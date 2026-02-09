Główny Urząd Statystyczny opublikował 9 lutego 2026 r. dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w 2025 r. Dzięki temu znany jest już ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur, które zostaną podwyższone od 1 marca (zobacz: Waloryzacja emerytur 2026 przesądzona. GUS podał dane, znamy wskaźnik). Od niego zależy też kwota 13. emerytury.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku? Ostateczna kwota brutto po waloryzacji

Zgodnie z przepisami 13. emerytura jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej od 1 marca. Po waloryzacji świadczeń o 5,3 proc. oznacza to, że w 2026 r. 13. emerytura brutto wyniesie 1 978,49 zł. Kwota „na rękę” będzie niższa, bo – jak każde świadczenie – trzynastka podlega potrąceniom składkowo-podatkowym.

Czy każdy dostanie taką samą 13. emeryturę? Dlaczego kwota netto jest różna

Brutto – tak, netto – nie. I to jest najważniejsza zasada. Choć każdy uprawniony ma prawo do tej samej kwoty brutto, to na konto trafiają różne sumy, bo trzynastka jest wypłacana razem z kwietniową emeryturą lub rentą i nie jest osobnym przelewem, tylko doliczana do jednego miesięcznego dochodu.

W praktyce wygląda to tak:

ZUS sumuje emeryturę + trzynastkę i dopiero od tej łącznej kwoty liczy potrącenia,

i dopiero od tej łącznej kwoty liczy potrącenia, wszyscy płacą 9 proc. składki zdrowotnej , ale w złotówkach jest ona wyższa przy większej wypłacie,

, ale w złotówkach jest ona wyższa przy większej wypłacie, przy wyższych emeryturach może pojawić się zaliczka na PIT, która „zjada” część trzynastki.

Dlatego osoby z niższymi świadczeniami dostają wyższą kwotę netto trzynastki, zaś osoby z wyższymi emeryturami widzą na koncie mniej, mimo że brutto jest identyczne. Krótko mówiąc: im więcej pieniędzy w jednym miesiącu, tym większe potrącenia.

13. emerytura 2026 – przykładowe kwoty netto „na rękę” [TABELA]

(kwoty orientacyjne, zależne od wysokości emerytury i potrąceń)

Emerytura po waloryzacji (brutto) 13. emerytura brutto Przykładowa kwota netto ok. 1 978 zł 1 978,49 zł ok. 1 638 zł ok. 2 100 zł 1 978,49 zł ok. 1 623 zł ok. 2 370 zł 1 978,49 zł ok. 1 593 zł ok. 2 630 zł 1 978,49 zł ok. 1 563 zł ok. 3 680 zł 1 978,49 zł ok. 1 443 zł

Uwaga! Znamy też nową kwotę 14. emerytury w 2026 roku. Tutaj rozstrzał pomiędzy poszczególnymi kwotami będzie dużo większy. Sprawdź szczegóły w poniższym artykule:

Kiedy wypłata 13. emerytury w 2026 roku? Harmonogram wypłat ZUS

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wraz z kwietniowym świadczeniem, zgodnie ze standardowym harmonogramem ZUS. Jeśli termin wypłaty przypada na weekend lub święto, pieniądze trafią do seniorów wcześniej. I tak będzie w kwietniu w przypadku dwóch grup seniorów. Poniżej prezentujemy pełny harmonogram wypłat 13. emerytury.

Stały termin wypłaty Faktyczny termin wypłaty 13. emerytury 2026 Uwagi 1. dzień miesiąca 1 kwietnia (środa) bez zmian 6. dzień miesiąca 3 kwietnia (piątek) przyspieszenie z powodu Wielkanocy 10. dzień miesiąca 10 kwietnia (piątek) po świętach 15. dzień miesiąca 15 kwietnia (środa) po świętach 20. dzień miesiąca 20 kwietnia (poniedziałek) po świętach 25. dzień miesiąca 24 kwietnia (piątek) 25 kwietnia to sobota

Kto dostanie 13. emeryturę w 2026 roku, a kto nie ma do niej prawa

Prawo do trzynastki mają osoby, które 31 marca 2026 r. mają prawo do jednego z uprawnionych świadczeń, m.in.:

emerytury lub renty z ZUS,

świadczenia z KRUS,

renty rodzinnej, renty socjalnej,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Nie dostaną jej osoby, które:

nie mają prawa do świadczenia na 31 marca,

mają świadczenie zawieszone (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania),

(np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania), pobierają świadczenia wyłączone ustawowo.

Podstawa prawna wypłaty 13. emerytury w 2026 roku