Przypomnijmy, że po kilku miesiącach niepewności resort rolnictwa zadeklarował, że znalazł pieniądze na utworzenie Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów. Wcześniej MF wykluczył możliwość dodatkowego finansowania z budżetu państwa ze względu na nałożoną na Polskę procedurę nadmiernego deficytu. A chodzi o 130 mln zł w 10 lat (pisaliśmy o tym tutaj).

Nadal jednak ministerstwa rolnictwa i finansów nie doszły do porozumienia, w jaki sposób powierzyć utworzenie KROPiK Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, który nadzorowany jest przez trzeci resort – Ministerstwo Cyfryzacji (MC). Najpierw w projekcie zapisano, że system teleinformatyczny stworzy właśnie minister do spraw informatyzacji, czyli COI, na podstawie porozumienia zawartego z ministrem rolnictwa. Następnie KROPiK miał zostać powierzony ARiMR, który odpowiadałby za jego utrzymanie. MF zakwestionował to rozwiązanie – wskazując, że COI świadczy usługi na rzecz MC i do realizacji zadania zleconego przez innego ministra potrzebna jest wyraźna podstawa prawna.

W najnowszej wersji przepisów zmieniono – w porozumieniu z resortem cyfryzacji – projektowany art. 21 w taki sposób, że to MRiRW powierza, w drodze umowy, budowę KROPiK instytucji gospodarki budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji (w domyśle – COI). Według resortu rolnictwa na takie rozwiązanie pozwala statut COI, zgodnie z którym realizuje on m.in. „odpłatnie na podstawie odrębnych umów usługi związane z realizacją zadań na rzecz innych podmiotów, w tym jednostek administracji publicznej w zakresie utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych”. Ponadto wskazano, że do zawarcia umowy nie będzie się stosować przepisów prawa zamówień publicznych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma zadbać o obowiązkowe czipowanie psów

Ministerstwo Finansów pozostało jednak przy swoim stanowisku. W jego ocenie świadczenie usługi przez COI na rzecz innego ministra niż szefa resortu cyfryzacji jest „niezgodne z rozwiązaniami systemowymi ustawy o finansach publicznych”. Dodatkowo – według MF – nie ma podstaw do wyłączenia utworzenia KROPiK spod reżimu prawa zamówień publicznych.

W związku z tym resort rolnictwa stwierdził, że nie ma możliwości przedstawienia alternatywnych rozwiązań umożliwiających powierzenie budowy bazy COI. Zaproponował, aby zajęła się tym ARiMR. Jednocześnie docelowo baza ma być połączona z aplikacją mObywatel, za którą odpowiada COI.

„Takie rozwiązanie wydaje się obecnie jedynym, które umożliwi dalsze procedowanie omawianego projektu ustawy i osiągnięcie celu, jakim jest utworzenie krajowej bazy danych oznakowanych psów i kotów, będącej niezbędnym narzędziem do ograniczenia problemu bezdomności zwierząt” – czytamy we wczorajszym piśmie skierowanym do sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Nowe regulacje mają być przedstawione na posiedzeniu komisji prawniczej. Jednocześnie MRiRW zastrzega, że zmiany w planie finansowym ARiMR związane z nowym zadaniem zostaną przygotowane, „gdy tylko postęp prac nad projektem ustawy o KROPiK będzie wskazywał na zasadność wprowadzenia zmian w tym planie”.