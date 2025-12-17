Wydatki na ochronę ludności do 31 marca 2026 r.

Jak przekazało Ministerstwo Finansów, decyzja o wskazaniu tegorocznych wydatków na ochronę ludności i obronę cywilną jako niewygasających z upływem roku budżetowego zapadła ze względu na "aktualną sytuację geopolityczną kraju". Tym samym samorządy zyskają czas do 31 marca 2026 r. na wydanie kwot przeznaczonych m.in. na tworzenie bazy magazynowej czy inwestycje w obiekty zbiorowej ochrony.

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków z budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Wyjątkowo Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia ustalić wykaz tych, które zyskają status niewygasających.

"Uwzględniając aktualną sytuację geopolityczną kraju i konieczność zintensyfikowania działań na rzecz zbudowania systemu ochrony ludności oraz obrony cywilnej działającego podczas wystąpienia każdego rodzaju zagrożenia – Rada Ministrów podjęła decyzję o wykorzystaniu swojego uprawnienia w stosunku do wydatków ujętych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026" - poinformował resort finansów.

Niewygasające wydatki na ochronę ludności wskazane w rozporządzeniu

Wśród wydatków, które samorządy będą mogły zrealizować do 31 marca 2026 r. z pieniędzy pozyskanych w tym roku, znalazły się m.in. te dotyczące:

tworzenia bazy magazynowej ;

; inwestycji w obiekty zbiorowej ochrony ;

; wykonania infrastruktury zaopatrzenia w wodę ;

; zakupu sprzętu logistycznego i CBRN (zagrożenia chemiczne (Chemical), biologiczne (Biological), radiologiczne (Radiological) oraz nuklearne (Nuclear)) ;

; zakupu zasobów i wyposażenia ochrony ludności wraz z uzupełnieniem infrastruktury ;

; zakupu sprzętu medycznego i inwestycji w obiekty szpitalne ;

; wykonania infrastruktury zaopatrzenia w energię.

W załączniku do rozporządzenia opublikowano wykaz wydatków, które nie wygasną do końca tego roku, z podziałem na poszczególne województwa. Został on opracowany na podstawie wniosków wojewodów, którzy rozdzielali pieniądze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026 między samorządami.