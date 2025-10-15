Dlaczego to ważne: 6 tys. zł to więcej niż średnia emerytura i granica, o której wielu Polaków może tylko marzyć. Zobaczmy, kto naprawdę ma szansę ją osiągnąć.

6 tys. zł na rękę emerytury z ZUS – Jak dostać taką emeryturę?

6 tys. zł miesięcznie netto to więcej niż przeciętna emerytura i dla wielu Polaków – symbol finansowego bezpieczeństwa na starość. Ale dla kobiet to wciąż cel prawie nieosiągalny. Według wyliczeń ekspertów, aby dostać taką emeryturę, mężczyzna musi zarabiać dziś ok. 12 tys. zł brutto, a kobieta aż 20 tys. zł.

Paradoks? Jeszcze większy, gdy weźmiemy pod uwagę, że istnieje świadczenie, które gwarantuje ponad 6,9 tys. zł brutto miesięcznie za… 0 lat pracy. Otrzymują je stulatkowie, i to automatycznie – bez składek, bez wniosku, tylko za wiek.

Dlaczego system jest tak nierówny i kto ma realne szanse na emeryturę w wysokości 6 tys. zł? Sprawdź szczegółowe wyliczenia.

Kobiety muszą zarabiać o 8 tys. zł więcej, by mieć taką samą emeryturę jak mężczyźni. Nierówność w systemie ZUS bije po oczach

Choć zasady wydają się proste – im wyższe zarobki, tym wyższa emerytura – rzeczywistość jest bezlitosna dla kobiet. Eksperci ZUS i doradcy podatkowi potwierdzają: przy takich samych zarobkach kobieta dostanie znacznie mniej.

Dlaczego? Bo przechodzi na emeryturę wcześniej (60 lat zamiast 65) i żyje dłużej. Oznacza to, że zgromadzony kapitał trzeba rozłożyć na więcej miesięcy wypłat.

„Każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego zwiększa świadczenie o 10–15 proc.” – wyjaśnia Piotr Juszczyk, doradca podatkowy InFakt.pl.

Ponadto kobiety częściej mają przerwy w pracy, np. z powodu urodzenia i wychowywania dzieci. "Wypadają" z rynku pracy na pewien czas, co w niektórych branżach może mieć kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju kariery oraz progresu zarobków. Jeszcze inne kobiety decydują się pozostać w domu i zdać się na utrzymanie męża. To również nie pomaga w budowaniu kapitału na przyszłą emeryturę.

Wyliczenia: ile trzeba zarabiać, by mieć 6 tys. zł z ZUS (tabela)

Poniżej orientacyjne dane dla 40-latków (urodzonych w 1985 r.), którzy mają dziś 100 tys. zł zwaloryzowanych składek i będą pracować do osiągnięcia wieku emerytalnego:

Płeć Wiek przejścia Zarobki brutto (mies.) Szacowana emerytura netto Mężczyzna 65 lat 12 000 zł ok. 5 920 zł Kobieta 60 lat 19 500 zł ok. 5 874 zł Kobieta (pracuje 5 lat dłużej) 65 lat 19 500 zł ok. 6 700 zł

Jak widać, kobieta musi zarabiać prawie dwa razy tyle, by dostać podobne świadczenie. Dopiero po przekroczeniu wieku 65 lat różnica się wyrównuje.

Ile lat pracy potrzeba, by zbliżyć się do 6 tys. zł emerytury

Każdy rok pracy więcej to nie tylko wyższe składki, ale też krótszy czas wypłat z ZUS. To prosty mechanizm, który działa jak procent składany – im dłużej pracujesz, tym szybciej rośnie Twoja przyszła emerytura.

Przykład:

osoba z 25-letnim stażem pracy i zarobkami 10 tys. zł brutto może liczyć na ok. 4,7 tys. zł netto ,

, ta sama osoba po 35 latach – już ok. 5,6 tys. zł ,

, po 40 latach – nawet 6,1 tys. zł netto.

Każdy dodatkowy rok pracy po 60. roku życia może zwiększyć świadczenie nawet o 500–700 zł miesięcznie. Dlatego ZUS zaleca, by – jeśli zdrowie i rynek pracy pozwalają – nie przechodzić na emeryturę zbyt wcześnie. Być może już niedługo rząd Donalda Tuska zdecyduje się wprowadzić system zachęt dla osób pracujących dłużej. Jak wynika z raportu emerytalnego, który wyciekł do mediów, państwo będzie stawiać na właśnie tego typu rozwiązania. Więcej na te temat piszemy w artykule:

Jak dodatkowo odkładać na eneryturę – PPK, IKE i IKZE

Nie każdy ma możliwość zarabiać na poziomie 12–20 tys. zł. Ale istnieją sposoby, by systematycznie „dokupić” sobie przyszłą emeryturę.

Najpopularniejsze formy oszczędzania na emeryturę to:

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) – dopłata od pracodawcy i państwa, bez podatku Belki;

– dopłata od pracodawcy i państwa, bez podatku Belki; IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) – zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych po ukończeniu 60 lat;

– zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych po ukończeniu 60 lat; IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) – możliwość odliczenia wpłat w rocznym PIT.

Regularne odkładanie nawet 200–300 zł miesięcznie może zwiększyć przyszłe świadczenie o kilkaset złotych netto.

Co to jest świadczenie honorowe – ponad 6,9 tys. zł brutto z ZUS za 0 lat pracy

Tu zaczyna się najciekawsze. Od marca 2026 roku świadczenie honorowe, czyli dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat, wyniesie 6 911,63 zł brutto. I co najważniejsze - jest przyznawane automatycznie, bez składania wniosku, jeśli senior ma już emeryturę lub rentę. Nie jest to emerytura sensu stricte, a raczej specjalne dodatkowe świadczenie. Jednak w przypadku osób, które nie wypracowały wcale emerytury, a osiągnęły stosowny wiek, stanowi jej "protezę" (i to całkiem pokaźną).

Składnik Kwota (zł) Uwagi Kwota brutto 6 911,63 po waloryzacji 4,88% od 1 marca 2026 Składka zdrowotna (9%) −622,05 obowiązkowa Zaliczka PIT (12%) −454,75 po uwzględnieniu kwoty wolnej Kwota netto (na konto) ≈ 5 835,00 zł tyle realnie otrzymuje stulatek

To jedyne świadczenie, które można dostać bez żadnego stażu i bez składek – wystarczy wiek. W 2026 roku dodatek obejmie rocznik 1926. Liczba stulatków w Polsce przekroczy 4 tys., a koszt świadczeń honorowych to już ok. 280 mln zł rocznie. Więcej na temat świadczenia honorowego piszemy w artykule: Świadczenie honorowe 6911,63 zł od 1 marca 2026. Nowy rocznik zyska prawo do wypłaty.

Z jednej strony kobieta z 20 tys. zł pensji i po czterech dekadach pracy walczy o 6 tys. zł emerytury. Z drugiej – stulatka dostaje podobną kwotę bez żadnych składek. To pokazuje, jak bardzo system ZUS opiera się dziś nie na „sprawiedliwości składkowej”, lecz na konstrukcji wieku i długości życia.

Co nowego [13:01]

Ministerstwo Rodziny potwierdziło, że waloryzacja 2026 roku wyniesie 4,88 proc. – o 0,02 pp mniej niż wiosną zakładano. Dzięki temu świadczenia, w tym emerytury i dodatki honorowe, wzrosną od 1 marca 2026 roku.

Najczęstsze pytania o emeryturę 6 tys. zł – kto ma szansę, kto nie?

1. Czy 6 tys. zł emerytury to dużo na tle średniej?

Tak. Średnia emerytura w Polsce wynosi obecnie ok. 3,8 tys. zł brutto. 6 tys. zł to poziom osiągany przez niespełna 10 proc. seniorów.

2. Czy kobieta może „dogonić” mężczyznę bez 20 tys. zł pensji?

Tak, jeśli pracuje dłużej niż do 60. roku życia lub korzysta z dodatkowych form oszczędzania (IKE, IKZE, PPK).

3. Czy świadczenie honorowe jest zwolnione z podatku?

Nie. ZUS potrąca 9 proc. składki zdrowotnej i 12 proc. PIT – na konto trafia ok. 5,8 tys. zł netto.

4. Czy można łączyć emeryturę z pracą i jednocześnie mieć prawo do dodatku honorowego?

Tak. Świadczenie honorowe jest niezależne od dochodu – przysługuje każdemu, kto ukończył 100 lat i ma polskie obywatelstwo.

Podstawa prawna i dokumenty