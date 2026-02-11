- Ile wyniesie dodatek dla sieroty zupełnej od 1 marca 2026? Waloryzacja 5,3 proc. i nowa kwota z ZUS
Jak poinformował Łukasz Kozłowski z rady nadzorczej Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w marcu 2026 r. waloryzacja wyniesie 5,3 proc. To właśnie ten wskaźnik zdecyduje o nowej wysokości dodatków powiązanych z rentą rodzinną., w tym jednego z mniej znanych świadczeń - dodatku dla sieroty zupełnej.
Ile wyniesie dodatek dla sieroty zupełnej od 1 marca 2026? Waloryzacja 5,3 proc. i nowa kwota z ZUS
Na stronie ZUS nie ma jeszcze komunikatu z ostateczną kwotą dodatku dla sieroty zupełnej po waloryzacji. Instytucja publikuje takie informacje zwykle bliżej marca. Już teraz możemy jednak obliczyć przybliżoną kwotę dodatku, który obecnie wynosi 654,48 zł.
Po podniesieniu o 5,3 proc. daje to:
- wzrost o ok. 34,69 zł,
- nową kwotę w przybliżeniu 689,17 zł miesięcznie.
Ostateczna suma będzie zależała od zasad zaokrąglania i zostanie ogłoszona bliżej terminu waloryzacji.
Komu przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej w 2026 roku? Warunki i wykluczenia
Dodatek dla sieroty zupełnej, czyli świadczenie wypłacane osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, jeśli nie żyją oboje rodzice lub ojciec jest nieznany. To ważne: nie jest to osobne świadczenie „dla każdego”. Jest ściśle powiązane z rentą rodzinną.
Kto ma prawo do dodatku dla sieroty zupełnej? Kryteria
Dodatek:
- przysługuje bez względu na wiek, o ile trwa prawo do renty rodzinnej,
- przysługuje w przypadku, gdy osoba nie posiada obojga rodziców (lub gdy ojciec był nieznany)
- nie zależy od dochodu,
- przysługuje każdej uprawnionej osobie w pełnej wysokości, nawet jeśli rodzeństwo także ma prawo do renty,
To jedno z najmniej znanych świadczeń w systemie ZUS, choć wypłacane jest co miesiąc.
Kto nie dostanie dodatku? Te osoby są wyłączone z wypłaty
Z dodatku nie skorzystają:
- wdowy i wdowcy, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku,
- osoby, które mają prawo do renty rodzinnej tylko po jednym rodzicu i drugi rodzic żyje,
- osoby, które utraciły prawo do renty rodzinnej (np. po zakończeniu nauki i przekroczeniu wieku uprawniającego do świadczenia),
- osoby, które nie złożyły wniosku ERRD – bez wniosku dodatek nie zostanie wypłacony, nawet jeśli spełnione są warunki ustawowe
Kluczowe jest to, że dodatek jest ściśle powiązany z prawem do renty rodzinnej. Jeśli renta wygasa, wygasa również prawo do dodatkowej kwoty.
Czy trzeba składać wniosek w ZUS? Bez formularza ERRD pieniędzy nie będzie
Tak – i to kluczowa informacja. ZUS nie przyznaje dodatku automatycznie. Trzeba złożyć wniosek ERRD i dołączyć:
- akty zgonu obojga rodziców lub
- akt zgonu matki i akt urodzenia potwierdzający brak danych ojca.
Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności.
Ile zyskasz po waloryzacji? Ponad 400 zł więcej rocznie
Podwyżka o 5,3 proc. oznacza:
- ok. 35 zł więcej miesięcznie,
- ponad 400 zł więcej w skali roku,
- brak konieczności składania nowego wniosku – przeliczenie nastąpi automatycznie.
Dla osób uprawnionych to stałe wsparcie, które rośnie razem z rentą rodzinną.
Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach oraz komunikaty GUS
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.)
- Komunikaty Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
- Informacje o dodatku publikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zus.pl)
