Waloryzacja emerytur 2026 wyniesie 4,88%. Choć rząd zapewnia, że to „zgodnie z ustawą”, wielu seniorów czuje zawód – podwyżki będą niższe, niż oczekiwano. ZUS przeliczy świadczenia automatycznie od 1 marca 2026 r.

Na skróty: Jaka będzie waloryzacja emerytur 2026?

Start waloryzacji: 1 marca 2026

1 marca 2026 Wskaźnik: +4,88% (brutto)

+4,88% (brutto) Najniższa emerytura: 1 969,52 zł brutto (≈ 1 799 zł netto)

1 969,52 zł brutto (≈ 1 799 zł netto) Podwyżki netto: od +84 zł do +162 zł

od +84 zł do +162 zł Wniosek: nie, wszystko z urzędu

nie, wszystko z urzędu Budżet: ok. 22,8 mld zł

ok. 22,8 mld zł Podstawa: Rozporządzenie RM z 31 lipca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1048)

Kto dostanie waloryzację 2026?

Zasada jest prosta: jeśli na dzień 29 lutego 2026 r. masz prawo do emerytury lub renty, od 1 marca otrzymasz podwyższone świadczenie. Nie ma znaczenia, czy to emerytura z ZUS, KRUS, czy służb mundurowych – wskaźnik waloryzacji jest identyczny. Nie trzeba składać wniosków, nie ma formalności. ZUS wyśle decyzję o nowej kwocie listownie lub udostępni ją w systemie PUE ZUS.

Co ważne, nawet jeśli emerytura jest czasowo zawieszona (np. z powodu przekroczenia limitu dochodów przez pracującego seniora), zostanie ona przeliczona i wypłacona w nowej wysokości, gdy tylko zostanie odwieszona.

Ile wyniesie podwyżka emerytur „na rękę”? [TABELA]

Rządowy wskaźnik 4,88% to wartość brutto, czyli przed potrąceniem zaliczki PIT i składki zdrowotnej. W efekcie faktyczna kwota, jaką seniorzy zobaczą na koncie, będzie nieco niższa – różnica zależy od wysokości świadczenia.

Dla przejrzystości poniżej przedstawiamy orientacyjne wyliczenia, przygotowane na podstawie modelu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz danych GUS o przeciętnych stawkach podatkowych.

Emerytura przed waloryzacją Po waloryzacji (4,88%) brutto Szacunkowo netto Zysk netto 1 878,91 zł (minimalna) 1 969,52 zł ≈ 1 799 zł +84 zł 2 500 zł 2 622 zł ≈ 2 375 zł +105 zł 3 000 zł 3 146 zł ≈ 2 840 zł +125 zł 4 000 zł 4 195 zł ≈ 3 760 zł +162 zł

Jak widać, im wyższa emerytura, tym większy zysk kwotowy, choć procentowy mechanizm zachowuje proporcje między świadczeniami. Z kolei osoby z najniższymi emeryturami, zwolnione z PIT, zyskują prawie tyle samo brutto i netto – państwo nie zabiera im żadnej części podwyżki.

Jak liczyć waloryzację samodzielnie? Prosty wzór do wykorzystania

Zasada jest prosta i przejrzysta. Każdy może sam obliczyć, ile zyska po 1 marca:

Twoja emerytura × 1,0488 = nowa kwota brutto

Przykład: 3 000 zł × 1,0488 = 3 146 zł brutto.

ZUS potrąci 9% składki zdrowotnej i niewielką zaliczkę PIT (jeśli obowiązuje), więc do wypłaty trafi około 2 840 zł netto. Taki mechanizm sprawia, że waloryzacja jest sprawiedliwa wobec składkowego charakteru systemu – każdy zyskuje proporcjonalnie do wysokości świadczenia.

Od kiedy i jakim harmonogramem ZUS wypłaci podwyżki?

Waloryzacja formalnie wchodzi w życie 1 marca 2026 r., ale pieniądze trafią do seniorów zgodnie z harmonogramem wypłat ZUS.

Termin wypłaty Data przelewu po waloryzacji 5. dzień miesiąca 3–5 marca 2026 10. dzień miesiąca 8–10 marca 2026 15. dzień miesiąca 13–15 marca 2026 20. dzień miesiąca 18–20 marca 2026 25. dzień miesiąca 24–25 marca 2026

ZUS i KRUS stosują te same terminy, więc niezależnie od systemu świadczenie trafi na konto w pierwszej połowie marca.

Warto pamiętać, że osoby, które dopiero złożą wniosek o emeryturę w marcu 2026 r., zostaną objęte waloryzacją dopiero w kolejnym roku – 2027.

Porównanie waloryzacji: 4,88% czy +150 zł? Kto zyska więcej

Temat waloryzacji 2026 r. stał się areną politycznego sporu. Rząd Donalda Tuska wybrał wariant procentowy (4,88%), zgodny z ustawą i przewidywanym wzrostem cen. Prezydent Karol Nawrocki oraz część związków zawodowych chcieli jednak wariantu kwotowego, czyli +150 zł dla każdego seniora.

Zwolennicy drugiej opcji argumentowali, że podwyżka procentowa faworyzuje bogatszych emerytów, a najniższe świadczenia – mimo waloryzacji – wciąż pozostaną zbyt niskie. Minister finansów odpowiadał, że każdy dodatkowy 1% waloryzacji to koszt 4 mld zł, a model +150 zł wymagałby nawet 8–9 mld zł więcej.

Jak wygląda to w praktyce, pokazuje tabela:

Emerytura przed waloryzacją Wariant rządowy 4,88% – netto Wariant +150 zł – netto Kto zyskuje więcej 1 878,91 zł (minimalna) 1 799 zł (+84 zł) 1 835 zł (+150 zł) Prezydencki 2 000 zł 1 910 zł (+95 zł) 2 050 zł (+150 zł) Prezydencki 2 600 zł 2 755 zł (+125 zł) 2 750 zł (+150 zł) Praktycznie remis 3 000 zł 2 840 zł (+125 zł) 2 850 zł (+150 zł) Znikoma różnica 4 000 zł 3 760 zł (+162 zł) 3 740 zł (+150 zł) Rządowy

Dla świadczeń do 2 600 zł brutto bardziej opłacalny byłby wariant prezydencki, a dla emerytur powyżej 3 000 zł – procentowy. Większość polskich seniorów mieści się jednak między 2 400 a 3 400 zł, więc realne różnice wyniosą kilkanaście złotych. Budżet natomiast zyska – mniejszy koszt waloryzacji oznacza więcej środków na dodatki i „czternastki”.

Jak waloryzacja wpłynie na 13. i 14. emeryturę? Porównanie w tabeli

Waloryzacja 4,88% automatycznie zwiększy kwoty obu dodatkowych świadczeń. „Trzynastka” będzie równa najniższej emeryturze – 1 969,52 zł brutto, a „czternastka” zostanie wypłacona we wrześniu, z progiem dochodowym 2 900 zł.

Świadczenie podstawowe „13” (kwiecień 2026) „14” (wrzesień 2026) 1 969,52 zł 1 969,52 zł 1 969,52 zł 3 000 zł 1 969,52 zł 1 669,52 zł 4 000 zł 1 969,52 zł brak prawa

W efekcie, senior o przeciętnej emeryturze 3 000 zł zyska w 2026 roku łącznie około 4 700 zł więcej, łącząc waloryzację z dodatkowymi świadczeniami.

Koszt dla budżetu państwa - tyle zapłacimy za waloryzację emerytur 2026

Według Ministerstwa Finansów koszt samej waloryzacji 4,88% to 22,8 mld zł. Do tego należy dodać wypłaty trzynastek i czternastek (ok. 27 mld zł), co daje łączny koszt rzędu 50 mld zł. To równowartość ponad 6% wszystkich wydatków państwa na świadczenia społeczne. Każdy dodatkowy 1% waloryzacji to 4 mld zł obciążenia budżetu, dlatego resort odrzucił postulat podniesienia wskaźnika do 5,9%.

Waloryzacja a inflacja – czy 4,88% wystarczy?

Według danych GUS inflacja w 2025 r. wyniosła 4%, a realny wzrost płac – 0,9%. Mechanizm waloryzacji (inflacja + 20% wzrostu płac) daje więc dokładnie 4,88%. To oznacza, że świadczenia w 2026 roku utrzymają realną wartość wobec cen z 2025 r., ale nie przyniosą poprawy siły nabywczej.

Ekonomiści podkreślają, że taki model stabilizuje system i zapobiega jego rozchwianiu, ale jednocześnie nie rozwiązuje problemu niskich emerytur kobiet czy osób z krótkim stażem pracy.

Najczęstsze pytania seniorów o waloryzację emerytur 2026 – FAQ

Czy waloryzacja obejmuje też renty rodzinne i socjalne?

Tak – wszystkie świadczenia z ZUS, KRUS i resortów rosną tym samym wskaźnikiem.

Czy trzeba składać wniosek?

Nie. ZUS i KRUS przeliczają świadczenia automatycznie. Decyzja o nowej kwocie przychodzi pocztą lub pojawia się w PUE ZUS.

Czy waloryzacja wpływa na próg „czternastki”?

Tak, próg dochodowy (2 900 zł brutto) liczony jest już po waloryzacji. Część osób może stracić prawo do pełnej „14”.

Czy waloryzacja obejmie emerytów mundurowych?

Tak. Policjanci, żołnierze, strażacy i funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają dokładnie taki sam procent waloryzacji – 4,88%.

Czy wysokość emerytury po waloryzacji można sprawdzić wcześniej?

Tak. W lutym 2026 r. ZUS udostępni na PUE ZUS zakładkę z symulacją wysokości świadczenia po waloryzacji.

Czy waloryzacja zwiększy składkę zdrowotną?

Nie. Składka zdrowotna (9%) pozostaje taka sama procentowo, więc rośnie tylko jej kwota nominalna – proporcjonalnie do nowej emerytury.

Podstawa prawna i dokumenty