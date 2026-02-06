- Pierwszy miesiąc centralnej e-rejestracji NFZ 2026 – dane o zapisach i odwołanych wizytach
Pierwszy etap reformy objął tylko trzy rodzaje świadczeń, ale już teraz pozwala porównać nowe rozwiązanie z dotychczasowym systemem lokalnych list oczekujących.
Centralna e-rejestracja została uruchomiona 1 stycznia 2026 r. przez Centrum e-Zdrowia we współpracy z Narodowy Fundusz Zdrowia. W styczniu system objął trzy świadczenia: mammografię, test HPV HR oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Według danych CeZ, w ciągu miesiąca w systemie odnotowano 424 232 rezerwacje. Obejmują one zarówno wizyty już zrealizowane, jak i zaplanowane na kolejne tygodnie.
Ważnym elementem są także dane dotyczące zarządzania terminami:
- 50 091 wizyt zostało świadomie odwołanych lub przełożonych przez pacjentów,
- 68 wizyt oznaczono jako „pacjent nie pojawił się”, bez wcześniejszego odwołania.
Oznacza to, że ponad 50 tys. terminów wróciło do puli i mogło zostać wykorzystanych przez innych pacjentów.
Centralna e-rejestracja NFZ: ile placówek dołączyło i jakie świadczenia obejmuje system
W styczniu do centralnej e-rejestracji dołączyło 77 placówek medycznych. Wśród nich znalazły się:
- 16 poradni kardiologicznych,
- 3 pracownie mammograficzne,
- 58 placówek realizujących testy HPV HR.
Każda nowa placówka udostępnia swoje harmonogramy w centralnym systemie. Dzięki temu pacjenci mogą sprawdzić dostępne terminy w jednym miejscu, bez konieczności kontaktowania się z wieloma rejestracjami.
Jedna kolejka do lekarza zamiast lokalnych list – jak działa centralna e-rejestracja
Najważniejszą zmianą organizacyjną jest stopniowe odchodzenie od odrębnych list oczekujących prowadzonych przez każdą placówkę. W ich miejsce powstaje jedna centralna baza zapisów. W praktyce oznacza to, że pacjent zapisuje się na świadczenie w systemie ogólnopolskim, a nie w konkretnej przychodni. System uwzględnia m.in. kolejność zgłoszeń oraz kategorie medyczne, co ma ograniczać możliwość jednoczesnego blokowania terminów w kilku miejscach.
ak zapisać się do lekarza przez centralną e-rejestrację NFZ
Dla osób korzystających z internetu głównym narzędziem jest Internetowe Konto Pacjenta, gdzie można sprawdzić dostępne terminy, zapisać się na wizytę lub ją odwołać. Jednocześnie zachowano dotychczasowe formy rejestracji. Pacjenci mogą zapisać się:
- telefonicznie,
- osobiście w rejestracji placówki.
W takim przypadku to pracownik placówki wprowadza dane pacjenta do centralnego systemu.
Centralna e-rejestracja obowiązkowa od lipca 2026. Kogo obejmie system
Obecnie z centralnej e-rejestracji korzysta około 30 proc. podmiotów ochrony zdrowia. Jest to etap przejściowy. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Zdrowia, od 1 lipca 2026 r. system stanie się obowiązkowy dla wszystkich placówek realizujących świadczenia objęte e-rejestracją. Resort zdrowia zapowiada także stopniowe rozszerzanie listy świadczeń. W kolejnych etapach do systemu mają zostać włączone m.in. choroby płuc, choroby zakaźne oraz leczenie mukowiscydozy.
Czy centralna e-rejestracja skraca kolejki do lekarzy? Pierwsze obserwacje po miesiącu
Po pierwszym miesiącu działania centralnej e-rejestracji pacjenci zyskali przede wszystkim jedno miejsce do sprawdzania dostępnych terminów i możliwość łatwego odwoływania wizyt. System na razie nie zmienia liczby świadczeń, ale porządkuje sposób zapisu i ogranicza liczbę niewykorzystanych terminów. Pełny wpływ na kolejki będzie można ocenić dopiero po rozszerzeniu e-rejestracji na kolejne świadczenia i po objęciu nią całego systemu od lipca.
