Z raportu „Seniorzy w świecie cyfrowym 2025”, przygotowanego przez Fundację Kobiety e-biznesu, wynika, że już 58 proc. przedstawicieli starszego pokolenia robi zakupy przez Internet, a 85 proc. z nich realizuje je całkowicie samodzielnie, bez pomocy bliskich.

Zdaniem autorów badania, pokazuje to, że pokolenie 65+ nie tylko świetnie odnajduje się w sieci, ale staje się jednym z ważniejszych segmentów w polskiej gospodarce cyfrowej.

Pomijając wątek zakupowy, warto odnotować, że ponad połowa badanych seniorów (51 proc.) używa regularnie aplikacji mobilnych: najczęściej sięgają po aplikacje zdrowotne, bankowe, komunikacyjne i publiczne. Już ponad 50 proc. seniorów korzysta z aplikacji mObywatel, 70 proc. kupuje bilety online, a 76 proc. używa aplikacji medycznych do umawiania wizyt czy monitorowania wyników badań.

Seniorzy chętnie korzystają z Blika i paczkomatów

„Seniorzy coraz częściej kupują online, korzystają z aplikacji, płacą BLIKiem i korzystają z e-usług publicznych. Co więcej – wydają coraz więcej i robią to w sposób świadomy, bezpieczny i niezwykle konsekwentny” – czytamy w komentarzu do badania.

Odsetek seniorów, którzy deklarują, że korzystają z płatności BLIK, wynosi 33 proc. Z kolei z przelewów internetowych korzysta 21 proc. seniorów, a z płatności kartą 16 proc. Jak wynika z ankiety, niemal wszyscy badani deklarują, że nie mają żadnych trudności z płatnościami online.

„Na czasie” są również wybory seniorów w kwestii dostaw – 57 proc. z nich preferuje dostawę do paczkomatu, doceniając niezależność i wygodę odbioru.

Ile wydają seniorzy w Internecie?

Badanie pokazuje też, że 39 proc. przedstawicieli pokolenia 65+ wydaje w sieci ponad 300 zł miesięcznie. Co dziesiąty senior przekracza zaś próg 1000 zł e-wydatków miesięcznie.

Co kupują seniorzy w Internecie? Dominują produkty z kategorii odzież, obuwie, książki, artykuły dla zwierząt oraz wyposażenie wnętrz. Coraz częściej sięgają też po produkty technologiczne i sprzęt AGD.

– Seniorzy są świadomi swoich wyborów i coraz bardziej wymagający wobec marek. Pokolenie 65+ pokazuje, że można łączyć doświadczenie z nowoczesnością. Ich zaangażowanie w cyfrowy świat to nie wyjątek – to nowa norma – mówi Dorota Bachman, wiceprezes Fundacji Kobiety e-biznesu.