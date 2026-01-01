Nie tylko etat. Kto jeszcze może dostać zasiłek opiekuńczy w 2026 roku?

Podstawowym warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest objęcie ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Jeśli dana osoba podlega temu ubezpieczeniu, może – po spełnieniu pozostałych wymogów – otrzymać świadczenie na czas opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

Komu wypłacany jest zasiłek opiekuńczy?

Pracownicy i spółdzielcy na liście uprawnionych

Prawo do zasiłku opiekuńczego mają przede wszystkim osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik zatrudniony jest na cały czy część etatu oraz długość trwania zatrudnienia. Świadczenie przysługuje również członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni kółek rolniczych, a także osobom wykonującym pracę nakładczą.

Umowy cywilnoprawne też dają prawo do świadczenia

Zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Dotyczy to zatem m.in. wykonujących umowę zlecenia, umowę agencyjną czy inne umowy o świadczenie usług, a także osób współpracujących z wykonawcami takich umów. Uprawnienie obejmuje również osoby pracujące na podstawie tzw. umowy uaktywniającej, np. nianie.

Przedsiębiorcy i osoby współpracujące

Prawo do zasiłku opiekuńczego mają również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym samozatrudnieni, o ile są objęte ubezpieczeniem chorobowym. To samo dotyczy osób współpracujących z przedsiębiorcami, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

Kto jeszcze może otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Lista uprawnionych obejmuje także osoby wykonujące odpłatną pracę na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osoby odbywające służbę zastępczą, a nawet duchownych – pod warunkiem, że podlegają ubezpieczeniu chorobowemu w ZUS.

Kiedy wypłacany jest zasiłek opiekuńczy w 2026 roku?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie objętej ubezpieczeniem, jeżeli zachodzi konieczność osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Zgodnie z prawem świadczenie można otrzymać m.in. w przypadku opieki nad dzieckiem do ukończenia 8. roku życia, gdy doszło do nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Prawo do zasiłku przysługuje także wtedy, gdy choruje niania zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej lub dzienny opiekun. Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy drugi rodzic lub małżonek ubezpieczonego nie może sprawować opieki z powodu porodu, choroby albo pobytu w szpitalu lub innym zakładzie zapewniającym całodobową opiekę medyczną.

Świadczenie przysługuje także w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem do 14. roku życia. Prawo do zasiłku obejmuje również opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności zawierającym wskazania dotyczące potrzeby stałej albo długotrwałej opieki oraz codziennego udziału opiekuna w leczeniu, rehabilitacji lub edukacji – do ukończenia przez dziecko 18 lat. W takich przypadkach świadczenie przysługuje również wtedy, gdy drugi opiekun nie może sprawować opieki z powodu choroby, porodu lub pobytu w szpitalu.

Zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany także w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny, takim jak małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo lub dzieci powyżej 14. roku życia – pod warunkiem, że osoby te pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy – ile dni w roku?

W przypadku, gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem do lat 14 zasiłek opiekuńczy przysługuje na okres sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż 60 dni w roku kalendarzowym. Jeżeli opieka jest sprawowana nad innym członkiem rodziny lub dzieckiem powyżej 14 lat, świadczenie wypłacane jest maksymalnie przez okres 14 dni w roku kalendarzowym.

Ważne Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Należy pamiętać, że świadczenie to przysługuje tylko w przypadku, gdy nie ma innych członków rodziny mogących zająć się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku chorego dziecka do lat 2.

Ważne W przypadku, gdy ubezpieczona matka po urodzeniu dziecka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Okresu pobierania tego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku opiekuńczego w 2026 roku

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Oznacza to, że osoba uprawniona otrzymuje świadczenie w wysokości odpowiadającej 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia, od którego odprowadzane były składki.