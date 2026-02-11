Jak poinformował Łukasz Kozłowski z rady nadzorczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2026 r. waloryzacja wyniesie 5,3 proc. To właśnie ten wskaźnik zdecyduje o nowej wysokości dodatków powiązanych z rentą rodzinną., w tym jednego z mniej znanych świadczeń - dodatku dla sieroty zupełnej.

Na stronie ZUS nie ma jeszcze komunikatu z ostateczną kwotą dodatku dla sieroty zupełnej po waloryzacji. Instytucja publikuje takie informacje zwykle bliżej marca. Już teraz możemy jednak obliczyć przybliżoną kwotę dodatku, który obecnie wynosi 654,48 zł.

Po podniesieniu o 5,3 proc. daje to:

wzrost o ok. 34,69 zł,

nową kwotę w przybliżeniu 689,17 zł miesięcznie.

Ostateczna suma będzie zależała od zasad zaokrąglania i zostanie ogłoszona bliżej terminu waloryzacji.

Dodatek dla sieroty zupełnej, czyli świadczenie wypłacane osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, jeśli nie żyją oboje rodzice lub ojciec jest nieznany. To ważne: nie jest to osobne świadczenie „dla każdego”. Jest ściśle powiązane z rentą rodzinną.

Kto ma prawo do dodatku dla sieroty zupełnej? Kryteria

Dodatek:

przysługuje bez względu na wiek, o ile trwa prawo do renty rodzinnej,

przysługuje w przypadku, gdy osoba nie posiada obojga rodziców (lub gdy ojciec był nieznany)

(lub gdy ojciec był nieznany) nie zależy od dochodu,

przysługuje każdej uprawnionej osobie w pełnej wysokości, nawet jeśli rodzeństwo także ma prawo do renty,

To jedno z najmniej znanych świadczeń w systemie ZUS, choć wypłacane jest co miesiąc.

Kto nie dostanie dodatku? Te osoby są wyłączone z wypłaty

Z dodatku nie skorzystają:

wdowy i wdowcy , którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku,

, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku, osoby, które mają prawo do renty rodzinnej tylko po jednym rodzicu i drugi rodzic żyje,

osoby, które utraciły prawo do renty rodzinnej (np. po zakończeniu nauki i przekroczeniu wieku uprawniającego do świadczenia),

osoby, które nie złożyły wniosku ERRD – bez wniosku dodatek nie zostanie wypłacony, nawet jeśli spełnione są warunki ustawowe

Kluczowe jest to, że dodatek jest ściśle powiązany z prawem do renty rodzinnej. Jeśli renta wygasa, wygasa również prawo do dodatkowej kwoty.

Czy trzeba składać wniosek w ZUS? Bez formularza ERRD pieniędzy nie będzie

Tak – i to kluczowa informacja. ZUS nie przyznaje dodatku automatycznie. Trzeba złożyć wniosek ERRD i dołączyć:

akty zgonu obojga rodziców lub

akt zgonu matki i akt urodzenia potwierdzający brak danych ojca.

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

Ile zyskasz po waloryzacji? Ponad 400 zł więcej rocznie

Podwyżka o 5,3 proc. oznacza:

ok. 35 zł więcej miesięcznie,

ponad 400 zł więcej w skali roku,

brak konieczności składania nowego wniosku – przeliczenie nastąpi automatycznie.

Dla osób uprawnionych to stałe wsparcie, które rośnie razem z rentą rodzinną.

Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach oraz komunikaty GUS