Nie chodzi o zmianę składu ani fałszywy lek, ale o problem wykryty w trakcie badań jakościowych. GIF uznał, że w takiej sytuacji produkt nie może pozostać w obrocie, nawet jeśli dotyczy to tylko wybranych partii.
Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował o całkowitym wycofaniu z obrotu dwóch serii leku po analizie długoterminowych badań stabilności. Chodziło o parametr, który w farmacji ma kluczowe znaczenie: stopień uwalniania substancji czynnej.
W praktyce oznacza to, że tabletka mogła nie działać tak, jak powinna – mimo że wyglądała normalnie i mieściła się w terminie ważności. W badaniach uzyskano wynik poniżej dopuszczalnego minimum, i to nie tylko pojedynczo, ale także w średniej z pomiarów. To właśnie ten element przesądził o decyzji. Główny Inspektorat Farmaceutyczny podkreślił w swojej decyzji z 6 lutego, że w takiej sytuacji produkt nie może pozostać w obrocie, bo nie da się wykluczyć zagrożenia dla zdrowia pacjentów.
Z obrotu wycofano: Lorafen (lorazepam), 1 mg, tabletki drażowane, opakowanie: 25 tabletek. Producentem leku są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” SA.
Decyzja dotyczy wyłącznie dwóch serii:
- nr 41124 – termin ważności: 10.2026
- nr 51124 – termin ważności: 10.2026.
Ważne
Nie wszystkie opakowania leku są objęte wycofaniem. Kluczowy jest numer serii nadrukowany na blistrze lub kartoniku.
Z dokumentów wynika, że problem nie pojawił się na etapie dystrybucji, lecz wcześniej – podczas produkcji tzw. produktu pośredniego. W trakcie jednego z procesów doszło do przegrzania złoża, co wpłynęło na późniejsze właściwości tabletek.
Z tej samej partii produktu pośredniego powstało kilka serii końcowych. Na polski rynek trafiły dwie – i to właśnie one zostały objęte decyzją GIF. Pozostałe serie były monitorowane oddzielnie i nie wykazały podobnych nieprawidłowości.
Decyzja GIF jest wiążąca przede wszystkim dla aptek i hurtowni, ale dla pacjentów oznacza jasne zalecenia:
- nie stosuj leku, jeśli numer serii zgadza się z wycofaną,
- sprawdź opakowanie – numer serii jest kluczowy,
- skontaktuj się z apteką, w której lek został kupiony (w praktyce apteki przyjmują zwroty),
- porozmawiaj z lekarzem, jeśli lek był stosowany regularnie – konieczna może być zmiana terapii.
Nie należy samodzielnie odstawiać leczenia bez konsultacji, zwłaszcza że lorazepam jest substancją działającą na układ nerwowy.
GIF nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że produkt musi zniknąć z obrotu od razu po doręczeniu decyzji. Urząd wprost wskazał, że pozostawienie leku na rynku mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. Prawo farmaceutyczne nie zostawia tu pola do interpretacji: produkt niespełniający wymagań jakościowych nie może być sprzedawany ani stosowany.
Według ustaleń przedstawionych GIF wada ma ograniczony zasięg i dotyczy tylko serii wytworzonych z jednej konkretnej szarży produktu pośredniego. Pozostałe serie leku Lorafen – w tym inne dawki – są nadal objęte monitoringiem stabilności i na obecnym etapie nie zostały objęte decyzją. Urząd zaznacza jednak, że sytuacja jest monitorowana.
Podstawa prawna
- Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 7/WC/ZW/2026 z dnia 6 lutego 2026 r.
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, art. 122 (Dz.U. 2025 poz. 750)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2008 r. w sprawie wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych (Dz.U. 2022 poz. 969)
