Becikowe to jednorazowa zapomoga, którą rodzice otrzymują po urodzeniu dziecka, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Przysługuje ona rodzinom, które nie przekraczają określonego progu dochodowego. W 2026 roku zasady przyznawania becikowego i jego wysokość pozostają takie same.

Wysokość i kryterium dochodowe becikowego w 2026 roku

W 2026 roku wysokość becikowego pozostaje na poziomie 1000 zł na dziecko. Prawo do tego świadczenia przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę w rodzinie. Obowiązuje to również w przypadku, gdy matka lub ojciec dziecka nie posiadają dochodu – ich dochody są uwzględniane na poziomie gospodarstwa domowego.

Wymogi dotyczące opieki medycznej w 2026 roku

Aby uzyskać becikowe, matka dziecka musi być objęta opieką medyczną w czasie ciąży. Koniecznym warunkiem jest to, aby kobieta pozostawała pod opieką nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Warunek ten nie ulega zmianie w 2026 roku i jest podstawą do weryfikacji prawa do zapomogi. W przypadku braku odpowiednich zaświadczeń (zaświadczenieod lekarza albo położnej dołącza się do wniosku), prawo do becikowego nie zostanie przyznane. W przypadku samodzielnego wychowywania dziecka ważne jest to, by były na nie ustalone alimenty od drugiego z rodziców. Wyjątkiem są sytuacje, w których drugi rodzic nie żyje albo jest nieznany.

Procedura składania wniosku o becikowe

W 2026 roku wniosek o becikowe można składać przez platformę ePUAP, portal Emp@tia lub bezpośrednio w urzędach gminnych. Ważne jest, aby wniosek został złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Niedochowanie tego terminu skutkuje utratą prawa do świadczenia.

Becikowe a inne świadczenia rodzinne

Becikowe można łączyć z innymi świadczeniami rodzinnymi, takimi jak zasiłek rodzinny czy świadczenie wychowawcze. Becikowe nie jest opodatkowane i nie wlicza się do dochodów przy ubieganiu się o inne świadczenia.