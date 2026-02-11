Jak poinformował Łukasz Kozłowski z rady nadzorczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2026 r. waloryzacja wyniesie 5,3 proc. To właśnie ten wskaźnik zdecyduje o nowej wysokości dodatków powiązanych z rentą rodzinną., w tym jednego z mniej znanych świadczeń - dodatku dla sieroty zupełnej.

Ile wyniesie dodatek dla sieroty zupełnej od 1 marca 2026? Waloryzacja 5,3 proc. i nowa kwota z ZUS

Na stronie ZUS nie ma jeszcze komunikatu z ostateczną kwotą dodatku dla sieroty zupełnej po waloryzacji. Instytucja publikuje takie informacje zwykle bliżej marca. Już teraz możemy jednak obliczyć przybliżoną kwotę dodatku, który obecnie wynosi 654,48 zł.

Po podniesieniu o 5,3 proc. daje to:

  • wzrost o ok. 34,69 zł,
  • nową kwotę w przybliżeniu 689,17 zł miesięcznie.

Ostateczna suma będzie zależała od zasad zaokrąglania i zostanie ogłoszona bliżej terminu waloryzacji.

Komu przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej w 2026 roku? Warunki i wykluczenia

Dodatek dla sieroty zupełnej, czyli świadczenie wypłacane osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, jeśli nie żyją oboje rodzice lub ojciec jest nieznany. To ważne: nie jest to osobne świadczenie „dla każdego”. Jest ściśle powiązane z rentą rodzinną.

Kto ma prawo do dodatku dla sieroty zupełnej? Kryteria

Dodatek:

  • przysługuje bez względu na wiek, o ile trwa prawo do renty rodzinnej,
  • przysługuje w przypadku, gdy osoba nie posiada obojga rodziców (lub gdy ojciec był nieznany)
  • nie zależy od dochodu,
  • przysługuje każdej uprawnionej osobie w pełnej wysokości, nawet jeśli rodzeństwo także ma prawo do renty,

To jedno z najmniej znanych świadczeń w systemie ZUS, choć wypłacane jest co miesiąc.

Kto nie dostanie dodatku? Te osoby są wyłączone z wypłaty

Z dodatku nie skorzystają:

  • wdowy i wdowcy, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku,
  • osoby, które mają prawo do renty rodzinnej tylko po jednym rodzicu i drugi rodzic żyje,
  • osoby, które utraciły prawo do renty rodzinnej (np. po zakończeniu nauki i przekroczeniu wieku uprawniającego do świadczenia),
  • osoby, które nie złożyły wniosku ERRD – bez wniosku dodatek nie zostanie wypłacony, nawet jeśli spełnione są warunki ustawowe

Kluczowe jest to, że dodatek jest ściśle powiązany z prawem do renty rodzinnej. Jeśli renta wygasa, wygasa również prawo do dodatkowej kwoty.

Czy trzeba składać wniosek w ZUS? Bez formularza ERRD pieniędzy nie będzie

Tak – i to kluczowa informacja. ZUS nie przyznaje dodatku automatycznie. Trzeba złożyć wniosek ERRD i dołączyć:

  • akty zgonu obojga rodziców lub
  • akt zgonu matki i akt urodzenia potwierdzający brak danych ojca.

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

Ile zyskasz po waloryzacji? Ponad 400 zł więcej rocznie

Podwyżka o 5,3 proc. oznacza:

  • ok. 35 zł więcej miesięcznie,
  • ponad 400 zł więcej w skali roku,
  • brak konieczności składania nowego wniosku – przeliczenie nastąpi automatycznie.

Dla osób uprawnionych to stałe wsparcie, które rośnie razem z rentą rodzinną.

Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach oraz komunikaty GUS

  • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.)
  • Komunikaty Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
  • Informacje o dodatku publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zus.pl)