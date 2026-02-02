rozwiń

Zasiłek pielęgnacyjny 2026: wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu bez kryterium dochodowego

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń dla osób z diagnozą spektrum autyzmu. Procedura jego uzyskania opiera się na konkretnych wytycznych. Co ważne – pieniądze przysługują niezależnie od zarobków.

Kto może otrzymać zasiłek na autyzm w 2026 roku?

  • Dzieci z diagnozą ASD (do 16. roku życia). Muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Młodzież i dorośli (powyżej 16. roku życia). Muszą posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Młodzież i dorośli (powyżej 60. roku życia), jeśli niepełnosprawność (w tym autyzm lub zespół Aspergera) powstała przed ukończeniem 21. roku życia. Trzeba posiadać orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • Osoby po 75. roku życia. Nie muszą posiadać orzeczenia.
Jak dostać 215 zł dla osób ze spektrum autyzmu? Na co patrzy komisja?

W 2026 roku orzecznicy PZOON kładą nacisk nie na sam kod rozpoznania (np. F84), ale na tzw. niezdolność do samodzielnej egzystencji. Komisja bierze pod uwagę kilka elementów.

Funkcjonowanie społeczne i komunikacja

Komisja ocenia, czy osoba potrafi samodzielnie załatwić sprawę w urzędzie, nawiązać kontakt z nieznajomymi czy odczytać intencje innych. Brak tych umiejętności to argument za koniecznością opieki.

Samodzielność w codziennych czynnościach

Komisję będzie interesowało, czy osoba ze spektrum autyzmu pamięta o posiłkach i jest w stanie sama je przygotować. Kluczowa jest też zdolność do dbania o siebie. Komisja może również sprawdzić, czy przebodźcowanie (nadwrażliwość sensoryczna) uniemożliwia jej korzystanie z transportu publicznego.

Dodatkowe dolegliwości

Jeśli spektrum towarzyszy lęk społeczny lub brak komunikacji z otoczeniem, należy to wyraźnie zaznaczyć. To kluczowe punkty w dokumentacji.

Procedura krok po kroku: ścieżka dla osoby w spektrum

  1. Skompletuj dokumentację. Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia oraz opinii psychologiczno-pedagogicznych. W przypadku spektrum autyzmu bardzo ważne są aktualne testy.
  2. Wizyta w PZOON. Składasz wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jeśli dostaniesz stopień lekki (który w wielu przypadkach nie uprawnia do zasiłku), masz 14 dni na odwołanie.
  3. Wniosek do MOPS/GOPS. Gdy masz już orzeczenie (znaczne lub umiarkowane z odpowiednim punktem o opiece), składasz wniosek do MOPS Możesz to zrobić przez internet (portal Emp@tia).

Najważniejsze fakty o zasiłku pielęgnacyjnym w 2026 roku

Cecha świadczenia Szczegóły
Wysokość świadczenia 215,84 zł
Kryterium dochodowe brak
Waloryzacja Przewidywana dopiero w 2027 roku
Główna przeszkoda Pobieranie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS

Uwaga na pułapki. Kiedy urząd odmówi wypłaty?

Nie wszyscy z diagnozą spektrum autyzmu mają prawo do świadczenia. Zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma wnioskodawca, jeśli:

  • pobiera już dodatek pielęgnacyjny z emerytury/renty (nie można łączyć tych dwóch świadczeń),
  • przebywa w placówce zapewniającej całodobowe, bezpłatne utrzymanie,
  • jego rodzina pobiera podobny zasiłek w innym kraju UE.

Kluczem do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego jest odpowiednio przygotowana dokumentacja, która realnie opisuje codzienne wyzwania osoby w spektrum. Mimo wszystko warto ubiegać się o wsparcie finansowe, ponieważ przysługuje wnioskodawcy bez względu na dochody, a pozwala obniżyć koszty wydawane na opiekę.