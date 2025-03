Budowle ochronne będą wyznaczane w budynkach użyteczności publicznej, o ile posiadają one co najmniej jedną kondygnację podziemną i spełniają wymagania techniczne określone dla schronu albo ukrycia. Na wypadek wojny Polacy dostaną też od rządu poradnik kryzysowy.

Schrony w urzędach

Miejsca schronienia mają być zapewnione m.in. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, opieki zdrowotnej. Wykorzystywane będą do tego również budynki pomocy społecznej, placówki oświatowe, kulturalne czy sportowe, jeśli w części użytkowej może w nich przebywać w jednym czasie więcej niż 50 osób. W przypadku pozostałych, niewymienionych w przepisach, budynków użyteczności publicznej schrony będą wyznaczane, jeśli pomieszczą one więcej niż 100 osób lub ich powierzchnia przekracza 2,5 tys. mkw.

Uznawanie obiektów budowlanych za budowle ochronne to zadanie organów ochrony ludności i obrony cywilnej – wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty lub wojewody. W przypadku urzędów czy szpitali będzie można od tego odstąpić, jeśli m.in. nie spełniają one odpowiednich warunków technicznych, nie ma potrzeby zapewnienia miejsc schronienia czy dostosowanie takich budynków wiązałoby się z ekonomicznie nieuzasadnionymi inwestycjami. Dodatkowo za budowle ochronne będzie można uznać inne miejsca, jeśli odległość od wyjścia z budynku użyteczności publicznej nie będzie przekraczała 500 m.

Poradnik kryzysowy na wypadek wojny

Poza przygotowaniem władz centralnych i lokalnych na ewentualne sytuacje kryzysowe, rząd stawia sobie za cel edukację społeczną i zwiększanie świadomości obywateli. Dlatego jeszcze w tym roku do wszystkich gospodarstw domowych ma trafić specjalny poradnik, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach.

– Jednym z najważniejszych zadań, które będziemy realizowali, jest tzw. poradnik kryzysowy. W naszym zamyśle to kluczowe narzędzie w komunikacji ze społeczeństwem i element budowania odporności społecznej. Rozpoczęliśmy prace od początku roku, wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Podeszliśmy do tematu metodycznie. Przeanalizowaliśmy poradniki z 23 państw – mówił Robert Klonowski, zastępca dyrektora departamentu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego MSWiA podczas ubiegłotygodniowego spotkania z dziennikarzami. Wymienił podręczniki ze Szwecji, Czech, Danii, Estonii, Francji, Japonii, Korei Południowej, USA czy Ukrainy.

– Chcemy, żeby do końca kwietnia ten poradnik był już gotowy i rozpoczniemy proces szerokich konsultacji społecznych. Do końca tego roku planujemy wydruk i dostarczenie tego poradnika w wersji papierowej do każdego gospodarstwa domowego w Polsce – dodał Robert Klonowski.