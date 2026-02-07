Zasiłek pielęgnacyjny 200 plus: dodatkowe pieniądze bez względu na dochód

Dodatkowe 200 plus miesięcznie może trafić do wielu Polaków zmagających się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym z chorobą nowotworową. Chodzi o zasiłek pielęgnacyjny z MOPS/GOPS, który – w przeciwieństwie do wielu innych świadczeń - nie jest uzależniony od dochodu i przysługuje niezależnie od sytuacji finansowej.

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny 200 plus? Grupy uprawnione

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest wnioskodawcom w celu pokrycia w pewnym stopniu kosztów opieki nad osobami, które z racji posiadanych dolegliwości nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Kto może otrzymać świadczenie? Zasiłek pielęgnacyjny może być wypłacony czterem głównym grupom:

dzieciom i młodzieży do 16. roku życia (z orzeczeniem o niepełnosprawności),

(z orzeczeniem o niepełnosprawności), osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności (powyżej 16. roku życia),

(powyżej 16. roku życia), osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeśli wystąpiła ona przed ukończeniem 21 lat,

, jeśli wystąpiła ona przed ukończeniem 21 lat, seniorom 75+ (w tym przypadku świadczenie przyznawane jest automatycznie).

Choroba nowotworowa a orzeczenie o niepełnosprawności w 2026 roku

W przepisach nie istnieje oficjalna lista chorób, które automatycznie gwarantują przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Dotyczy to również chorób nowotworowych. Liczy się bowiem nie sama diagnoza, ale to, jak bardzo choroba ogranicza codzienne funkcjonowanie. W 2026 roku komisje orzekające zwracają szczególną uwagę na:

niezdolność do samodzielnej egzystencji ,

, konieczność stałej lub długotrwałej opieki,

problemy z poruszaniem się, ubieraniem, przygotowaniem posiłków,

zależność od pomocy osób trzecich.

Osoby chore na raka, szczególnie w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia), często spełniają te kryteria. Wiele z nich nie wie, że mogą otrzymać świadczenie.

Jak dostać 200 plus dla chorych na raka? Instrukcja krok po kroku

Krok 1: Dokumentacja medyczna

Przygotuj aktualne dokumenty w celu uzyskania zaświadczenia o niepełnosprawności. Zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia do dnia złożenia wniosku.

Krok 2: Komisja w PZOON

Złóż wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jeśli decyzja będzie odmowna, masz 14 dni na odwołanie do zespołu wojewódzkiego. Jeśli i ta decyzja będzie negatywna, możesz odwołać się do sądu.

Krok 3: Wniosek o wypłatę

Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności można ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Złóż właściwy wniosek w:

MOPS lub GOPS,

albo online przez portal Emp@tia.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Aktualna kwota

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi aktualnie jedynie 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta nie była waloryzowana od wielu lat. Przewiduje się jednak, że ulegnie ona podwyższeniu w 2027 roku.

Kiedy nie otrzymasz zasiłku? Ważne wykluczenia (ZUS i DPS)

Pobierasz dodatek pielęgnacyjny z ZUS (świadczeń nie można łączyć).

z ZUS (świadczeń nie można łączyć). Przebywasz w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. DPS),

zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie (np. DPS), Członek rodziny pobiera podobne świadczenie za granicą.