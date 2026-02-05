- Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny przy zwyrodnieniu stawu
Kto może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny przy zwyrodnieniu stawu
Zwyrodnienie biodra to dla niektórych nie tylko ból, ale również walka o każdy krok. W 2026 roku osoby ze zwyrodnieniem stawu biodrowego mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, ale system stawia przed nimi konkretne bariery proceduralne. Jakie?
Kryteria wiekowe i stopień niepełnosprawności w 2026 roku
Żeby móc ubiegać się o świadczenie konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Zgodnie z prawem świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- dzieciom do 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
- osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,
- osobom, które ukończyły 75 lat (świadczenie przyznawane jest bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów).
Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz orzeczony stopień, otrzymasz zasiłek tylko wtedy, gdy choroba zaczęła się wcześnie: niepełnosprawność musi być datowana przed 21. rokiem życia (np. wrodzona dysplazja biodra prowadząca do wczesnych zmian).
Niezdolność do samodzielnej egzystencji – jak ocenia ją komisja PZOON?
Samo orzeczenie o niepełnosprawności nie gwarantuje przyznania świadczenia. Kluczowa jest niezdolność do samodzielnej egzystencji. W praktyce sprowadza się to do tego, że komisja orzekająca patrzy nie tylko na zdjęcie RTG i pozostałą dokumentację medyczną, ale również na to, co fizycznie jesteś w stanie zrobić. Decydujące znaczenie ma:
- skala trudności w poruszaniu się: komisja weryfikuje, czy używasz na co dzień kul, chodzika lub wózka,
- samoobsługa: czy jesteś w stanie samodzielnie założyć buty, wejść do wanny lub przygotować sobie posiłki,
- wydolność chodu: jaki dystans jesteś w stanie przejść bez silnego bólu.
Ważne
Jeśli czekasz na endoprotezę, koniecznie zaznacz to w dokumentacji. Jednak pamiętaj – udana operacja, która przywraca pełną sprawność, może być podstawą do odebrania świadczenia przy kolejnym orzekaniu.
Procedura krok po kroku: jak uzyskać świadczenie na chore biodro?
- Dokumentacja medyczna. Osoba ze zwyrodnieniem stawu biodrowego powinna na początku zgromadzić aktualną dokumentację lekarską, a także uzyskać zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego. Dokument ten nie może być wystawiony wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.
- Złożenie wniosku do PZOON. Kolejnym krokiem jest przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- Rozmowa z PZOON. Konieczne jest spotkanie z komisją orzekającą, której zadaniem jest ustalenie i potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.
- Uzyskanie orzeczenia. Na tym etapie należy czekać na decyzję komisji. W razie wydania decyzji odmownej przysługuje ci odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Masz na to 14 dni. Jeśli również ta decyzja jest dla ciebie niekorzystna, możesz wnieść odwołanie — za pośrednictwem WZON — do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od jej doręczenia.
- Złożenie wniosku w MOPS/GOPS. Po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności można wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Wniosek da się również złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku – czy będzie waloryzacja?
Zasiłek pielęgnacyjny to dodatkowe 215,84 zł miesięcznie. Jego wysokość nie jest wysoka i – co zaskakujące – nie była zmieniana od 2019 roku, co przy obecnych kosztach rehabilitacji czyni go świadczeniem symbolicznym. Prawdopodobnie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie dopiero w 2027 roku.
Kiedy zasiłek nie przysługuje? Najczęstsze pułapki i wyłączenia
- Otrzymujesz dodatek pielęgnacyjny z ZUS – nie dostaniesz zasiłku. Świadczenie to nie może być pobierane równocześnie z dodatkiem z ZUS.
- Przebywasz w placówce, która zapewnia ci całodobową opiekę. W praktyce dotyczy to osób, które przebywają w domach pomocy społecznej gwarantujących pełne i bezpłatne utrzymanie oraz opiekę. W takim przypadku prawo do zasiłku nie przysługuje.
- Członek rodziny pobiera podobne świadczenie poza Polską. W takich sytuacjach zasiłek pielęgnacyjny nie będzie wypłacony.
Kto w 2026 roku przy zwyrodnieniu stawu biodrowego spełnia kryteria do zasiłku pielęgnacyjnego?
Do zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku uprawnieni są: dzieci do 16 lat z orzeczeniem; osoby 16+ ze znacznym stopniem; osoby 16+ z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat; osoby 75+ (przyznawane automatycznie). Konieczne jest posiadanie orzeczenia.
Jak PZOON ocenia niezdolność do samodzielnej egzystencji przy zwyrodnieniu stawu biodrowego?
Przy zwyrodnieniu stawu biodrowego samo orzeczenie nie wystarcza. Komisja PZOON ocenia używanie kul/chodzika/wózka, samoobsługę (buty, kąpiel, posiłki) i wydolność chodu. Warto odnotować czekanie na endoprotezę; udana operacja przywracająca pełną sprawność może skutkować odebraniem świadczenia.
Jaka jest procedura uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku przy zwyrodnieniu stawu biodrowego?
Procedura obejmuje: zebranie dokumentacji i zaświadczenia od lekarza (wystawionego ≤30 dni przed wnioskiem), złożenie wniosku do PZOON i rozmowę z komisją. Po uzyskaniu orzeczenia złóż wniosek o zasiłek w gminie lub MOPS/GOPS, także elektronicznie przez Emp@tia.
Jaka jest wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku i czy będzie waloryzacja?
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota nie była zmieniana od 2019 roku i prawdopodobnie wzrośnie dopiero w 2027 roku.
Kiedy w 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny przy zwyrodnieniu stawu biodrowego nie przysługuje?
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje przy pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego z ZUS, przy pobycie w placówce z całodobową, pełną i bezpłatną opieką oraz gdy członek rodziny pobiera podobne świadczenie poza Polską.
