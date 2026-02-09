- Jaka waloryzacja emerytur w 2026 roku? Nowe dane GUS o wynagrodzeniach
Jak informuje „Fakt”, w tym tygodniu GUS ma podać dane o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., czyli ostatni brakujący element potrzebny do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. Od tego jednego wskaźnika zależy, o ile w marcu wzrosną świadczenia z ZUS i KRUS, w tym minimalna emerytura.
Jaka waloryzacja emerytur w 2026 roku? Nowe dane GUS o wynagrodzeniach
Mechanizm waloryzacji emerytur i rent jest zapisany wprost w ustawie. Co roku świadczenia rosną 1 marca, a ich podwyżka zależy od dwóch elementów publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny:
- inflacji (najczęściej brana jest pod uwagę inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów),
- co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.
Dopiero gdy oba te wskaźniki są znane, można ostatecznie policzyć wskaźnik waloryzacji. Dlatego lutowy komunikat GUS jest ważnym momentem – bez niego nie da się przesądzić, o ile dokładnie wzrosną emerytury i renty.
Waloryzacja emerytur 2026: GUS poda kluczowy wskaźnik
W chwili publikacji tego tekstu GUS nie opublikował jeszcze danych. Jednak – jak podaje „Fakt” – 9 lutego to dzień, w którym urząd w poprzednich latach ogłaszał kluczowe wskaźniki dla waloryzacji. Również tym razem wszystko wskazuje na to, że decyzja zapadnie w najbliższych dniach tego tygodnia. Na razie mówimy więc o zapowiedzi, a nie o rozstrzygnięciu. Gdy tylko pojawi się oficjalny komunikat GUS, artykuł zostanie zaktualizowany.
Waloryzacja emerytur 2026: Jak liczony jest wskaźnik waloryzacji
W uproszczeniu wygląda to tak:
- GUS podaje średnioroczną inflację za 2025 r.,
- GUS ogłasza realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r.,
- do inflacji dodaje się co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac,
- otrzymany wynik to wskaźnik waloryzacji emerytur i rent obowiązujący od 1 marca 2026 r.
To dlatego nawet niewielka różnica w danych GUS może oznaczać kilkadziesiąt złotych więcej lub mniej w miesięcznym świadczeniu.
Jakie prognozy waloryzacji 2026 pojawiały się w mediach
Według cytowanych przez „Fakt” prognoz i analiz ekonomistów:
- inflacja za 2025 r. miała wynieść około 3,6 proc.,
- realny wzrost płac był dodatni, ale wyraźnie niższy niż w latach odbicia po pandemii,
- w efekcie waloryzacja emerytur w 2026 r. mogłaby wynieść ok. 5–5,1 proc.
To więcej, niż pierwotnie zakładano w rządowych prognozach budżetowych (czyli ok. 4,88 proc.), ale zdecydowanie mniej niż dwucyfrowe podwyżki z lat 2023–2024.
Waloryzacja 2026: Ile wyniosą podwyżki emerytur od marca 2026 [TABELA]
Poniżej prezentujemy symulacje – nie są to oficjalne dane, a jedynie ilustracja możliwych scenariuszy, w zależności od wskaźnika waloryzacji.
|Wariant waloryzacji
|Minimalna emerytura na dziś(przed waloryzacją 2026)
|Wzrost kwotowy
|Nowa kwota brutto
|4,5 proc.
|1780 zł
|ok. 80 zł
|ok. 1860 zł
|5,0 proc.
|1780 zł
|ok. 89 zł
|ok. 1869 zł
|5,1 proc.
|1780 zł
|ok. 91 zł
|ok. 1871 zł
Ostateczna kwota będzie znana dopiero po publikacji danych GUS i przyjęciu wskaźnika przez rząd.
Kto dostanie podwyżkę w ramach waloryzacji 2026?
Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia długoterminowe, w tym:
- emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- świadczenia rolnicze z KRUS,
- renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy,
- dodatki powiązane z emeryturą (np. pielęgnacyjny).
Podwyżka jest automatyczna – seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków.
Kto nie dostanie emerytury po waloryzacji 2026?
Waloryzacja nie dotyczy świadczeń czasowych, które nie są emeryturą ani rentą w rozumieniu ustawy, ani osób, które nie mają jeszcze przyznanego świadczenia na dzień 28 lutego 2026 r. (np. przejdą na emeryturę dopiero w marcu).
Waloryzacja 2026: Kiedy będą pierwsze wypłaty podwyżek emerytur [HARMONOGRAM]
Zgodnie z przepisami nowa wysokość świadczeń obowiązuje od 1 marca 2026 r., a pierwsze wypłaty w podwyższonej kwocie trafią do seniorów w marcowych terminach płatności (1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca – zależnie od harmonogramu). Dwie grupy seniorów dostaną jednak pieniądze wcześniej, o czym piszemy szerzej w artykule: ZUS wypłaci wyższe emerytury szybciej. Oto nowe kwoty po waloryzacji [TABELA]
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z późn. zm.) – art. 88–89
- Komunikaty GUS dotyczące inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń
