okres życia świadczeniobiorcy.
Świadczenie honorowe z ZUS - ile "na rękę" w 2026 roku?
Od marca 2026 roku świadczenie honorowe wzrośnie do 6 911,63 zł brutto miesięcznie. Po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej, na konto stulatków trafi około 5 835 zł netto.
Świadczenie, podobnie jak emerytury i renty, podlega:
- 9% składce zdrowotnej,
- 12% zaliczce na podatek PIT,
- nie ma kosztów uzyskania przychodu,
- nie wlicza się do dochodu przy innych dodatkach.
Tabela: świadczenie honorowe 2026 – brutto vs. netto
|Składnik
|Wartość (zł)
|Uwagi
|Kwota brutto
|6 911,63
|po waloryzacji 4,88% od 1 marca 2026
|Składka zdrowotna (9 %)
|− 622,05
|potrącana obowiązkowo
|Zaliczka PIT (12 %)
|− 454,75
|po uwzględnieniu kwoty wolnej 2500 zł/mies.
|Kwota netto (na konto)
|≈ 5 835,00
|tyle realnie otrzyma senior
Wzrost względem 2025 roku: ok. +270–280 zł netto miesięcznie.
Warto pamiętać, że świadczenie honorowe nie jest zwolnione z PIT i składek zdrowotnych, mimo że przysługuje dożywotnio. Nie można go także dziedziczyć – wygasa z dniem śmierci uprawnionego.
Świadczenie honorowe: Koszt dla państwa i liczba beneficjentów
- Obecnie ZUS wypłaca świadczenie dla ok. 3,6 tys. stulatków.
- W ciągu 15 lat liczba ta może przekroczyć 20 tys. osób.
- Koszt waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. ma wynieść ok. 22 mld zł, z czego część to dodatki honorowe.
Rosnąca liczba osób po setce to zarówno powód do dumy, jak i wyzwanie dla finansów publicznych.
Mikro-FAQ: szybkie pytania i odpowiedzi
|Pytanie
|Odpowiedź
|Czy dochód/majątek ma znaczenie?
|Nie. Świadczenie honorowe nie zależy od dochodu ani majątku.
|Czy muszę składać wniosek, jeśli mam emeryturę?
|Nie. Przyznanie następuje z urzędu, jeżeli osoba spełnia warunki (obywatelstwo, 100 lat, prawo do emerytury/renty).
|Czy świadczenie można dziedziczyć?
|Nie. Świadczenie honorowe wygasa z dniem śmierci świadczeniobiorcy.
|Kiedy nastąpi waloryzacja?
|1 marca 2026 roku - zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent.
|Czy zmiany prawne mogą się jeszcze nieco różnić?
|Tak. Wskaźnik waloryzacji i szczegóły mogą jeszcze ulec korekcie w trakcie uchwalania ustawy budżetowej.
Podstawa prawna i źródła
- Ustawa z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym (Dz.U. 2024 poz. 1674)
- Ustawa o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2024 poz. 1200 z późn. zm.)
- Komunikat ZUS: „Świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia”, ZUS.pl
- Projekt budżetu 2026 – wskaźnik waloryzacji MRPiPS
- Analiza MF – koszt waloryzacji 2026
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję