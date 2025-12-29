Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Kartę Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dotyczy to zarówno biologicznych, jak i zastępczych rodziców. KDR mogą posiadać również dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 lub 25 lat, w przypadku gdy nadal się uczą w szkole lub na uczelni (wówczas w momencie składania wniosku warunek wieku dzieci musi być spełniony przez co najmniej troje dzieci w rodzinie). Jeśli dzieci posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, KDR przysługuje im bez względu na wiek. Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać również żona lub mąż rodzica dzieci oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Co daje Karta Dużej Rodziny?

Wyrobienie i regularne używanie Karty Dużej Rodziny może wesprzeć budżet domowy poprzez naliczanie się zniżek, zazwyczaj 5-10 proc., w różnych sklepach, punktach usług czy miejscach związanych ze sportem i kulturą. Z KDR można uzyskać między innymi następujące korzyści:

tańsze zakupy w sklepach spożywczych, jak np. Auchan, Lidl, Kaufland, Piotr i Paweł, POLOmarket;

zniżki na usługi medyczne czy sanatoryjne;

niższe ceny paliw na stacjach benzynowych, jak np. Circle K, Orlen;

bezpłatne bilety wstępów do parków narodowych;

niższe ceny za wstęp do muzeów, galerii sztuki, teatrów, kin i innych placówek kulturalnych;

preferencyjne ceny na siłowniach, basenach, w klubach fitness.

Pełna lista partnerów biorących udział w programie znajduje się na stronie internetowej [KLIKNIJ-LINK]. Zamieszczona tam mapa pozwoli na znalezienie dokładnych informacji dotyczących ofert dostępnych w najbliższej okolicy.

KRD w 2026 r.: Wchodzi ważny przywilej

Dzięki zmianom w przepisach, które miały miejsce w 2025 r., od 2026 r. rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny będą miały szczególne prawo w urzędach pracy. Nowe przepisy dotyczą wydłużenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Standardowo zasiłek przysługuje przez 180 dni, jednak osoby z KDR będą mogły korzystać z niego przez 365 dni.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi obecnie 1662,00 zł w czasie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, a 1305,20 zł w okresie kolejnych dni.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny przez internet, konieczne jest zalogowanie się na portal internetowy MRiPS Emp@tia [KLIKNIJ-LINK] i złożenie wniosku za jego pośrednictwem lub złożenie wniosku w gminie. Wydanie karty jest bezpłatne. Jest wydawana w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje osobom, które mają dorosłe dzieci?

W 2019 roku znowelizowano Ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Dzięki wprowadzonym zmianom poszerzono grono osób uprawnionych do posiadania karty. Od tej pory Karta Dużej Rodziny może być wydana nie tylko rodzinom z co najmniej trójką dzieci do 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, ale także każdej osobie, która kiedykolwiek wychowywała łącznie trójkę dzieci, niezależnie od tego, w jakim potomstwo jest obecnie wieku.