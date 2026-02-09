Jak informuje „Fakt”, w tym tygodniu GUS ma podać dane o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r., czyli ostatni brakujący element potrzebny do wyliczenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. Od tego jednego wskaźnika zależy, o ile w marcu wzrosną świadczenia z ZUS i KRUS, w tym minimalna emerytura.

Jaka waloryzacja emerytur w 2026 roku? Nowe dane GUS o wynagrodzeniach

Mechanizm waloryzacji emerytur i rent jest zapisany wprost w ustawie. Co roku świadczenia rosną 1 marca, a ich podwyżka zależy od dwóch elementów publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny:

inflacji (najczęściej brana jest pod uwagę inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów),

(najczęściej brana jest pod uwagę inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów), co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Dopiero gdy oba te wskaźniki są znane, można ostatecznie policzyć wskaźnik waloryzacji. Dlatego lutowy komunikat GUS jest ważnym momentem – bez niego nie da się przesądzić, o ile dokładnie wzrosną emerytury i renty.

Waloryzacja emerytur 2026: GUS poda kluczowy wskaźnik

W chwili publikacji tego tekstu GUS nie opublikował jeszcze danych. Jednak – jak podaje „Fakt” – 9 lutego to dzień, w którym urząd w poprzednich latach ogłaszał kluczowe wskaźniki dla waloryzacji. Również tym razem wszystko wskazuje na to, że decyzja zapadnie w najbliższych dniach tego tygodnia. Na razie mówimy więc o zapowiedzi, a nie o rozstrzygnięciu. Gdy tylko pojawi się oficjalny komunikat GUS, artykuł zostanie zaktualizowany.

Waloryzacja emerytur 2026: Jak liczony jest wskaźnik waloryzacji

W uproszczeniu wygląda to tak:

GUS podaje średnioroczną inflację za 2025 r. ,

, GUS ogłasza realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. ,

, do inflacji dodaje się co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac ,

, otrzymany wynik to wskaźnik waloryzacji emerytur i rent obowiązujący od 1 marca 2026 r.

To dlatego nawet niewielka różnica w danych GUS może oznaczać kilkadziesiąt złotych więcej lub mniej w miesięcznym świadczeniu.

Jakie prognozy waloryzacji 2026 pojawiały się w mediach

Według cytowanych przez „Fakt” prognoz i analiz ekonomistów:

inflacja za 2025 r. miała wynieść około 3,6 proc. ,

, realny wzrost płac był dodatni, ale wyraźnie niższy niż w latach odbicia po pandemii,

w efekcie waloryzacja emerytur w 2026 r. mogłaby wynieść ok. 5–5,1 proc.

To więcej, niż pierwotnie zakładano w rządowych prognozach budżetowych (czyli ok. 4,88 proc.), ale zdecydowanie mniej niż dwucyfrowe podwyżki z lat 2023–2024.

Waloryzacja 2026: Ile wyniosą podwyżki emerytur od marca 2026 [TABELA]

Poniżej prezentujemy symulacje – nie są to oficjalne dane, a jedynie ilustracja możliwych scenariuszy, w zależności od wskaźnika waloryzacji.

Wariant waloryzacji Minimalna emerytura na dziś(przed waloryzacją 2026) Wzrost kwotowy Nowa kwota brutto 4,5 proc. 1780 zł ok. 80 zł ok. 1860 zł 5,0 proc. 1780 zł ok. 89 zł ok. 1869 zł 5,1 proc. 1780 zł ok. 91 zł ok. 1871 zł

Ostateczna kwota będzie znana dopiero po publikacji danych GUS i przyjęciu wskaźnika przez rząd.

Kto dostanie podwyżkę w ramach waloryzacji 2026?

Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia długoterminowe, w tym:

emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,

, świadczenia rolnicze z KRUS ,

, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy,

dodatki powiązane z emeryturą (np. pielęgnacyjny).

Podwyżka jest automatyczna – seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków.

Kto nie dostanie emerytury po waloryzacji 2026?

Waloryzacja nie dotyczy świadczeń czasowych, które nie są emeryturą ani rentą w rozumieniu ustawy, ani osób, które nie mają jeszcze przyznanego świadczenia na dzień 28 lutego 2026 r. (np. przejdą na emeryturę dopiero w marcu).

Waloryzacja 2026: Kiedy będą pierwsze wypłaty podwyżek emerytur [HARMONOGRAM]

Zgodnie z przepisami nowa wysokość świadczeń obowiązuje od 1 marca 2026 r., a pierwsze wypłaty w podwyższonej kwocie trafią do seniorów w marcowych terminach płatności (1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca – zależnie od harmonogramu). Dwie grupy seniorów dostaną jednak pieniądze wcześniej, o czym piszemy szerzej w artykule: ZUS wypłaci wyższe emerytury szybciej. Oto nowe kwoty po waloryzacji [TABELA]

Podstawa prawna i dokumenty