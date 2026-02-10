Odpowiedź: Wójt gminy nie może wprowadzić dodatkowej comiesięcznej opłaty za oświetlenie klatek schodowych jako odrębnego składnika obciążeń najemców. Jest to koszt utrzymania lokalu, który obciąża właściciela, czyli gminę. Uprawnienie wójta do gospodarowania mieniem samorządowym nie uprawnia go do pobierania takich dodatkowych opłat.

Z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (dalej: u.o.l.) wynika, że: „W lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności: położenia budynku; położenia lokalu w budynku; wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu; ogólnego stanu technicznego budynku. (…)”.

Zgodnie z art. 8 u.o.l., jeżeli właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, stawki czynszu ustala organ wykonawczy – czyli w przypadku gminy wójt. Robi to zgodnie z zasadami zawartymi w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (art. 21 ust. 2 pkt 4 u.o.l.). Obejmują one m.in.:

prognozę wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach;

analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

zasady polityki czynszowej i warunki obniżek czynszu.

Co można pobrać od najemcy oprócz czynszu

Wymieniona ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 8 definiuje je jako: „opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych”.

Z art. 9 ust. 5–6 wynika natomiast, że wynajmujący może pobierać od najemcy – oprócz czynszu – wyłącznie opłaty niezależne od właściciela. I tylko gdy najemca nie ma umowy bezpośrednio z dostawcą mediów. Oświetlenie klatki schodowej nie należy do opłat niezależnych od właściciela.

Koszty utrzymania lokalu - co się na to składa

Artykuł 2 ust. 1 pkt 8a u.o.l. definiuje „koszty utrzymania lokalu”, które obejmują m.in.:

konserwację i utrzymanie stanu technicznego nieruchomości;

zarządzanie nieruchomością;

utrzymanie pomieszczeń wspólnych, windy, domofonu oraz zieleni;

oświetlenie klatek schodowych;

ubezpieczenie nieruchomości.

Koszty te obciążają właściciela. Jednocześnie art. 8a ust. 4a u.o.l. stanowi, że przychody z czynszu powinny pokrywać koszty utrzymania lokalu. Jeśli ich nie pokrywają – podwyżka czynszu może być uzasadniona.

Stanowisko RIO na temat wprowadzenia dodatkowej opłaty za oświetlenie klatki schodowej

Przydatne jest stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 7 stycznia 2026 r. (znak RIO.IV.6001-7/25). W wystąpieniu pokontrolnym izba wskazała nieprawidłowość: pobieranie – oprócz czynszu najmu i opłat niezależnych od właściciela – także po 8 zł miesięcznie tytułem oświetlenia klatki schodowej. RIO uznała, że opłata ta jest kosztem utrzymania lokalu i powinna obciążać właściciela. Nie ma podstaw prawnych do obciążania nią najemców. We wniosku pokontrolnym nakazała: „zaprzestać obciążania najemców lokali mieszkalnych (…) odrębnie ustalanymi kosztami oświetlenia klatki schodowej”.

Podsumowując: choć wójt rzeczywiście jest gospodarzem mienia komunalnego (art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym), to jednak nie ma dowolności w zakresie ustalania obciążeń najemców. Musi działać w granicach ustawy o ochronie praw lokatorów. Nie może więc wprowadzić nowej kategorii opłat, których ustawa nie przewiduje. ©℗