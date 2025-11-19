Zgłoszenie pochodziło bezpośrednio od szpitala, które zaobserwowało nieprawidłowe reakcje u kilku pacjentów. Decyzja GIF zapadła po przeprowadzeniu pełnej procedury wyjaśniającej, z udziałem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

GIF wycofuje Poliparin. Chodzi o serię E38310003A z datą ważności 31.08.2026

W decyzji nr 41/WC/2025 podpisanej 19 listopada 2025 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazuje natychmiastowe wycofanie z obrotu produktu POLIPARIN 25000 IU/5 ml, Heparin sodium, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, w opakowaniu 5 ml × 1 fiolka, w zakresie jednej serii:

seria E38310003A ,

, termin ważności: 31.08.2026.

Poliparin to lek dopuszczony do obrotu decyzją Ministra Zdrowia z 13 grudnia 2024 r. Jego podmiotem odpowiedzialnym jest Polifarma Ilaç San. ve Tic. A.Ş., a za dopuszczenie czasowe odpowiada Polpharma. GIF nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że lek musi zostać wycofany z rynku bez jakiejkolwiek zwłoki.

Co zgłosił szpital? Lek miał wywoływać wykrzepianie po podaniu – to ten sygnał uruchomił alarm

Według dokumentów GIF, problem został zgłoszony przez szpital za pośrednictwem hurtowni. Placówka wskazała wystąpienie „wykrzepiania zwojowego po zastosowaniu preparatu u kilku pacjentów”.

W decyzji podkreślono również:

że nie u wszystkich wystąpiły te reakcje,

wystąpiły te reakcje, że nie doszło do bezpośredniego zagrożenia życia ,

, że jednak charakter działań wymagał natychmiastowej oceny i interwencji.

Dla leku stosowanego w warunkach hospitalizacji – i podawanego w formie wstrzyknięć lub wlewu – takie zgłoszenia są zawsze traktowane jako sygnał poważny.

Producent i Polpharma sami wnioskują o wycofanie. Rzadki ruch – co ich do tego zmusiło?

To jedna z rzadkich sytuacji, w których podmiot wprowadzający lek sam wnosi o jego wycofanie. Polpharma - podmiot, który uzyskał czasowe dopuszczenie do obrotu - poinformowała, że:

nie da się jednoznacznie wskazać przyczyny niepokojących reakcji,

wznowienie obrotu serii mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego ,

, spełnione są przesłanki z art. 121a ust. 2 Prawa farmaceutycznego do wycofania produktu z obrotu.

Co istotne, badania prób archiwalnych i stabilnościowych wykazały zgodność ze specyfikacją jakościową, więc przyczynę działań niepożądanych trudno było jednoznacznie ustalić. W takich sytuacjach organy podejmują decyzje prewencyjne - na korzyść pacjentów.

URPL potwierdza: zgłoszeń było więcej, a ich charakter uznano za poważny. Stawką było zdrowie publiczne

GIF poprosił o ocenę Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Odpowiedź była jednoznaczna. URPL stwierdził:

poważny charakter zgłoszonych działań niepożądanych,

istotną liczbę zgłoszeń,

spełnienie przesłanek określonych jako zagrożenie dla zdrowia publicznego ,

, konieczność wycofania serii z obrotu.

Ta opinia przesądziła o ostatecznej decyzji GIF.

Dlaczego decyzja ma rygor natychmiastowy? GIF wyjaśnia, że ryzyko było „oczywiste”

W uzasadnieniu czytamy, że ryzyko dla zdrowia pacjentów jest „oczywiste” - szczególnie w przypadku leku stosowanego w sytuacjach klinicznych, w których bezpieczeństwo układu krzepnięcia jest kluczowe.

GIF wskazuje również, że:

zagrożenie potwierdził podmiot odpowiedzialny,

zagrożenie potwierdził również URPL,

opóźnienie w wycofaniu mogłoby narazić pacjentów na konsekwencje zdrowotne.

Decyzja obowiązuje z chwilą doręczenia - nie czeka na uprawomocnienie i nie jest wstrzymywana przez ewentualny wniosek o ponowne rozpatrzenie.

Co teraz muszą zrobić apteki i szpitale? Poliparin z serii E38310003A ma trafić do zniszczenia

W decyzji GIF podkreśla, że lek objęty decyzją nie może być stosowany, a podmioty muszą wdrożyć procedury opisane w rozporządzeniu MZ z 12 marca 2008 r.. Tym samym produkt podlega zniszczeniu, ponieważ decyzja nie przewiduje alternatywnego wykorzystania. Pacjenci, którzy otrzymali preparat do domu, powinni zgłosić się do apteki lub lekarza - seria E38310003A nie może być używana.

Podstawa prawna i dokumenty