- Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku? Ostateczna kwota brutto po waloryzacji
- Czy każdy dostanie taką samą 13. emeryturę? Dlaczego kwota netto jest różna
- 13. emerytura 2026 – przykładowe kwoty netto „na rękę” [TABELA]
- Kiedy wypłata 13. emerytury w 2026 roku? Harmonogram wypłat ZUS
- Kto dostanie 13. emeryturę w 2026 roku, a kto nie ma do niej prawa
Główny Urząd Statystyczny opublikował 9 lutego 2026 r. dane o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w 2025 r. Dzięki temu znany jest już ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur, które zostaną podwyższone od 1 marca (zobacz: Waloryzacja emerytur 2026 przesądzona. GUS podał dane, znamy wskaźnik). Od niego zależy też kwota 13. emerytury.
Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku? Ostateczna kwota brutto po waloryzacji
Zgodnie z przepisami 13. emerytura jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej od 1 marca. Po waloryzacji świadczeń o 5,3 proc. oznacza to, że w 2026 r. 13. emerytura brutto wyniesie 1 978,49 zł. Kwota „na rękę” będzie niższa, bo – jak każde świadczenie – trzynastka podlega potrąceniom składkowo-podatkowym.
Czy każdy dostanie taką samą 13. emeryturę? Dlaczego kwota netto jest różna
Brutto – tak, netto – nie. I to jest najważniejsza zasada. Choć każdy uprawniony ma prawo do tej samej kwoty brutto, to na konto trafiają różne sumy, bo trzynastka jest wypłacana razem z kwietniową emeryturą lub rentą i nie jest osobnym przelewem, tylko doliczana do jednego miesięcznego dochodu.
W praktyce wygląda to tak:
- ZUS sumuje emeryturę + trzynastkę i dopiero od tej łącznej kwoty liczy potrącenia,
- wszyscy płacą 9 proc. składki zdrowotnej, ale w złotówkach jest ona wyższa przy większej wypłacie,
- przy wyższych emeryturach może pojawić się zaliczka na PIT, która „zjada” część trzynastki.
Dlatego osoby z niższymi świadczeniami dostają wyższą kwotę netto trzynastki, zaś osoby z wyższymi emeryturami widzą na koncie mniej, mimo że brutto jest identyczne. Krótko mówiąc: im więcej pieniędzy w jednym miesiącu, tym większe potrącenia.
13. emerytura 2026 – przykładowe kwoty netto „na rękę” [TABELA]
(kwoty orientacyjne, zależne od wysokości emerytury i potrąceń)
|Emerytura po waloryzacji (brutto)
|13. emerytura brutto
|Przykładowa kwota netto
|ok. 1 978 zł
|1 978,49 zł
|ok. 1 638 zł
|ok. 2 100 zł
|1 978,49 zł
|ok. 1 623 zł
|ok. 2 370 zł
|1 978,49 zł
|ok. 1 593 zł
|ok. 2 630 zł
|1 978,49 zł
|ok. 1 563 zł
|ok. 3 680 zł
|1 978,49 zł
|ok. 1 443 zł
Uwaga! Znamy też nową kwotę 14. emerytury w 2026 roku. Tutaj rozstrzał pomiędzy poszczególnymi kwotami będzie dużo większy. Sprawdź szczegóły w poniższym artykule:
- 14. emerytura 2026: Znamy ostateczną kwotę. Ile wyniesie „na rękę” i kto straci przez próg? [TABELA]
Kiedy wypłata 13. emerytury w 2026 roku? Harmonogram wypłat ZUS
Trzynasta emerytura zostanie wypłacona wraz z kwietniowym świadczeniem, zgodnie ze standardowym harmonogramem ZUS. Jeśli termin wypłaty przypada na weekend lub święto, pieniądze trafią do seniorów wcześniej. I tak będzie w kwietniu w przypadku dwóch grup seniorów. Poniżej prezentujemy pełny harmonogram wypłat 13. emerytury.
|Stały termin wypłaty
|Faktyczny termin wypłaty 13. emerytury 2026
|Uwagi
|1. dzień miesiąca
|1 kwietnia (środa)
|bez zmian
|6. dzień miesiąca
|3 kwietnia (piątek)
|przyspieszenie z powodu Wielkanocy
|10. dzień miesiąca
|10 kwietnia (piątek)
|po świętach
|15. dzień miesiąca
|15 kwietnia (środa)
|po świętach
|20. dzień miesiąca
|20 kwietnia (poniedziałek)
|po świętach
|25. dzień miesiąca
|24 kwietnia (piątek)
|25 kwietnia to sobota
Kto dostanie 13. emeryturę w 2026 roku, a kto nie ma do niej prawa
Prawo do trzynastki mają osoby, które 31 marca 2026 r. mają prawo do jednego z uprawnionych świadczeń, m.in.:
- emerytury lub renty z ZUS,
- świadczenia z KRUS,
- renty rodzinnej, renty socjalnej,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
Nie dostaną jej osoby, które:
- nie mają prawa do świadczenia na 31 marca,
- mają świadczenie zawieszone (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania),
- pobierają świadczenia wyłączone ustawowo.
Podstawa prawna wypłaty 13. emerytury w 2026 roku
- Ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z późn. zm.)
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję