Tak przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy o bonie senioralnym, która została ponownie skierowana do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM). Pierwsze podejście do jego akceptacji nie powiodło się, ponieważ SKRM uznał, że konieczne są dodatkowe uzgodnienia departamentu polityki senioralnej kancelarii premiera – odpowiedzialnego za przygotowanie projektu, z poszczególnymi resortami w sprawie jego treści. Po ich przeprowadzeniu przedstawiony został nowy projekt, przy czym jego najważniejsze przepisy, określające np. podstawowe warunki, jakie musi spełnić senior i jego rodzina, aby bon został przyznany, nie uległy zmianie.

Natomiast modyfikacje zaszły m.in. w katalogu świadczeń i usług, których nie będzie można łączyć z bonem. Dodane zostały do niego usługi opiekuńcze, które są dofinansowywane z programów rządowych lub ministerialnych. Nowością jest też wskazanie w przepisach projektu ośmiu rodzajów czynności życia codziennego, które będą podlegały ocenie pod kątem poziomu niezaspokojonych potrzeb seniora w ich zakresie. Na tej podstawie ustalana będzie liczba punktów (od 0 do 60), a od tego, ile ich będzie, zależeć będzie to, czy bon zostanie przyznany (musi ich być minimum 11) oraz ile godzin opieki będzie za niego przysługiwało. Projekt wskazuje, że są to czynności związane m.in. z poruszaniem się, żywieniem, ubieraniem się, utrzymywaniem higieny osobistej i zarządzaniem sprawami domowymi. Jednocześnie jego przepisy podają liczbę punktów, jakie będą mogły być przyznane za każdy typ czynności. Przykładowo dla poruszania się będzie to od 0 do 17 punktów, a dla ubierania od 0 do 4 punktów.