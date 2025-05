Z danych wojewodów przekazanych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że do połowy maja do sprawdzenia przez Państwową Straż Pożarną i nadzór budowlany zgłoszono 4899 obiektów, które pełniły funkcję budowli ochronnej. Podczas inwentaryzacji schronów trzeba zweryfikować, czy odpowiadają one nowym wymogom lub czy można je do nich dostosować.