Jeszcze kilka dni temu pacjenci spokojnie przyjmowali te preparaty, nie wiedząc, że ich partie mogą być wadliwe. Dziś Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuje jasno: trzy produkty lecznicze zostały wycofane z obrotu, a apteki muszą je zwrócić bez zwłoki.
GIF wycofuje popularny lek przeciwbólowy Vendal retard. Stosowali go pacjenci onkologiczni
To najpoważniejsza z decyzji, bo dotyczy leku stosowanego w terapii silnego bólu, m.in. u pacjentów onkologicznych. Vendal retard (Morphini hydrochloridum, 10 mg) to popularny środek przeciwbólowy o przedłużonym działaniu.
Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał natychmiastowe wycofanie serii E04560 (termin ważności: 11.2025), produkcji G.L. Pharma GmbH (Austria). Powód: niezgodność jakościowa – w badaniach wykryto pojedyncze nieznane zanieczyszczenie oraz obecność morphinonu powyżej dopuszczalnego poziomu.
Decyzja GIF ma charakter prewencyjny, ale poważny. W uzasadnieniu czytamy, że „niespełnienie wymagań jakościowych może mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania”. Mówiąc prościej – lek mógł zawierać substancje, które nie powinny znaleźć się w tabletkach.
„Nie można wykluczyć realnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z pozostawienia w obrocie przedmiotowej serii produktu leczniczego” – stwierdza decyzja.
Pacjenci z Vendalem retard: co robić po decyzji GIF?
- Pacjenci stosujący Vendal retard powinni natychmiast zaprzestać przyjmowania serii E04560 i skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
- Apteki mają obowiązek przyjąć opakowanie do zwrotu bez paragonu.
- Nie ma informacji, by inne dawki lub serie leku były objęte decyzją.
Lek na cholesterol Storvas CRT wycofany z aptek. Decyzja GIF już obowiązuje
Drugi wycofany produkt to Storvas CRT (Atorvastatinum, 80 mg), stosowany w leczeniu hipercholesterolemii i profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Podmiot odpowiedzialny – Ranbaxy (Poland) sp. z o.o. – sam zgłosił nieprawidłowości i wystąpił o wycofanie wadliwej partii.
GIF potwierdził: z obrotu zniknie seria PTF5991E, termin ważności: 11.2027. Przyczyną było niespełnienie wymagań jakościowych w zakresie parametru „uwalnianie” – czyli sposób, w jaki substancja czynna rozpuszcza się w organizmie.
Innymi słowy, tabletki mogły uwalniać zbyt mało atorwastatyny, co zmniejszało skuteczność leczenia. W uzasadnieniu decyzji czytamy, że takie odchylenie „stwarza realne zagrożenie dla zdrowia pacjentów wynikające z możliwości braku zakładanej skuteczności”.
To oznacza, że pacjenci mogli przyjmować lek, który nie działał tak, jak powinien – a w przypadku osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym może to mieć poważne konsekwencje.
Masz w domu wycofany lek Storvas CRT? Sprawdź numer serii i zwróć do apteki
- Pacjenci przyjmujący Storvas CRT powinni sprawdzić numer serii na opakowaniu.
- Jeśli jest to PTF5991E (ważność 11.2027) – lek należy oddać do apteki.
- Farmaceuci przyjmują go bez dowodu zakupu, a producent zobowiązany jest do wycofania wszystkich opakowań z rynku.
Euthyrox N 25 wycofany z aptek. GIF ostrzega pacjentów z chorobami tarczycy
Trzeci wycofany lek to Euthyrox N 25 µg (Levothyroxinum natricum) – stosowany w leczeniu niedoczynności tarczycy i choroby Hashimoto. To jeden z najczęściej przepisywanych hormonów w Polsce. Decyzja GIF nr 40/WC/ZW/2025 dotyczy serii G02PXT, termin ważności 29.02.2028, produkcji Merck sp. z o.o. (Warszawa).
W badaniach jakościowych stwierdzono wynik poza specyfikacją (OOS) – przekroczenie górnego limitu zawartości substancji czynnej. Innymi słowy, niektóre tabletki mogły zawierać więcej lewotyroksyny, niż przewiduje norma.
To nie jest drobiazg. Zbyt duża dawka hormonu tarczycy może powodować objawy przedawkowania: kołatanie serca, bezsenność, drżenie rąk, nerwowość czy spadek masy ciała. GIF uznał, że wada „może mieć wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo terapii hormonalnej” i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Co powinni zrobić pacjenci z Euthyroxem?
- Pacjenci przyjmujący Euthyrox N 25 powinni sprawdzić numer serii G02PXT.
- Jeśli go posiadają – lek należy zwrócić do apteki.
- W razie wątpliwości – nie odstawiać samodzielnie terapii, lecz skonsultować się z endokrynologiem.
- Pozostałe dawki (Euthyrox 50, 75, 100 µg itd.) nie są objęte decyzją.
Tabela: wycofane leki (listopad 2025) - zestawienie
Poniżej zestawiamy najważniejsze informacje o lekach wycofanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
|Nazwa leku
|Substancja czynna
|Producent
|Numer serii
|Termin ważności
|Powód wycofania
|Rygor
|Vendal retard 10 mg
|Morphini hydrochloridum
|G.L. Pharma GmbH (Austria)
|E04560
|11.2025
|zanieczyszczenie chemiczne (morphinone)
|natychmiastowa wykonalność
|Storvas CRT 80 mg
|Atorvastatinum
|Ranbaxy (Poland) sp. z o.o.
|PTF5991E
|11.2027
|nieprawidłowe uwalnianie substancji
|natychmiastowa wykonalność
|Euthyrox N 25 µg
|Levothyroxinum natricum
|Merck sp. z o.o.
|G02PXT
|29.02.2028
|przekroczenie zawartości substancji czynnej
|natychmiastowa wykonalność
Dlaczego decyzje GIF o wycofaniu leków są tak ważne dla pacjentów
Wycofanie leków to nie formalność. Gdy GIF nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, oznacza to, że ryzyko dla zdrowia pacjentów jest realne.
Czasem chodzi o chemiczne zanieczyszczenie, czasem o zbyt niską lub zbyt wysoką dawkę substancji czynnej – w każdym przypadku konsekwencje mogą być poważne.
W 2025 roku to już kilkunasta decyzja o wycofaniu lub wstrzymaniu serii leków, a eksperci podkreślają, że liczba kontroli jakości rośnie.
GIF działa prewencyjnie, ale każde takie wycofanie to sygnał ostrzegawczy – dla producentów i pacjentów – komentuje farmaceutka z warszawskiej izby aptekarskiej.
Najczęstsze pytania o wycofane leki przez GIF (FAQ)
Czy mogę oddać lek bez paragonu?
Tak. Zwroty są przyjmowane bez dowodu zakupu.
Czy inne serie tych leków są bezpieczne?
Tak. Decyzje obejmują wyłącznie konkretne numery serii wymienione w tabeli.
Czy leki wrócą do sprzedaży?
Tylko jeśli producent uzyska zgodę GIF i udowodni, że usunął przyczynę niezgodności.
Czy mogę odstawić lek samodzielnie?
Nie. Zawsze skonsultuj się z lekarzem – szczególnie w przypadku Euthyroxu i Vendalu.
Podstawa prawna i dokumenty
- Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 38/WC/ZW/2025 z 7.11.2025 r. – Vendal retard (Morphini hydrochloridum).
- Decyzja GIF nr 39/WC/ZW/2025 z 7.11.2025 r. – Storvas CRT (Atorvastatinum).
- Decyzja GIF nr 40/WC/ZW/2025 z 7.11.2025 r. – Euthyrox N 25 (Levothyroxinum natricum).
- Ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2025, poz. 750).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 12 marca 2008 r. w sprawie trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych (Dz.U. 2022, poz. 969).
