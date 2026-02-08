- Waloryzacja emerytur 2026 – dlaczego część emerytów dostanie podwyżkę już w lutym
Dla seniorów liczy się nie tylko ile, ale też kiedy zostanie wypłacona nowa wyższa emerytura. Okazuje się, że część emerytów otrzyma pieniądze już w lutym - z racji układu kalendarza. Kiedy ZUS wyśle pieniądze? I ile wyniosą emerytury po waloryzacji 2026?
Waloryzacja emerytur 2026 – dlaczego część emerytów dostanie podwyżkę już w lutym
Co do zasady emerytury są waloryzowane od 1 marca. Tyle że w 2026 roku 1 marca wypada w niedzielę. Zgodnie z zasadami ZUS, jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny, przelew idzie wcześniej – w ostatni dzień roboczy.
To oznacza jedno:
- osoby z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca zobaczą zwaloryzowaną emeryturę już 27 lutego (piątek);
- kolejne terminy zostaną zrealizowane już w marcu, ale także z jednym przesunięciem: seniorzy z datą wypłaty 15 dnia miesiąca otrzymają zwaloryzowane emerytury 13 marca (piątek). Wynika to z tego, że 15 marca wypada w niedzielę.
Ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2026 roku? Prognozowany wskaźnik
Na początku lutego rząd ma ogłosić ostateczny wskaźnik waloryzacji. Na dziś znamy tylko szacunki, oparte na danych o inflacji i wzroście płac. Zgodnie z przepisami podstawą jest inflacja emerycka lub ogólna (wyższa z dwóch) – dane publikuje Główny Urząd Statystyczny. Do tego dochodzi co najmniej 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń, prognozowanego przez Ministerstwo Finansów.
Z obecnych wyliczeń wynika, że waloryzacja może wynieść około 5,0–5,1 proc. W tekście poniżej pokazujemy symulację dla wskaźnika 5,08 proc. – to wariant roboczy, a nie decyzja rządu. Ostateczną wysokość wskaźnika poznamy w drugiej połowie lutego.
Waloryzacja emerytur 2026 – co oznacza dla emerytów w praktyce
Tegoroczna waloryzacja nie będzie spektakularna jak w latach wysokiej inflacji. Ale działa procentowo, więc im wyższa emerytura, tym większa kwotowo podwyżka. Co istotne, waloryzacja podnosi też podstawę do przyszłych dodatków (13. i 14. emerytury, świadczenia wspierającego itd.). Dla wielu seniorów to kilkadziesiąt złotych miesięcznie, które „same” zostają w portfelu.
Emerytury po waloryzacji 2026 – tabela kwot brutto i netto
Poniżej orientacyjna symulacja dla wskaźnika +5,08 proc. Kwoty netto są przybliżone (standardowe potrącenia: składka zdrowotna, brak zaliczki PIT dla większości emerytów).
|Emerytura brutto przed waloryzacją 2026
|Emerytura nettoprzed waloryzacją 2026
|Emerytura brutto po waloryzacji 2026
|Emerytura nettopo waloryzacji 2026
|1 878 zł (najniższa)
|ok. 1 710 zł
|1 974 zł
|ok. 1 795 zł
|2 000 zł
|ok. 1 820 zł
|2 102 zł
|ok. 1 915 zł
|2 500 zł
|ok. 2 270 zł
|2 627 zł
|ok. 2 385 zł
|3 000 zł
|ok. 2 720 zł
|3 152 zł
|ok. 2 860 zł
|3 500 zł
|ok. 3 170 zł
|3 678 zł
|ok. 3 335 zł
|4 000 zł
|ok. 3 620 zł
|4 203 zł
|ok. 3 805 zł
|4 500 zł
|ok. 4 070 zł
|4 729 zł
|ok. 4 280 zł
|5 000 zł
|ok. 4 520 zł
|5 254 zł
|ok. 4 755 zł
|5 500 zł
|ok. 4 970 zł
|5 779 zł
|ok. 5 230 zł
|6 000 zł
|ok. 5 420 zł
|6 305 zł
|ok. 5 705 zł
To symulacja – finalne kwoty zależą od ostatecznego wskaźnika i indywidualnych potrąceń.
Terminy wypłat po waloryzacji emerytur 2026 – luty czy marzec
Kiedy seniorzy otrzymają emerytury po waloryzacji 2026? W skrócie:
- szybciej (luty) – emeryci z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca;
- standardowo (marzec) – pozostali, zgodnie z harmonogramem ZUS: 6., 10., 15. (przesunięcie na 13 marca), 20. i 25. dzień miesiąca;
- jeśli termin wypada w weekend – przelew idzie wcześniej.
Czy trzeba składać wniosek o waloryzację emerytury w 2026 roku
Nie. Waloryzacja emerytur odbywa się z urzędu i obejmuje wszystkich uprawnionych. Co ważne - waloryzacja dotyczy także dodatków (np. dodatku pielęgnacyjnego). Seniorzy nie muszą składać wniosków, ani nic podpisywać. Jedynym wyjątkiem jest zmiana numeru konta lub zmiana adresu - w przypadku osób, które otrzymują świadczenia Pocztą Polską (od listonoszy). Wówczas należy powiadomić ZUS o wszelkich zmianach, aby uniknąć opóźnień.
Waloryzacja emerytur 2026 – najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Czy waloryzacja emerytur obejmie też 13. i 14. emeryturę?
Tak. Podwyższa się ich kwota brutto, bo są powiązane z minimalną emeryturą.
Czy każdy dostanie podwyżkę emerytury w lutym 2026 r.?
Nie. Wypłatę w lutym dostaną tylko osoby z terminem wypłaty 1. dnia miesiąca.
Czy podwyżka emerytur 2026 może być inna niż 5,08 proc.?
Tak. To tylko prognoza – rząd ogłosi ostateczny wskaźnik w lutym. Nastąpi to lada chwila.
Czy waloryzacja wpływa na prawo do dodatków socjalnych?
Może, jeśli przekroczone zostaną progi dochodowe – warto to sprawdzić indywidualnie.
Podstawa prawna
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2025 poz. 1749), art. 89
