Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń dla osób z diagnozą spektrum autyzmu. Procedura jego uzyskania opiera się na konkretnych wytycznych. Co ważne – pieniądze przysługują niezależnie od zarobków.
Kto może otrzymać zasiłek na autyzm w 2026 roku?
- Dzieci z diagnozą ASD (do 16. roku życia). Muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
- Młodzież i dorośli (powyżej 16. roku życia). Muszą posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
- Młodzież i dorośli (powyżej 60. roku życia), jeśli niepełnosprawność (w tym autyzm lub zespół Aspergera) powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Trzeba posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
- Osoby po 75. roku życia. Nie muszą posiadać orzeczenia.
Jak dostać 215 zł dla osób ze spektrum autyzmu? Na co patrzy komisja?
W 2026 roku orzecznicy PZOON kładą nacisk nie na sam kod rozpoznania (np. F84), ale na tzw. niezdolność do samodzielnej egzystencji. Komisja bierze pod uwagę kilka elementów.
Funkcjonowanie społeczne i komunikacja
Komisja ocenia, czy osoba potrafi samodzielnie załatwić sprawę w urzędzie, nawiązać kontakt z nieznajomymi czy odczytać intencje innych. Brak tych umiejętności to argument za koniecznością opieki.
Samodzielność w codziennych czynnościach
Komisję będzie interesowało, czy osoba ze spektrum autyzmu pamięta o posiłkach i jest w stanie sama je przygotować. Kluczowa jest też zdolność do dbania o siebie. Komisja może również sprawdzić, czy przebodźcowanie (nadwrażliwość sensoryczna) uniemożliwia jej korzystanie z transportu publicznego.
Dodatkowe dolegliwości
Jeśli spektrum towarzyszy lęk społeczny lub brak komunikacji z otoczeniem, należy to wyraźnie zaznaczyć. To kluczowe punkty w dokumentacji.
Procedura krok po kroku: ścieżka dla osoby w spektrum
- Skompletuj dokumentację. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia oraz opinii psychologiczno-pedagogicznych. W przypadku spektrum autyzmu bardzo ważne są aktualne testy.
- Wizyta w PZOON. Składasz wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jeśli dostaniesz stopień lekki (który w wielu przypadkach nie uprawnia do zasiłku), masz 14 dni na odwołanie.
- Wniosek do MOPS/GOPS. Gdy masz już orzeczenie (znaczne lub umiarkowane z odpowiednim punktem o opiece), składasz wniosek do MOPS Możesz to zrobić przez internet (portal Emp@tia).
Najważniejsze fakty o zasiłku pielęgnacyjnym w 2026 roku
|Cecha świadczenia
|Szczegóły
|Wysokość świadczenia
|215,84 zł
|Kryterium dochodowe
|brak
|Waloryzacja
|Przewidywana dopiero w 2027 roku
|Główna przeszkoda
|Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS
Uwaga na pułapki. Kiedy urząd odmówi wypłaty?
Nie wszyscy z diagnozą spektrum autyzmu mają prawo do świadczenia. Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma wnioskodawca, jeśli:
- pobiera już dodatek pielęgnacyjny z emerytury/renty (nie można łączyć tych dwóch świadczeń),
- przebywa w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie,
- jego rodzina pobiera podobny zasiłek w innym kraju UE.
Kluczem do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego jest odpowiednio przygotowana dokumentacja, która realnie opisuje codzienne wyzwania osoby w spektrum. Mimo wszystko warto ubiegać się o wsparcie finansowe, ponieważ przysługuje wnioskodawcy bez względu na dochody, a pozwala obniżyć koszty wydawane na opiekę.
