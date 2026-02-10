Skarga kasacyjna RPO do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jak poinformowano w komunikacie Biura RPO, skarga kasacyjna podpisana przez zastępcę rzecznika Stanisława Trociuka dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z sierpnia zeszłego roku.

Jak czytamy w komunikacie Biura RPO, wyrok dotyczył anonimowego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który został złożony przez obywatela do głównego inspektora transportu drogowego. „Organ nie rozpoznał wniosku, twierdząc, że anonimowe wnioski o udostępnienie informacji publicznej nie są dopuszczalne. Do tego stanowiska przychylił się sąd I instancji, który oddalił skargę na bezczynność” – poinformował rzecznik.

Argumenty RPO: prawo do anonimowości w dostępie do informacji

Zdaniem RPO, który nie zgodził się z orzeczeniem WSA, wymóg ujawnienia tożsamości przez osobę składającą wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest pozbawiony podstawy prawnej w ustawie. „Dopuszczalność anonimowych wniosków o udostępnienie informacji publicznej ma znaczenie dla wielu osób, które z różnych względów mogą mieć obawy przed konsekwencjami ujawnienia swojej tożsamości w postępowaniu z wniosku o udostępnienie informacji publicznej” – podkreślono w komunikacie.

Jak zaznaczono, doświadczenia z działalności RPO wskazują, że problem ten dotyczy zwłaszcza aktywistów, dziennikarzy śledczych na wstępnym etapie zbierania materiałów, sygnalistów oraz osadzonych kierujących swoje wnioski do administracji zakładu karnego. „Odebranie tym osobom możliwości nieujawniania swojej tożsamości w toku postępowania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej byłoby w ocenie Rzecznika wątpliwe prawnie” – czytamy w komunikacie.

Sprawa anonimowych wniosków o informację publiczną trafi do NSA

Zdaniem RPO kwestia ujawnienia tożsamości przy występowaniu o informację publiczną nie znajduje oparcia w konstytucyjnym prawie dostępu do informacji publicznej. Podobne wnioski – jak dodano – można także wysnuć „na gruncie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

RPO dodał, że jego stanowisko zostało poparte także przez biorącą udział w tym postępowaniu organizację społeczną - Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

W związku z tym w skardze kasacyjnej RPO zawnioskował do NSA o uchylenie zaskarżonego wyroku WSA w całości oraz rozpoznanie sprawy co do jej istoty poprzez zmianę wyroku w NSA.(PAP)