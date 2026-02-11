Szczepionka HPV dla dorosłych – do jakiego wieku można się zaszczepić?

Szczepienia przeciw HPV są obecnie zalecane dla osób do 26. roku życia, które wcześniej nie odbyły inicjacji seksualnej. Są pewne konkretne wytyczne dotyczące wieku. Według zaleceń Doradczego Komitetu ds. Szczepień Ochronnych (Advisory Committee on Immunization Practices, w skrócie ACIP), optymalny wiek na przyjęcie szczepionki to 11-12 lat. Przy czym osoby dorosłe również mogą się zaszczepić. Jak podkreślają eksperci, szczepienie przeciw HPV może być również przeprowadzone u dorosłych w wieku 27-45 lat. Należy jednak zaznaczyć, że korzyści płynące z otrzymania szczepionki mogą być mniejsze niż u osób szczepionych do 26. roku życia. Nie oznacza to jednak, że ich nie ma.

Czy szczepienie przeciw HPV po inicjacji seksualnej ma sens?

Przeprowadzone badania wskazują, że szczepienia przeciw HPV są bezpieczne i powodują produkcję przeciwciał (są immunogenne) u kobiet. Szczepionki dostępne dla dorosłych to:

Gardasil - do 45. roku życia,

Cervarix - do 55. roku życia.

Co ważne, szczepionka nie wpływa na obecne w organizmie zakażenie – nie leczy infekcji, ale też nie pogarsza stanu pacjenta. Co to oznacza w praktyce? Jeśli istnieją zmiany chorobowe np. kłykciny kończyste, nie zmniejszą się po szczepieniu przeciw HPV.

Jakie nowotwory i choroby wywołuje wirus HPV?

Warto pamiętać, że zakażenie HPV jest najczęstszą infekcją przenoszoną drogą płciową na świecie. Najlepsza odpowiedź układu immunologicznego na to szczepienie występuje do ukończenia 15. roku życia i przed inicjacją seksualną - zapewnia to najwyższą skuteczność. A co z dorosłymi, którzy odbyli już stosunki seksualne? Szczepienie przeciw HPV może w dalszym ciągu przynieść im wiele korzyści zdrowotnych. Dlaczego?

Osoby aktywne seksualnie nie mają pewności, czy w przeciągu swojego życia miały styczność z onkogennym typem wirusa HPV.

Osoby, które są już zakażone jednym typem wirusa, dzięki szczepieniu przeciw HPV mogą ochronić się przed zakażeniem kolejnymi typami.

Ważne Ani prezerwatywa, ani posiadanie jednego partnera seksualnego nie dają 100% ochrony przed zakażeniem, dlatego tak ważne są profilaktyczne szczepienia na HPV dla dorosłych.

Wirus HPV może przyczyniać się do rozwoju m.in. 4 typów nowotworów oraz brodawczaków. Wśród nich znajduje się:

rak i zmiany przednowotworowe szyjki macicy,

rak odbytu,

rak sromu,

rak pochwy,

brodawczakowatość narządów płciowych (kłykciny kończyste).

Ważne Zaszczepienie w późniejszym wieku nadal może istotnie zmniejszyć ryzyko nowych zakażeń wirusem HPV oraz ich powikłań.

Refundacja szczepionki na HPV – jak zapłacić 50% mniej w aptece?

Czy szczepienia przeciwko HPV na NFZ dostępne są dla dorosłych? Okazuje się, że mogą oni nabyć w aptecę szczepionkę Cervarix z 50-procentową refundacją.

Schemat 3-dawkowy (standard dla osób dorosłych i starszej młodzieży)

Standardowy schemat dawkowania (0-2-6 miesięcy):

pierwsza dawka – w dowolnie wybranym terminie,

druga dawka – podawana 2 miesiące po pierwszej dawce,

trzecia dawka – podawana 6 miesięcy po pierwszej dawce.