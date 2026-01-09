To nie jest jednorazowa akcja ani odległa wizja. Harmonogram już istnieje, a urzędy przygotowują się na największą operację wymiany dokumentów od lat.

Unia kończy erę bezterminowych praw jazdy. „Wizja zero” zmienia zasady dla kierowców

Zmiana nie wzięła się znikąd. Parlament Europejski wpisał ją w szerszy plan poprawy bezpieczeństwa na drogach – tzw. „wizję zero”, czyli dążenie do niemal całkowitego wyeliminowania ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do 2050 roku. W praktyce oznacza to ujednolicenie dokumentów i większą kontrolę nad ich aktualnością w całej UE. W efekcie nowe prawa jazdy są wydawane maksymalnie na 15 lat, a stare – nawet te bez daty – muszą zniknąć z obiegu.

Kto musi wymienić prawo jazdy? Liczy się jedna data

Nie chodzi o to, czy masz kategorię B, C czy A, ani czy jeździsz codziennie, czy raz w miesiącu. Decydujące jest jedno: czy twoje prawo jazdy zostało wydane przed 19 stycznia 2013 roku. Jeśli tak – jesteś w grupie objętej obowiązkową wymianą. Według danych Ministerstwo Infrastruktury dotyczy to nawet 15 milionów kierowców w Polsce.

Wymiana nie nastąpi z dnia na dzień, ale ma jasno określone ramy czasowe. Ustawodawca przewidział pięcioletnie „okno”, w którym trzeba będzie pojawić się w urzędzie.

Ważne Najważniejsze daty: start akcji wymiany bezterminowego prawa jazdy: 19 stycznia 2028 r.

19 stycznia 2028 r. koniec wymiany: 18 stycznia 2033 r.

Po tym terminie stare prawo jazdy – nawet bezterminowe – przestanie być ważnym dokumentem.

Każda kategoria prawa jazdy do wymiany. Lista obejmuje motocykle, auta i ciężarówki

Obowiązek wymiany prawa jazdy obejmuje wszystkich posiadaczy praw jazdy wydanych przed 2013 rokiem, niezależnie od kategorii. Dotyczy to m.in.:

motocykli (AM, A1, A2, A),

samochodów osobowych (B, B+E),

ciągników rolniczych (T),

ciężarówek i autobusów (C, D i pochodne).

Różnica polega jedynie na okresie ważności nowego dokumentu – od 15 lat dla aut osobowych po maksymalnie 5 lat dla kategorii zawodowych.

Czy trzeba zdawać egzamin na prawo jazdy od nowa? Co się dzieje z uprawnieniami kierowcy

Tu pojawia się ważne pytanie: czy trzeba będzie od nowa zdawać egzamin na prawo jazdy? Otóż, nie. Wymiana dotyczy dokumentu, nie samych uprawnień. Jeśli przegapisz termin, nie „tracisz prawa jazdy” w sensie umiejętności – ale nie masz ważnego dokumentu, więc nie możesz legalnie prowadzić. Dlatego urzędnicy podkreślają: lepiej nie odkładać tego na ostatni rok, bo kolejki mogą być ogromne.

Jak wymienić bezterminowe prawo jazdy? Procedura

Wymiana bezterminowego prawa jazdy to procedura administracyjna, którą załatwia się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania (starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawach powiatu). W wielu miastach wniosek można złożyć także elektronicznie – m.in. przez ePUAP – ale odbiór nowego dokumentu odbywa się już osobiście w urzędzie.

Do wniosku trzeba dołączyć komplet dokumentów. Bez nich sprawa nie ruszy:

aktualne zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm (takie jak do dowodu osobistego),

o wymiarach 35 × 45 mm (takie jak do dowodu osobistego), dowód osobisty lub paszport – do wglądu,

– do wglądu, dotychczasowe prawo jazdy ,

, potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie nowego dokumentu,

za wydanie nowego dokumentu, orzeczenie lekarskie – tylko jeśli urząd tego zażąda (np. gdy w starym prawie jazdy były wpisane ograniczenia zdrowotne).

Po złożeniu kompletnego wniosku urząd rozpoczyna procedurę wydania nowego blankietu. Najczęściej trwa to od kilku do kilkunastu dni roboczych. Informację o gotowym dokumencie można sprawdzić online lub otrzymać bezpośrednio z urzędu. Nowe prawo jazdy będzie już wydane z określonym terminem ważności, zgodnie z aktualnymi przepisami.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? Opłaty rosną w 2026 roku

Sama procedura wymiany jest prosta, ale tania już niekoniecznie. Obecnie za wydanie nowego prawa jazdy płaci się 100 zł, jednak rząd zapowiedział podwyżkę opłat komunikacyjnych. Zgodnie z planami w 2026 roku opłata ma wzrosnąć do 115,50 zł. Do tego w niektórych przypadkach dochodzą:

badania lekarskie (ok. 200 zł),

zdjęcie do dokumentu (ok. 40–60 zł).

Urzędy ostrzegają przed kolejkami. Miliony kierowców ruszą po nowe dokumenty

Choć termin startu obowiązkowej wymiany to 2028 rok, urzędnicy spodziewają się kumulacji wniosków. Wystarczy przypomnieć sobie kolejki przy dowodach osobistych czy paszportach. Tu skala jest jeszcze większa – miliony osób, pięć lat i jeden dokument, który ma niemal każdy dorosły Polak.