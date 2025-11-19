Najpierw pojawiła się plotka, że ZUS zamierza mocniej wspierać tych, którzy przez lata wychowywali dzieci zamiast pracować. Potem przyszła oficjalna potwierdzenie: tak, wyrównamy emeryturę do najniższej, nawet jeśli ktoś nie wypracował pełnego stażu, a czasem nie przepracował prawie wcale. Wystarczy spełnić kryteria „Mama 4+” i złożyć jedno kluczowe oświadczenie. Od marca minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł - i dokładnie do tej kwoty ZUS może podnieść Twoje świadczenie.

ZUS wyrówna emeryturę nawet do 1878,91 zł. Kto może dostać dopłatę bez stażu?

To nie jest zwykłe świadczenie emerytalne i nie ma nic wspólnego z waloryzacją. Chodzi o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane szerzej jako Mama 4+, które może pełnić funkcję „wyrównania” emerytury. Zasada jest prosta: jeśli Twoja obecna emerytura (lub renta) jest niższa niż minimalna, ZUS dopłaca różnicę. A jeśli nie masz świadczenia w ogóle — ZUS wypłaca pełne 1878,91 zł brutto.

Warunki są inne niż przy zwykłej emeryturze. Oto najważniejsze:

Matki : ukończone 60 lat i wychowanie co najmniej 4 dzieci .

: ukończone 60 lat i wychowanie co najmniej . Ojcowie : ukończone 65 lat i wychowanie co najmniej 4 dzieci , jeśli matka dzieci nie żyje, porzuciła je lub długotrwale nie wychowywała.

: ukończone 65 lat i wychowanie co najmniej , jeśli matka dzieci nie żyje, porzuciła je lub długotrwale nie wychowywała. Brak dochodu dającego „niezbędne środki do życia” - to kluczowy zapis Ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

- to kluczowy zapis Ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Mieszkanie w Polsce i ośrodek interesów życiowych w kraju przez minimum 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Jeśli spełniamy powyższe kryteria, wówczas ZUS wyrównuje świadczenie do minimalnej emerytury.

To właśnie dlatego program wzbudził tyle emocji: w praktyce oznacza, że tysiące kobiet (i część mężczyzn) mogą otrzymać pełną minimalną emeryturę, choć nigdy nie wypracowali wymaganego stażu.

Jedno oświadczenie, które decyduje o wszystkim. Dlaczego ZUS go wymaga?

W przepisach nie znajdziemy żadnego obowiązku udowodnienia stażu pracy, bo świadczenie nie zależy od niej. Zamiast tego ZUS wymaga oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (art. 4 ust. 4 ustawy). Podpisujesz je pod rygorem odpowiedzialności karnej, co znaczy: wszystko musi być prawdą.

W oświadczeniu potwierdzasz m.in.:

liczbę dzieci, które wychowałaś,

przerwy w wychowywaniu,

dochody własne i dochody z gospodarstwa rolnego,

czy pobierasz inne świadczenia,

czy przebywasz w zakładzie karnym,

czy matka dzieci zmarła lub porzuciła rodzinę (to ważne dla ojców).

A kluczowy fragment brzmi:

Zaświadczam, że nie mam dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

To jest fundament przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4+ i powód, dla którego możesz otrzymać pełne 1878,91 zł mimo braku stażu.

Mama 4 plus: Kto zyska najwięcej? Lista sytuacji, o których nikt głośno nie mówi

Ze rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4+ mogą skorzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy znaleźli się w przeróżnych sytuacjach życiowych. Może się o nie ubiegać osoba, która:

przepracowała kilka lat, ale wychowywanie dzieci przerwało karierę,

była na długotrwałym zasiłku, ale nie podlegała składkom,

pracowała w szarej strefie,

była za granicą i nigdy nie wystąpiła o tamtejszą emeryturę,

nie ma żadnej dokumentacji zawodowej, ale ma pełną dokumentację rodzinną.

Ważne W ustawie jest ważny zapis: Dochody zagraniczne przelicza się po kursie NBP z dnia, w którym ZUS dokonuje przeliczenia (art. 4 ust. 7). To oznacza, że jeśli ktoś przez lata mieszkał np. w Niemczech, ale nie uzyskiwał tam dochodów, ZUS weźmie to pod uwagę.

Jak złożyć wniosek ERSU o emeryturę Mama 4 plus? Instrukcja krok po kroku, bez błędów i ryzyka odrzucenia

Wniosek nosi nazwę ERSU (Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające). Można go złożyć:

online przez PUE ZUS → zakładka „Świadczenia” → „Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – Mama 4+”

→ zakładka „Świadczenia” → „Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – Mama 4+” papierowo w każdej placówce ZUS ,

, pocztą ,

, w KRUS, jeśli ktoś podlegał ubezpieczeniu rolniczemu.

Poniżej zamieszczamy wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ w formie pdf - do pobrania i wydrukowania.

Wniosek o emeryturę matczyną ERSU_RODO pobierz plik

Do wniosku dołączasz:

akty urodzenia dzieci lub dokumenty adopcyjne,

numery PESEL dzieci,

oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej,

ewentualne dokumenty potwierdzające porzucenie przez matkę,

zaświadczenia z urzędu skarbowego i gminy (jeśli są potrzebne).

ZUS może poprosić o dokumenty dodatkowe - a jeśli ich nie dostarczysz, ma prawo wstrzymać wypłatę (art. 6 ust. 3 ustawy). To rzadko wspominany, a bardzo ważny przepis.

Mama 4 plus: Ile dopłaci ZUS? Sprawdź, jak wygląda wyrównanie w praktyce (tabela)

Poniżej przedstawiamy różne warianty dopłaty do emerytury w ramach rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4+. Zależą one od tego, czy już coś wypracowałaś/-eś, czy nie.

Twoja obecna emerytura / renta Kwota dopłaty ZUS Ostateczna kwota po wyrównaniu 0 zł – nie masz emerytury 1878,91 zł 1878,91 zł 900 zł 978,91 zł 1878,91 zł 1200 zł 678,91 zł 1878,91 zł 1600 zł 278,91 zł 1878,91 zł 1878,91 zł lub więcej 0 zł brak prawa do świadczenia

Czy trzeba mieć jakikolwiek staż pracy? Świadczenie Mama 4 plus ma ważną zaletę

To najbardziej rewolucyjny element ustawy. W przeciwieństwie do minimalnej emerytury z FUS, gdzie liczy się 20 lat stażu (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), tu staż nie jest wymagany w ogóle.

O przyznaniu rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego - tzw. emerytury Mama 4+ decyduje wyłącznie:

liczba wychowanych dzieci,

wiek (60/65),

brak dochodu,

miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych.

To dlatego świadczenie jest czasem krytykowane jako „emerytura za dzieci”, ale formalnie to wciąż świadczenie uzupełniające, a nie emerytura w rozumieniu ustawy o FUS.

Kto nie dostanie wyrównania? Lista twardych wyłączeń z ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Mimo liberalnych zasad są sytuacje, w których ZUS musi odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4+:

jeśli pobierasz emeryturę co najmniej minimalną ,

, jeśli jesteś tymczasowo aresztowana/aresztowany (chyba że odbywasz karę w systemie dozoru elektronicznego),

jeśli sąd pozbawił Cię praw rodzicielskich ,

, jeśli długotrwale zaprzestałaś/zaprzestałeś wychowywania dzieci ,

, jeśli w oświadczeniu podasz nieprawdę - grożą za to odsetki i zwrot świadczeń (art. 8).

To ostatnie jest naprawdę poważne: ZUS może dochodzić zwrotu aż do 3 lat wstecz.

Nie zgadzasz się z decyzją ZUS? Zobacz ścieżkę odwoławczą krok po kroku

Jeżeli ZUS odmówi przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4+, masz prawo:

14 dni – złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o emeryturę matczyną, 30 dni – złożyć skargę do WSA w Warszawie, Jeżeli sprawa dotyczy wypłaty/ustania świadczenia: odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ustawa szczegółowo opisuje procedurę - i to rzadko podnoszona zaleta tego świadczenia: droga odwoławcza jest bardzo jasna.

Podstawa prawna i dokumenty