Problem nie dotyczy wyłącznie darmowych leków 65+. Obecne przepisy obejmują wszystkie e-recepty – także te roczne.

E-recepta przypisana do jednej apteki. Dlaczego nie można wykupić jej w innej?

Dziś, jeśli pacjent zacznie realizować e-receptę w konkretnej aptece, kolejne opakowania musi wykupić w tym samym miejscu. System informatyczny „przypisuje” receptę do placówki, w której rozpoczęto realizację.

W praktyce oznacza to kilka realnych trudności:

jeśli w aptece zabraknie leku, nie można dokończyć realizacji w innej,

przy receptach rocznych trzeba wracać do tej samej placówki nawet po kilku miesiącach,

wyjazd do innego miasta komplikuje wykup kolejnej części terapii.

Najbardziej dotkliwe jest to przy lekach stosowanych przewlekle – na nadciśnienie, cukrzycę czy choroby serca. Pacjent nie zawsze ma czas czekać na dostawę.

Czy realizacja recepty w kilku aptekach dotyczy tylko leków 65+ z listy „S”?

Nie. Obecne ograniczenie dotyczy wszystkich e-recept – zarówno na leki refundowane, pełnopłatne, jak i objęte programem darmowych leków 65+.

W przypadku seniorów sytuacja bywa jednak szczególnie uciążliwa. Wielu z nich korzysta z rocznych e-recept i regularnie wykupuje kolejne opakowania co kilka miesięcy. Jeśli dana apteka nie ma preparatu na stanie, pacjent musi czekać na dostawę albo wrócić później do tej samej placówki albo skontaktować się z lekarzem w sprawie nowej recepty. To ostatnie rozwiązanie oznacza dodatkową wizytę i formalności.

Realizacja jednej e-recepty w kilku aptekach. Rząd potwierdza prace nad zmianą

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Senioralnej przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia potwierdziła, że procedowane są zmiany umożliwiające realizację jednej recepty w kilku aptekach. Wcześniej Centrum e-Zdrowia informowało, że systemowo rozwiązanie jest przygotowywane. Wdrożenie wymaga jednak uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dostosowania oprogramowania w aptekach. To właśnie kwestie techniczne i rozliczeniowe – m.in. sposób przekazywania refundacji między aptekami – są dziś największym wyzwaniem.

Dlaczego w 2026 r. nadal nie można zrealizować recepty w innej aptece?

Choć zapowiedzi pojawiały się już w 2025 r., wdrożenie okazało się bardziej skomplikowane, niż początkowo zakładano. Problem dotyczy kilku obszarów:

rozliczeń refundacyjnych między aptekami a NFZ,

sposobu „dzielenia” recepty w systemie,

zapewnienia bezpieczeństwa danych pacjenta.

Część farmaceutów zwraca uwagę, że realizacja recepty w wielu aptekach może utrudnić monitorowanie terapii i dostępności leków. Inni podkreślają, że obecny model bywa uciążliwy dla pacjentów.

Co zmieni możliwość wykupienia jednej e-recepty w kilku aptekach?

Jeśli nowe rozwiązanie wejdzie w życie, pacjent będzie mógł rozpocząć realizację e-recepty w jednej aptece, a kolejne opakowania wykupić w innej – bez utraty ważności dokumentu. W praktyce oznaczałoby to większą elastyczność przy brakach leków, łatwiejsze wykupywanie leków podczas wyjazdu i mniejsze ryzyko przerwania terapii.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Na razie brak konkretnej daty

Na dziś nie podano jednak terminu wejścia w życie zmian. Resort zdrowia potwierdza, że prace trwają, ale nie przedstawiono harmonogramu wdrożenia.