Jak dowiedział się DGP, w nowej wersji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, przekazanej samorządom, wydatki w dwa lata urosły z niespełna 32 mld zł do ponad 33,9 mld zł. Nie zmieniła się natomiast pula pieniędzy przeznaczona do podziału między gminami, powiatami i województwami.

Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

W porównaniu do pierwotnego projektu zwiększyło się finansowanie obiektów zbiorowej ochrony (np. schronów) z 5 mld zł do prawie 6 mld zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w załączniku do programu wskazuje, że priorytetem na ten rok mają być przede wszystkim remonty, modernizacje, ekspertyzy i projekty budowli ochronnych. W dalszej kolejności przewiduje się też m.in. podziemną infrastrukturę medyczno-techniczną, która w czasie wojennym ma zapewnić leczenie chirurgiczne czy intensywną terapię. Więcej pieniędzy ma być także na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw czy szkolenia. Wśród zasobów do uzupełnienia wymienia się nie tylko środki sanitarno-higieniczne, lecz także m.in. agregaty prądotwórcze, urządzenia pomiarowe do wykrywania skażeń chemicznych i promieniotwórczych czy kamizelki kuloodporne.

Samo MSWiA i wojewodowie przeznaczą w 2025 r. na ochronę ludności prawie 5,8 mld zł, a w 2026 r. ok. 5,5 mld zł. Ministerstwo Zdrowia wyda odpowiednio kolejne prawie 5,2 i 5,6 mld zł. Limit wydatków na finansowanie potrzeb obronnych sięgnie ponad 5,1 mld zł w tym roku oraz 5,4 mld zł w 2026 r. Z tej ostatniej puli 80–90 proc. trafi do województw, a pozostała część będzie przeznaczona na zadania ponadlokalne, inwestycje pilotażowe i strategiczne (centralne). Z części wojewódzkiej nie mniej niż 90 proc. ma wesprzeć samorządy w realizacji ich zadań w ramach dotacji przekazywanych przez wojewodów (ok. 4,1 mld zł). Chodzi m.in. o budowę, utrzymanie lub doposażenie magazynów, ale też przeprowadzenie modernizacji, remontów lub inwestycji w infrastrukturę, w tym budowle ochronne.

Pieniądze dla samorządów na ochronę ludności w lipcu

Przed wydaniem opinii o programie samorządy domagały się informacji, kiedy dokładnie pieniądze trafią na ich konta. Pośpiech jest wskazany, bo niewykorzystane fundusze z danego roku nie przechodzą na kolejny. MSWiA dopisało do programu, że „pierwsze dotacje zostaną przekazane samorządom nie później niż do 15 lipca 2025 r.”. Jak na razie dokumentu nie uzupełniono o dokładny algorytm podziału pieniędzy między województwami, czego domagały się samorządy. Wiadomo, że mają decydować m.in. liczba mieszkańców i wskaźnik urbanizacji.

Zestawienie zadań do realizacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej