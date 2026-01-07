Ministrowie rolnictwa państw UE spotkali się w Brukseli w środę na nadzwyczajnym posiedzeniu na zaproszenie KE i reprezentującej cypryjską prezydencję w Radzie UE minister Marii Panajiotu. Jednym z tematów rozmów była sytuacja na rynku nawozów.

Ceny nawozów w UE nadal znacznie wyższe niż przed kryzysem

Według Banku Światowego indeks cen nawozów wzrósł w 2025 r. o ok. 15 proc. od początku roku. Prognozy mówią o tym, że ceny w 2026 r. będą nadal wysokie.

Szefczovicz poinformował na konferencji prasowej po spotkaniu, że KE proponuje w związku z tym tymczasowe obniżenie unijnych taryf celnych na niektóre nawozy.

- Utrzymanie przystępnych cen nawozów ma kluczowe znaczenie dla dochodów rolników i bezpieczeństwa żywnościowego Europy, które wymaga zarówno dywersyfikacji źródeł dostaw, jak i wzmocnienia naszych własnych zdolności produkcyjnych. Chociaż ceny się ustabilizowały, koszty nawozów pozostają o około 60 proc. wyższe niż w 2020 roku. (…) Zaproponujemy tymczasowe zawieszenie (...) ceł na amoniak, mocznik oraz, w razie potrzeby, inne nawozy – powiedział. Dodał, że ta decyzja może wejść w życie szybko w 2026 roku.

CBAM i możliwe zawieszenie podatku węglowego na nawozy

Komisarz zapowiedział też, że KE opublikuje wytyczne dotyczące nowych środków, które umożliwiłyby tymczasowe zawieszenie stosowania podatku CBAM wobec niektórych towarów, w tym nawozów.

CBAM to unijny, tzw. graniczny podatek węglowy, który jest pobierany z tytułu emisji CO2 od tej produkcji poza UE, która trafia na wspólny rynek. W założeniach KE ma on zapewnić równe warunki konkurencji na unijnym rynku i uniknąć tzw. ucieczki emisji, czyli przenoszenia produkcji z UE poza Wspólnotę.

Francja i Włochy wymusiły decyzję KE

Francja i Włochy zażądały przed środowym spotkaniem od KE, aby nawozy zostały wyłączone z CBAM przynajmniej tymczasowo w celu ochrony europejskich rolników borykających się z ich wysokimi kosztami.

Francuska ministra rolnictwa Annie Genevard przekazała po spotkaniu, że KE zgodziła się na to. „Odpowiedź komisarza Szefczovicza była jasna: podatek węglowy od nawozów zostanie zawieszony z mocą wsteczną od 1 stycznia 2026 r. To doskonała wiadomość i ulga dla naszych rolników” – napisała w poście na platformie X.