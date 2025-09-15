Magazyny ochrony ludności w gminach – co muszą zawierać?

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. poz. 1907) kluczowe są m.in.: zapewnienie dostępu do wody i żywności, do produktów leczniczych, czy wsparcie realizacji zadań ratowniczych. Do tego niezbędne są odpowiednie zasoby, których ilość i rodzaj powinny być ustalone z uwzględnieniem różnych rodzajów zagrożeń w poszczególnych terenach kraju. Chodzi nie tylko o te wojenne, ale też np. katastrofy naturalne.

Wyposażenie ma być magazynowane „w sposób umożliwiający ich bezpieczne przechowywanie, zabezpieczenie przed utratą oraz niezwłoczne wykorzystanie w sytuacji zagrożenia”. W niektórych przypadkach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji określiło konkretne wytyczne.

Jak przechowywać żywność, leki i środki higieniczne w magazynach?

Zapas paliwa, gromadzony w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej, ma być wymieniany co pół roku. Woda może być przechowywana w opakowaniach producentów, ale również w cysternach czy innych zbiornikach. Na zabezpieczonych paletach powinny być gromadzone środki sanitarne i higieniczne bez określonego terminu przydatności oraz odzież ochronna.

Zapasowe źródła energii, jeśli wykorzystują baterie lub akumulatory, należy przechowywać w oddzielnych strefach pożarowych. W przypadku produktów leczniczych i zapasów żywności kluczowe są zalecenia producentów, ale powinny być one zabezpieczone w zaplombowanych skrzyniach. Z kolei odkażalniki i środki do dezynfekcji przechowuje się w oddzielnych pomieszczeniach.