Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – dla kogo dodatkowe wsparcie finansowe?

Prawo w Polsce przewiduje formy wsparcia dla chorych z różnymi dolegliwościami. Jedną z nich jest zasiłek pielęgnacyjny. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków powstałych w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W odróżnieniu od wielu innych świadczeń publicznych, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od wysokości dochodów rodziny – obowiązujący system nie wprowadza w tym zakresie żadnych progów.

Kryteria przyznawania zasiłku: wiek i stopień niepełnosprawności

Nie każda osoba z problemami zdrowotnymi może jednak skorzystać z tego rodzaju pomocy. Ustawodawca przewidział bowiem określone warunki, które nie mają charakteru finansowego. Kto może więc ubiegać się zasiłek pielęgnacyjny?

Dzieci do ukończenia 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

Osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

Osoby, które ukończyły 75 lat – w ich przypadku świadczenie przyznawane jest z mocy prawa.

Depresja, choroby serca i inne schorzenia a orzeczenie o niepełnosprawności

Należy podkreślić, że samo rozpoznanie choroby nie jest równoznaczne z uzyskaniem prawa do świadczenia. Kluczowe znaczenie ma posiadane orzeczenie o niepełnosprawności oraz stopień, w jakim dana dolegliwość wpływa na codzienne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że w 2026 roku zespoły orzekające będą skupiać się głównie na ocenie tzw. niezdolności do samodzielnej egzystencji. Kryterium to odnosi się do poziomu samodzielności danej osoby, jej możliwości wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, takich jak przygotowywanie posiłków, a także zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Lista chorób a szanse na zasiłek pielęgnacyjny

Nie ma katalogu chorób, które gwarantują otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego. Można jednak wskazać przykłady problemów zdrowotnych, które zwiększają szanse na pozytywną opinię komisji orzekającej.

Symbol przykłady chorób 01-U Upośledzenie umysłowe niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym lub umiarkowanym 02-P Choroby psychiczne depresja, schizofrenia, CHaD, zaburzenia lękowe 03-L Zaburzenia głosu, mowy i chorób słuchu uszkodzenia krtani, znaczne ubytki słuchu 04-O Narząd wzroku retinopatia, zawężenie pola widzenia ≤30° 05-R Narząd ruchu RZS, amputacje 06-E Epilepsja epilepsja 07-S Układ oddechowy/krążenia PChP/POChP, niewydolność serca 08-T Układ pokarmowy marskość wątroby 09-M Urologia/ginekologia niewydolność nerek 10-N Neurologia udar, stwardnienie rozsiane, neuropatie 11-I Inne schorzenia HIV, cukrzyca z powikłaniami 12-C Całościowe zaburzenia rozwojowe spektrum autyzmu

Jak uzyskać 215,84 zł miesięcznie? Procedura w 2026 roku

Zgromadzenie dokumentacji medycznej. Osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny powinna w pierwszej kolejności przygotować aktualne dokumenty potwierdzające stan zdrowia. Obejmują one m.in. wyniki badań diagnostycznych oraz zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza prowadzącego. Należy pamiętać, że zaświadczenie to nie może być starsze niż 30 dni w dniu złożenia wniosku. Złożenie wniosku do PZOON i uzyskanie orzeczenia. Następnym etapem jest przekazanie pełnej dokumentacji do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dokonuje on oceny i ustala stopień niepełnosprawności. W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni. Jeżeli również ta decyzja okaże się niekorzystna, możliwe jest dalsze odwołanie — za pośrednictwem WZON — do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia. Złożenie wniosku w MOPS lub GOPS. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności można wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego w urzędzie gminy lub właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej. Wniosek można złożyć zarówno osobiście, jak i w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Jaka jest wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku?

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta wzrośnie prawdopodobnie wzrośnie w 2027 roku.

Najczęstsze powody odmowy – kiedy zasiłek nie przysługuje?