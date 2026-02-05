Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny przy zwyrodnieniu stawu

Zwyrodnienie biodra to dla niektórych nie tylko ból, ale również walka o każdy krok. W 2026 roku osoby ze zwyrodnieniem stawu biodrowego mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, ale system stawia przed nimi konkretne bariery proceduralne. Jakie?

Kryteria wiekowe i stopień niepełnosprawności w 2026 roku

Żeby móc ubiegać się o świadczenie konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Zgodnie z prawem świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

dzieciom do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

osobom, które ukończyły 75 lat (świadczenie przyznawane jest bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów).

Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz orzeczony stopień, otrzymasz zasiłek tylko wtedy, gdy choroba zaczęła się wcześnie: niepełnosprawność musi być datowana przed 21. rokiem życia (np. wrodzona dysplazja biodra prowadząca do wczesnych zmian).

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – jak ocenia ją komisja PZOON?

Samo orzeczenie o niepełnosprawności nie gwarantuje przyznania świadczenia. Kluczowa jest niezdolność do samodzielnej egzystencji. W praktyce sprowadza się to do tego, że komisja orzekająca patrzy nie tylko na zdjęcie RTG i pozostałą dokumentację medyczną, ale również na to, co fizycznie jesteś w stanie zrobić. Decydujące znaczenie ma:

skala trudności w poruszaniu się : komisja weryfikuje, czy używasz na co dzień kul, chodzika lub wózka,

: komisja weryfikuje, czy używasz na co dzień kul, chodzika lub wózka, samoobsługa : czy jesteś w stanie samodzielnie założyć buty, wejść do wanny lub przygotować sobie posiłki,

: czy jesteś w stanie samodzielnie założyć buty, wejść do wanny lub przygotować sobie posiłki, wydolność chodu: jaki dystans jesteś w stanie przejść bez silnego bólu.

Ważne Jeśli czekasz na endoprotezę, koniecznie zaznacz to w dokumentacji. Jednak pamiętaj – udana operacja, która przywraca pełną sprawność, może być podstawą do odebrania świadczenia przy kolejnym orzekaniu.

Procedura krok po kroku: jak uzyskać świadczenie na chore biodro?

Dokumentacja medyczna. Osoba ze zwyrodnieniem stawu biodrowego powinna na początku zgromadzić aktualną dokumentację lekarską, a także uzyskać zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego. Dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku. Złożenie wniosku do PZOON. Kolejnym krokiem jest przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Rozmowa z PZOON. Konieczne jest spotkanie z komisją orzekającą, której zadaniem jest ustalenie i potwierdzenie stopnia niepełnosprawności. Uzyskanie orzeczenia. Na tym etapie należy czekać na decyzję komisji. W razie wydania decyzji odmownej przysługuje ci odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Masz na to 14 dni. Jeśli również ta decyzja jest dla ciebie niekorzystna, możesz wnieść odwołanie — za pośrednictwem WZON — do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od jej doręczenia. Złożenie wniosku w MOPS/GOPS. Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności można wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek da się również złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku – czy będzie waloryzacja?

Zasiłek pielęgnacyjny to dodatkowe 215,84 zł miesięcznie. Jego wysokość nie jest wysoka i – co zaskakujące – nie była zmieniana od 2019 roku, co przy obecnych kosztach rehabilitacji czyni go świadczeniem symbolicznym. Prawdopodobnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie dopiero w 2027 roku.

Kiedy zasiłek nie przysługuje? Najczęstsze pułapki i wyłączenia

Otrzymujesz dodatek pielęgnacyjny z ZUS – nie dostaniesz zasiłku. Świadczenie to nie może być pobierane równocześnie z dodatkiem z ZUS.

Przebywasz w placówce, która zapewnia ci całodobową opiekę. W praktyce dotyczy to osób, które przebywają w domach pomocy społecznej gwarantujących pełne i bezpłatne utrzymanie oraz opiekę. W takim przypadku prawo do zasiłku nie przysługuje.

Członek rodziny pobiera podobne świadczenie poza Polską. W takich sytuacjach zasiłek pielęgnacyjny nie będzie wypłacony.