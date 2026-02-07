Na izbach przyjęć króluje grypa, ale w statystykach systemowych widać coś jeszcze. Dane z Centrum e-Zdrowia pokazują wyraźny, kilkukrotny wzrost zakażeń RSV już w styczniu 2026 roku. To dokładnie ten moment sezonu, w którym rok temu zaczęło się prawdziwe spiętrzenie hospitalizacji.

RSV wraca falami. Teraz wchodzi w najbardziej niebezpieczny moment sezonu

RSV przez lata był kojarzony niemal wyłącznie z oddziałami pediatrycznymi. Dziś ten obraz coraz mniej pasuje do rzeczywistości. U dorosłych – zwłaszcza po 60. roku życia – wirus odpowiada za ciężkie zapalenia dolnych dróg oddechowych, zaostrzenia POChP, niewydolność krążeniową i długie pobyty w szpitalu.

Według danych raportowanych do systemów nadzoru epidemiologicznego, liczba zakażeń RSV w styczniu wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z końcówką 2025 roku. Eksperci zwracają uwagę, że to dopiero początek – szczyt sezonu zwykle przypada na luty i marzec.

Co istotne, RSV krąży w dwóch podgrupach – A i B. Obie występują równolegle i obie mogą prowadzić do ciężkiego przebiegu choroby. Przechorowanie jednej nie chroni skutecznie przed kolejną infekcją.

Objawy RSV u dorosłych 2026. Dlaczego wirus jest mylony z grypą K i przeziębieniem

Wariant K grypy przyzwyczaił nas do myśli, że infekcja może zaczynać się nietypowo – od bólu głowy, jelitowych dolegliwości czy nagłego „ścięcia z nóg”. RSV u dorosłych działa inaczej, ale efekt bywa podobny: choroba długo nie wygląda groźnie.

Najczęstszy scenariusz? Kilka dni kaszlu, osłabienie, lekki stan podgorączkowy. Bez spektakularnej gorączki, bez ostrego początku. Wiele osób dochodzi do wniosku, że to nic poważnego, aż pojawia się duszność albo nagłe pogorszenie stanu ogólnego.

Typowe objawy RSV u dorosłych to m.in.:

nasilający się kaszel i uczucie „zalegania” w klatce piersiowej,

duszność przy wysiłku, a później także w spoczynku,

spadek tolerancji wysiłku, szybkie męczenie się,

zaostrzenie chorób przewlekłych, zwłaszcza płuc i serca.

To właśnie brak wyraźnej granicy między przeziębieniem a ciężką infekcją sprawia, że RSV bywa rozpoznawany zbyt późno.

RSV a grypa K – różnice w objawach i przebiegu choroby u dorosłych

Różnice między tymi zakażeniami są istotne, choć w praktyce klinicznej często się zacierają.

Grypa wariant K:

zwykle zaczyna się nagle,

często daje bardzo wysoką gorączkę,

powoduje silne bóle mięśni, dreszcze, „łamanie w kościach”,

w pierwszych dniach potrafi dosłownie unieruchomić chorego.

RSV u dorosłych:

narasta stopniowo,

rzadziej daje bardzo wysoką gorączkę,

szybciej prowadzi do duszności i niewydolności oddechowej,

szczególnie groźny jest dla seniorów i osób z chorobami współistniejącymi.

Lekarze podkreślają, że to nie „łagodność” RSV jest problemem, lecz jego przewlekający się i niedoszacowany przebieg.

Diagnostyka RSV u dorosłych. Dlaczego testy często nie wykrywają zakażenia

W teorii złotym standardem są testy molekularne. W praktyce – w podstawowej opiece zdrowotnej wykonuje się je rzadko. Szybkie testy antygenowe, które łatwiej dostać, mają u osób starszych niższą czułość.

Powód jest czysto biologiczny: u seniorów wirus RSV replikuje się krócej w górnych drogach oddechowych, a okno diagnostyczne jest wąskie. W efekcie część pacjentów trafia do szpitala z ciężkimi powikłaniami, choć testy wcześniej były ujemne. To także jeden z powodów, dla których realna skala RSV w populacji dorosłych jest prawdopodobnie większa niż pokazują oficjalne liczby.

Kto jest najbardziej zagrożony RSV? Seniorzy i chorzy przewlekle w grupie ryzyka

Eksperci nie mają wątpliwości: RSV to dziś realne zagrożenie dla dorosłych, a nie wyłącznie problem pediatryczny.

Wśród osób starszych RSV bardzo często przebiega jako skryte zapalenie płuc. Bez wysokiej gorączki, bez dramatycznych objawów, ale z dusznością, złym samopoczuciem i pogorszeniem wydolności organizmu – mówi prof. Ernest Kuchar, specjalista pediatra i chorób zakaźnych.

Najbardziej narażeni są:

osoby po 60. roku życia,

pacjenci z POChP, astmą i innymi chorobami płuc,

osoby z chorobami układu krążenia,

chorzy na cukrzycę i nowotwory,

pacjenci z obniżoną odpornością.

U tych grup zakażenie często kończy się hospitalizacją i długą rekonwalescencją, a każda kolejna infekcja pogarsza wyjściowy stan zdrowia.

Szczepienie przeciw RSV 2026. Kto może zaszczepić się za darmo w Polsce

Paradoks sezonu 2026 polega na tym, że wraz ze wzrostem liczby zakażeń spada liczba szczepień. Tymczasem eksperci podkreślają, że nawet w trakcie trwającej fali profilaktyka nadal ma sens.

W Polsce dostępne są dwie szczepionki przeciw RSV:

dwuwalentna (RSV-A i RSV-B) – bezpłatna dla osób 65+, częściowo refundowana dla grupy 60–64,

– bezpłatna dla osób 65+, częściowo refundowana dla grupy 60–64, monowalentna (RSV-A) – także refundowana dla seniorów.

Doświadczenia innych krajów są jednoznaczne. W Szkocji, po wprowadzeniu programu szczepień seniorów, hospitalizacje z powodu RSV spadły o ponad 60 procent już w pierwszym sezonie.

RSV i grypa jednocześnie. Co oznacza druga fala dla szpitali i pacjentów

Szpitale już funkcjonują pod presją fali grypy K. Jeśli równolegle nasili się RSV, oddziały internistyczne i pulmonologiczne mogą znaleźć się w krytycznym punkcie. Dla pacjentów oznacza to dłuższy czas oczekiwania na przyjęcie, większe ryzyko powikłań oraz trudniejszy dostęp do opieki w szczycie sezonu.