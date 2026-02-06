Pierwszy etap reformy objął tylko trzy rodzaje świadczeń, ale już teraz pozwala porównać nowe rozwiązanie z dotychczasowym systemem lokalnych list oczekujących.

Pierwszy miesiąc centralnej e-rejestracji NFZ 2026 – dane o zapisach i odwołanych wizytach

Centralna e-rejestracja została uruchomiona 1 stycznia 2026 r. przez Centrum e-Zdrowia we współpracy z Narodowy Fundusz Zdrowia. W styczniu system objął trzy świadczenia: mammografię, test HPV HR oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Według danych CeZ, w ciągu miesiąca w systemie odnotowano 424 232 rezerwacje. Obejmują one zarówno wizyty już zrealizowane, jak i zaplanowane na kolejne tygodnie.

Ważnym elementem są także dane dotyczące zarządzania terminami:

50 091 wizyt zostało świadomie odwołanych lub przełożonych przez pacjentów,

zostało świadomie odwołanych lub przełożonych przez pacjentów, 68 wizyt oznaczono jako „pacjent nie pojawił się”, bez wcześniejszego odwołania.

Oznacza to, że ponad 50 tys. terminów wróciło do puli i mogło zostać wykorzystanych przez innych pacjentów.

Centralna e-rejestracja NFZ: ile placówek dołączyło i jakie świadczenia obejmuje system

W styczniu do centralnej e-rejestracji dołączyło 77 placówek medycznych. Wśród nich znalazły się:

16 poradni kardiologicznych,

3 pracownie mammograficzne,

58 placówek realizujących testy HPV HR.

Każda nowa placówka udostępnia swoje harmonogramy w centralnym systemie. Dzięki temu pacjenci mogą sprawdzić dostępne terminy w jednym miejscu, bez konieczności kontaktowania się z wieloma rejestracjami.

Jedna kolejka do lekarza zamiast lokalnych list – jak działa centralna e-rejestracja

Najważniejszą zmianą organizacyjną jest stopniowe odchodzenie od odrębnych list oczekujących prowadzonych przez każdą placówkę. W ich miejsce powstaje jedna centralna baza zapisów. W praktyce oznacza to, że pacjent zapisuje się na świadczenie w systemie ogólnopolskim, a nie w konkretnej przychodni. System uwzględnia m.in. kolejność zgłoszeń oraz kategorie medyczne, co ma ograniczać możliwość jednoczesnego blokowania terminów w kilku miejscach.

ak zapisać się do lekarza przez centralną e-rejestrację NFZ

Dla osób korzystających z internetu głównym narzędziem jest Internetowe Konto Pacjenta, gdzie można sprawdzić dostępne terminy, zapisać się na wizytę lub ją odwołać. Jednocześnie zachowano dotychczasowe formy rejestracji. Pacjenci mogą zapisać się:

telefonicznie,

osobiście w rejestracji placówki.

W takim przypadku to pracownik placówki wprowadza dane pacjenta do centralnego systemu.

Centralna e-rejestracja obowiązkowa od lipca 2026. Kogo obejmie system

Obecnie z centralnej e-rejestracji korzysta około 30 proc. podmiotów ochrony zdrowia. Jest to etap przejściowy. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Zdrowia, od 1 lipca 2026 r. system stanie się obowiązkowy dla wszystkich placówek realizujących świadczenia objęte e-rejestracją. Resort zdrowia zapowiada także stopniowe rozszerzanie listy świadczeń. W kolejnych etapach do systemu mają zostać włączone m.in. choroby płuc, choroby zakaźne oraz leczenie mukowiscydozy.

Czy centralna e-rejestracja skraca kolejki do lekarzy? Pierwsze obserwacje po miesiącu

Po pierwszym miesiącu działania centralnej e-rejestracji pacjenci zyskali przede wszystkim jedno miejsce do sprawdzania dostępnych terminów i możliwość łatwego odwoływania wizyt. System na razie nie zmienia liczby świadczeń, ale porządkuje sposób zapisu i ogranicza liczbę niewykorzystanych terminów. Pełny wpływ na kolejki będzie można ocenić dopiero po rozszerzeniu e-rejestracji na kolejne świadczenia i po objęciu nią całego systemu od lipca.

