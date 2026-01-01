Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoby spełniające określone kryteria wiekowe i zdrowotne mają prawo do bezpłatnych leków. Przewidziane ulgi obejmują osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia. Ponadto, bezpłatne leki przysługują również osobom z określonymi stopniami niepełnosprawności.

Kto ma prawo do bezpłatnych leków w 2026 r.?

Bezpłatne leki w 2026 roku przysługują osobom, które ukończyły 65. rok życia, dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, a także osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Prawo to przysługuje tylko osobom, które posiadają ważne ubezpieczenie zdrowotne, a ich lekarz przepisuje leki znajdujące się na odpowiedniej liście ministerialnej.

Zakres bezpłatnych leków w 2026 r.

Leki objęte programem są określone w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia. W 2026 roku lista leków zostaje zaktualizowana, obejmując zarówno leki stosowane w leczeniu chorób przewlekłych, jak i inne środki niezbędne do terapii specjalistycznej. Program obejmuje preparaty m.in. na choroby serca, nowotwory, cukrzycę, a także leki stosowane w chorobach układu oddechowego.

Procedura realizacji recepty na bezpłatne leki

Aby skorzystać z bezpłatnych leków, pacjent musi przedstawić receptę wystawioną przez lekarza, która musi zawierać odpowiednie oznaczenie uprawniające do bezpłatnego wydania leku. Recepta musi być wystawiona w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a farmaceuta sprawdza, czy przepisany lek znajduje się na liście i czy pacjent spełnia kryteria do uzyskania refundacji.

Zasady realizacji recepty w aptekach

W aptekach realizacja recepty na bezpłatne leki odbywa się na tych samych zasadach, co w przypadku leków refundowanych. Osoba uprawniona do bezpłatnych leków nie ponosi kosztów związanych z ich wydaniem, o ile spełnia warunki programu. W przypadku wątpliwości apteka może poprosić o dodatkowe zaświadczenia, np. orzeczenie o niepełnosprawności.