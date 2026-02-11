Najważniejsze informacje w skrócie

Zasiłek pielęgnacyjny dla niedosłyszących w 2026 roku zależy przede wszystkim od orzeczenia o niepełnosprawności .

. Sama diagnoza niedosłuchu nie wystarcza – liczy się stopień ograniczeń w codziennym życiu.

– liczy się stopień ograniczeń w codziennym życiu. Świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie .

. Dochód nie ma znaczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – aktualne kryteria i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku przysługuje osobom, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki z powodu posiadanej niepełnosprawności. Jego celem jest zmniejszenie kosztów opieki. Co ważne, zasiłek pielęgnacyjny – w przeciwieństwie do wielu innych świadczeń - jest niezależny od dochodu. Oznacza to, że kryterium dochodowe w jego przypadku nie obowiązuje.

Czy niedosłuch daje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku?

Prawo do świadczenia mają:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osoby powyżej 16 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,

osoby po 75. roku życia – świadczenie przyznawane jest automatycznie (bez konieczności posiadania orzeczenia).

Kiedy osoba z wadą słuchu otrzyma zasiłek pielęgnacyjny?

Samo stwierdzenie niedosłuchu nie oznacza automatycznego przyznania świadczenia. W 2026 roku komisje orzekające (PZON) oceniają przede wszystkim, czy niedosłuch powoduje istotne ograniczenie samodzielnej egzystencji. Dla komisji orzekającej znaczenie ma:

stopień ubytku słuchu u wnioskodawcy,

wpływ niedosłuchu na codzienne funkcjonowanie ,

, konieczność stałej pomocy innych osób,

treść orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak uzyskać 215,84 zł? Procedura składania wniosku w 2026 roku

Procedura ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny przebiega w dwóch etapach.

1. Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności

Należy złożyć wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Do wniosku warto dołączyć:

zaświadczenie od laryngologa lub audiologa,

aktualne badania słuchu (audiogram),

dokumentację medyczną potwierdzającą leczenie i rehabilitację.

2. Złożenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

Po uzyskaniu orzeczenia należy złożyć wniosek w MOPS lub GOPS. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów online przez portal Empatia.

Ważne Jeśli PZON wyda decyzję odmowną, przysługuje 14 dni na złożenie odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026? Sprawdź kwotę świadczenia

Świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Kwota świadczenia nie jest wysoka. Wynosi jedynie 215,84 zł miesięcznie. Na ten moment nie zapowiedziano waloryzacji świadczenia. Najwcześniejsza podwyżka możliwa jest w 2027 roku.

Odmowa zasiłku pielęgnacyjnego. Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli: