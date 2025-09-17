Jak informuje MSWiA w początkowej fazie realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "zidentyfikowano kwestie utrudniające szybkie i efektywne wydatkowanie środków przewidzianych w Programie". Chodzi przede wszystkim o to, że zakres asortymentu (np. liczba pojazdów straży pożarnej) przeznaczony do zakupu jest nieproporcjonalnie niski do przeznaczonych środków. Przypomnijmy, że tylko w tym roku na ochronę ludności i obronę cywilną wydamy łącznie ponad 16,7 mld zł. W 2026 r. ma być to już 17, 2 mld zł.

"Możliwy jest zakup większej liczby pojazdów, bez przekraczania limitów finansowych. Tym samym zasadne jest zapisanie wprost w Programie, że ilość asortymentu ma charakter minimalny, a nie maksymalny i w ramach racjonalnej gospodarki środkami możliwe jest zakupienie większej ilości sprzętu, jeżeli pozwalają na to wolne środki" - wskazuje resort spraw wewnętrznych i administracji.

Zmiany w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Potwierdziły się tym samym informacje DGP o tym, że MSWiA pracuje nad takim rozwiązaniem. – Podejmujemy wysiłki, żeby zmienić jeszcze ten program. Chcielibyśmy go uelastycznić. Chcemy wskazać, że podane liczby są minimalnymi – mówił Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.

O takie zmiany apelowały samorządy, które uważają, że większa liczba pojazdów może usprawnić ewakuację w razie ewentualnego zagrożenia. Takie są też doświadczenia ich ukraińskich odpowiedników. Tymczasem obecnie Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 umożliwia zakup konkretnej liczby samochodów - np. po 50 pickupów i mikrobusów w skali całego kraju. Interpretacje prawników są takie, że realizacja programu wymaga dokładnie takich zakupów.

To jednak nie koniec uelastyczniania programu. Kolejna zmiana dotyczy kwestii podziału środków między sześć obszarów:

Obiekty zbiorowej ochrony Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw Utrzymanie i rozwoju podmiotów ochrony ludności Edukacja, szkolenia oraz zaplecze szkoleniowe Bezpieczna Łączność Korpus obrony cywilnej.

Obecnie możliwe jest łączenie wydatków wyłącznie z obszaru pierwszego i drugiego. "Dla uelastycznienia wydatkowania zasadne jest również przenoszenie wydatków z i do obszaru trzeciego. W tym przypadku również nie wpływa to na łączną wysokość wydatków" - informuje MSWiA.