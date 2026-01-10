Będą zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Prezydent Karol Nawrocki podpisał tzw. małą nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która wprowadza szereg zmian w przepisach. Nowe przepisy doprecyzowują zasady udziału w walnych zgromadzeniach oraz ułatwiają dochodzenie praw przez członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

- Obecna nowelizacja sprawia, że skończy się ustanawianie pełnomocników reprezentujących wąskie interesy tylko części spółdzielców i przegłosowywanie uchwał bez prawdziwych zebrań. Do tego spółdzielnie zyskają możliwość prowadzenia społecznych agencji najmu, co z jednej strony da im nowe możliwości działania, a z drugiej zwiększy liczbę mieszkań na wynajem z przystępnym czynszem – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.

Co dokładnie się zmieni w przepisach?

Nowe regulacje znacząco zawężają krąg osób uprawnionych do reprezentowania członka podczas obrad walnego zgromadzenia spółdzielni. Funkcję pełnomocnika będą mogły pełnić wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje zawodowe adwokata lub radcy prawnego, inni członkowie tej samej spółdzielni, a także najbliżsi krewni, tacy jak małżonek, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki. Z tego uprawnienia wyłączono natomiast partnerów pozostających w nieformalnych związkach, czyli żyjących w konkubinacie. Dodatkowo, w sprawach dotyczących powoływania lub odwoływania członków organów spółdzielni udział pełnomocnika nie będzie dopuszczalny, co oznacza konieczność osobistego uczestnictwa w głosowaniu.

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych obejmują formułę zebrań

Nowelizacja oznacza również odejście od mechanizmów przewidzianych w tzw. specustawie COVID-owej, takich jak możliwość oddawania głosów na odległość czy podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, bez konieczności zwoływania zebrań. Przywrócenie tradycyjnej formy walnych zgromadzeń ma sprzyjać większej przejrzystości funkcjonowania spółdzielni oraz skuteczniejszemu nadzorowi nad działaniami jej władz.

Co jeszcze się zmieni w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych?

Zmienione regulacje wzmacniają pozycję członków spółdzielni w sytuacjach, gdy ta nie podejmuje działań niezbędnych do ustanowienia odrębnej własności lokalu, w szczególności, gdy konieczne są prace adaptacyjne. W takich przypadkach droga sądowa do dochodzenia przeniesienia własności stanie się mniej sformalizowana. Jednocześnie wspólnoty mieszkaniowe zyskają bardziej efektywne narzędzia do przejmowania prawa własności do gruntów sąsiadujących, należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Nowelizacja rozszerza również zakres aktywności spółdzielni mieszkaniowych, dopuszczając ich udział w systemie najmu społecznego na zasadach analogicznych do funkcjonowania społecznych agencji najmu. Dodatkowo przepisy porządkują i modyfikują reguły korzystania z nieruchomości wchodzących w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości, uwzględniając specyfikę inwestycji realizowanych przez spółdzielnie.

Kiedy zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zaczną obowiązywać?

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od momentu ogłoszenia.