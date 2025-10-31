W 2025 roku seniorzy w Polsce mogą liczyć na znacznie więcej niż tylko zniżki na bilety czy refundację leków. Coraz więcej miast i gmin oferuje bezpłatne usługi, kursy i wsparcie dla osób starszych – od darmowych leków i przejazdów po pomoc w domu i zajęcia kulturalne. To realne odciążenie finansowe dla emerytów i rencistów, które często wystarczy tylko zgłosić w urzędzie lub przez telefon. Poniżej omawiamy najpopularniejsze z nich.

Bezpłatne leki 65+ – kto się kwalifikuje i jak z nich korzystać

Od 1 września 2023 roku obowiązuje rozszerzony program „Leki 65+”, dzięki któremu osoby po ukończeniu 65. roku życia mogą otrzymywać wybrane leki całkowicie za darmo. Program obejmuje obecnie blisko 3800 preparatów refundowanych. Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić trzy podstawowe warunki:

ukończyć 65 lat,

mieć przepisany lek z oficjalnej listy D1 lub D2,

otrzymać receptę z kodem „S” od lekarza POZ lub specjalisty.

W praktyce oznacza to, że senior otrzymuje w aptece pełne opakowanie leku bez dopłaty. Średnia wartość rocznych oszczędności przekracza 400 zł na osobę. Najczęściej refundowane są preparaty stosowane przy chorobach serca, cukrzycy, nadciśnieniu i osteoporozie.

Darmowa komunikacja miejska – w których miastach seniorzy nie płacą za bilety

Darmowe przejazdy komunikacją miejską to jeden z najpopularniejszych przywilejów. W większości polskich miast osoby po 70. roku życia mogą korzystać z autobusów, tramwajów czy metra bez biletu. Wystarczy dowód osobisty lub legitymacja emeryta.

Niektóre samorządy wprowadziły próg 65+. Tak jest m.in. we Wrocławiu, Lublinie, Bydgoszczy, Gdańsku i Suwałkach. W Warszawie osoby powyżej 65 lat mogą natomiast wykupić specjalny roczny bilet seniora za symboliczne 50 zł.

Miasto Wiek uprawniający Zasady Warszawa 65+ Roczny bilet za 50 zł Wrocław, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk 65+ Darmowe przejazdy Większość miast w Polsce 70+ Darmowe przejazdy na dowód osobisty

Warto pamiętać, że w mniejszych miejscowościach również pojawiają się podobne rozwiązania - często finansowane z budżetu obywatelskiego.

Domowa pomoc 60+ – darmowe naprawy i wsparcie dla seniorów

Coraz więcej miast uruchamia usługę „Złota Rączka dla seniora”. To bezpłatna pomoc w drobnych naprawach domowych, takich jak wymiana żarówki, uszczelki czy zawiasów, udrożnienie odpływu, naprawa klamki czy regulacja okien.

Program działa m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku i Suwałkach. Pomoc mogą otrzymać osoby po 60. roku życia, które mieszkają samotnie lub nie są w stanie samodzielnie wykonywać prac domowych.

Zazwyczaj wystarczy telefoniczne zgłoszenie w urzędzie miasta, centrum seniora lub MOPS-ie. Usługa jest darmowa, a wykonawca przyjeżdża do domu seniora po wcześniejszym umówieniu terminu.

Usługi w ramach „Złotej Rączki” najczęściej obejmują:

naprawę lub wymianę cieknącego kranu,

zawieszenie półek, obrazów i karniszy,

wymianę klamek i zamków,

regulację okien i drzwi,

naprawę szafek i zawiasów,

udrożnienie odpływów,

wymianę żarówek i gniazdek.

„Weekend Seniora z Kulturą” i darmowy dostęp do wydarzeń

Od kilku lat Ministerstwo Kultury organizuje ogólnopolską akcję „Weekend Seniora z Kulturą”, w ramach której muzea, teatry i domy kultury otwierają swoje drzwi dla osób starszych.

W 2025 roku wydarzenie odbyło się 4–5 października i objęło ponad 500 instytucji w całej Polsce. Seniorzy mogli wówczas zwiedzać muzea, uczestniczyć w warsztatach i spektaklach bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę.

Oprócz tego wiele placówek oferuje bezpłatny wstęp w określone dni, np. muzea narodowe, galerie miejskie czy ogrody zoologiczne. W Warszawie ZOO udostępnia wejście za darmo dla emerytów w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Darmowa nauka – kursy komputerowe i językowe dla seniorów

Edukacja to nie tylko przywilej młodych. Seniorzy mogą korzystać z darmowych kursów organizowanych przez miasta, biblioteki i Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Największym zainteresowaniem cieszą się

zajęcia komputerowe

szkolenia z obsługi smartfona

warsztaty z obsługi internetu

kursy języka angielskiego.

Na przykład Akademia Bemowskiego Seniora w Warszawie prowadzi całoroczny bezpłatny kurs języka angielskiego. Zajęcia odbywają się w 18 grupach, na różnych poziomach zaawansowania – od podstaw do poziomu średniozaawansowanego. Kurs trwa od marca do grudnia 2025 roku i jest całkowicie bezpłatny.

Zdrowie i profilaktyka – darmowe badania i programy zdrowotne dla seniorów

Seniorzy w całej Polsce mogą dziś korzystać z coraz szerszej oferty bezpłatnych programów profilaktycznych NFZ i samorządów, obejmujących badania, szczepienia, konsultacje oraz zajęcia prozdrowotne. W wielu gminach inicjatywy te są kierowane do osób po 60. lub 65. roku życia i mają na celu wczesne wykrywanie chorób, poprawę kondycji fizycznej i wsparcie psychiczne.

W województwie łódzkim trwa realizacja programu „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne 2025”, w ramach którego seniorzy mogą skorzystać z:

bezpłatnych konsultacji psychologicznych,

warsztatów relaksacyjnych i zajęć z radzenia sobie ze stresem,

indywidualnych spotkań z terapeutami i trenerami zdrowia psychicznego.

Miasto Łódź prowadzi także sieć Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora, gdzie uczestnicy mają dostęp do:

analizy składu ciała i pomiaru ciśnienia,

porad dietetycznych,

zajęć ruchowych i wykładów prozdrowotnych.

Dodatkowo w łódzkim Aqua Parku „Fala” co środę działają stanowiska NFZ z darmowymi pomiarami cukru, cholesterolu i poradami profilaktycznymi.

W Małopolsce największym zainteresowaniem cieszy się program „Akademia Zdrowia Osób Starszych” oraz projekt „Moje Zdrowie”, finansowany przez miasto Kraków. Seniorzy po 60. roku życia mogą tam bezpłatnie wykonać:

bilans zdrowia i badania krwi,

EKG i pomiary ciśnienia,

konsultacje z dietetykiem i fizjoterapeutą.

Z kolei wojewódzki program „Małopolski Tele-Anioł 2.0” łączy teleopiekę z edukacją zdrowotną – seniorzy uczą się m.in. zasad profilaktyki:

cukrzycy,

osteoporozy,

nadciśnienia tętniczego.

W województwie śląskim w 2025 roku działa kilka lokalnych inicjatyw. Katowice prowadzą program profilaktyki zdrowotnej dla seniorów, obejmujący:

badania przesiewowe,

konsultacje kardiologiczne,

bezpłatną rehabilitację (450 uczestników, w tym 120 objętych pełnym cyklem fizjoterapii).

W Jastrzębiu-Zdroju ruszył program „Zdrowy Senior”, finansowany przez miasto. Oferuje on diagnostykę w kierunku:

chorób serca i układu krążenia,

nowotworów przewodu pokarmowego,

chorób układu oddechowego.

W każdym z tych województw działania profilaktyczne mają jeden wspólny cel – zachęcić osoby starsze do dbania o zdrowie i zapewnić im dostęp do diagnostyki bez barier finansowych. Warto śledzić komunikaty NFZ i lokalnych urzędów, ponieważ wiele badań odbywa się cyklicznie, bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

Ulgi i zwolnienia dla seniorów – co faktycznie działa w 2025 roku

Nie wszystkie ulgi są automatyczne, ale część z nich naprawdę warto znać:

Abonament RTV – osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z opłat. Zwolnienie działa z mocy prawa, jednak w niektórych przypadkach wymagane jest oświadczenie na poczcie. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Abonament RTV 2025: Kto nie musi go płacić? Ten limit zwalnia tysiące emerytów

– osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z opłat. Zwolnienie działa z mocy prawa, jednak w niektórych przypadkach wymagane jest oświadczenie na poczcie. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Abonament RTV 2025: Kto nie musi go płacić? Ten limit zwalnia tysiące emerytów Podatek od nieruchomości – część gmin oferuje ulgi dla seniorów o niskich dochodach, ale trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy.

– część gmin oferuje ulgi dla seniorów o niskich dochodach, ale trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Ulga dla pracujących seniorów (PIT-0) – osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nadal pracują i nie pobierają świadczenia, są zwolnione z podatku dochodowego do limitu 85 528 zł rocznie.

W województwach mazowieckim i pomorskim najwięcej lokalnych ulg dotyczy właśnie podatków od nieruchomości i opłat komunalnych, jednak każda gmina ustala własne zasady – warto je sprawdzić w lokalnym urzędzie.

Jak sprawdzić, co przysługuje seniorowi za darmo w Twoim mieście

Odwiedź stronę internetową swojego miasta lub gminy – sekcję „Seniorzy”, „Polityka senioralna” albo „Ulgi i zniżki”. Skontaktuj się z lokalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (OPS) lub Centrum Aktywności Seniora. Zapytaj o programy takie jak: darmowa komunikacja, „Złota Rączka”, darmowe naprawy, zajęcia edukacyjne czy wydarzenia kulturalne. Poproś lekarza POZ o receptę z literą „S” w ramach programu „Leki 65+”. Śledź lokalne plakaty i ogłoszenia – wiele wydarzeń organizowanych jest cyklicznie i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Dzięki temu możesz łatwo dowiedzieć się, jakie bezpłatne świadczenia i usługi dla seniorów działają w Twoim mieście – często wystarczy jeden telefon lub e-mail.