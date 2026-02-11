- Najważniejsze informacje w skrócie
- Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – aktualne kryteria i komu przysługuje?
- Czy niedosłuch daje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku?
- Kiedy osoba z wadą słuchu otrzyma zasiłek pielęgnacyjny?
- Jak uzyskać 215,84 zł? Procedura składania wniosku w 2026 roku
- Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026? Sprawdź kwotę świadczenia
- Odmowa zasiłku pielęgnacyjnego. Kiedy świadczenie nie przysługuje?
- Zasiłek pielęgnacyjny dla niedosłyszących w 2026 roku zależy przede wszystkim od orzeczenia o niepełnosprawności.
- Sama diagnoza niedosłuchu nie wystarcza – liczy się stopień ograniczeń w codziennym życiu.
- Świadczenie wynosi 215,84 zł miesięcznie.
- Dochód nie ma znaczenia.
Zasiłek pielęgnacyjny 2026 – aktualne kryteria i komu przysługuje?
Zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku przysługuje osobom, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki z powodu posiadanej niepełnosprawności. Jego celem jest zmniejszenie kosztów opieki. Co ważne, zasiłek pielęgnacyjny – w przeciwieństwie do wielu innych świadczeń - jest niezależny od dochodu. Oznacza to, że kryterium dochodowe w jego przypadku nie obowiązuje.
Czy niedosłuch daje prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w 2026 roku?
Prawo do świadczenia mają:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osoby powyżej 16 lat ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
- osoby po 75. roku życia – świadczenie przyznawane jest automatycznie (bez konieczności posiadania orzeczenia).
Kiedy osoba z wadą słuchu otrzyma zasiłek pielęgnacyjny?
Samo stwierdzenie niedosłuchu nie oznacza automatycznego przyznania świadczenia. W 2026 roku komisje orzekające (PZON) oceniają przede wszystkim, czy niedosłuch powoduje istotne ograniczenie samodzielnej egzystencji. Dla komisji orzekającej znaczenie ma:
- stopień ubytku słuchu u wnioskodawcy,
- wpływ niedosłuchu na codzienne funkcjonowanie,
- konieczność stałej pomocy innych osób,
- treść orzeczenia o niepełnosprawności.
Jak uzyskać 215,84 zł? Procedura składania wniosku w 2026 roku
Procedura ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny przebiega w dwóch etapach.
1. Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności
Należy złożyć wniosek w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Do wniosku warto dołączyć:
- zaświadczenie od laryngologa lub audiologa,
- aktualne badania słuchu (audiogram),
- dokumentację medyczną potwierdzającą leczenie i rehabilitację.
2. Złożenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny
Po uzyskaniu orzeczenia należy złożyć wniosek w MOPS lub GOPS. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów online przez portal Empatia.
Ważne
Jeśli PZON wyda decyzję odmowną, przysługuje 14 dni na złożenie odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).
Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026? Sprawdź kwotę świadczenia
Świadczenie przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Kwota świadczenia nie jest wysoka. Wynosi jedynie 215,84 zł miesięcznie. Na ten moment nie zapowiedziano waloryzacji świadczenia. Najwcześniejsza podwyżka możliwa jest w 2027 roku.
Odmowa zasiłku pielęgnacyjnego. Kiedy świadczenie nie przysługuje?
Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli:
- pobierasz dodatek pielęgnacyjny z ZUS,
- przebywasz w placówce zapewniającej całodobową, bezpłatną opiekę (np. DPS),
- członek rodziny pobiera za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
