Kiedy można zostać uznanym za osobę niezdolną do pracy w 2026 r.?

Za osobę niezdolną do pracy uznaje się tę, która z powodu stanu zdrowia utraciła – w całości lub w określonym zakresie – zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Kluczowe znaczenie ma tu wpływ schorzenia na realną możliwość podjęcia zatrudnienia.

O częściowej niezdolności do pracy mówimy wówczas, gdy dana osoba nie jest w stanie wykonywać pracy odpowiadającej jej dotychczasowym kwalifikacjom, wykształceniu czy doświadczeniu zawodowemu, ale zachowuje możliwość podjęcia innego, mniej wymagającego zajęcia.

Natomiast całkowita niezdolność do pracy zachodzi wtedy, gdy stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie jakiejkolwiek pracy zarobkowej, niezależnie od jej charakteru czy poziomu kwalifikacji.

Ocena stopnia niezdolności dokonywana jest w toku postępowania rentowego na podstawie dokumentacji medycznej oraz orzeczenia lekarza orzecznika.

Renta w najniższej wysokości – gwarancja ustawowego minimum

Przepisy przewidują mechanizm ochronny dla osób uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy, których świadczenie – po jego obliczeniu – okazałoby się niższe od ustawowo określonej kwoty minimalnej. W takiej sytuacji organ rentowy podwyższa świadczenie do poziomu najniższej renty obowiązującej w danym okresie.

Gwarancja minimalnej wysokości ma zastosowanie nie tylko wtedy, gdy wyliczona renta jest niższa od ustawowego minimum, lecz również w przypadkach, w których nie ma możliwości ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, np. z uwagi na brak pełnej dokumentacji płacowej.

Ważne Renta z tytułu niezdolności do pracy nie ma jednej, z góry określonej kwoty. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku. Przy obliczeniach uwzględnia się przede wszystkim długość okresów składkowych i nieskładkowych oraz wysokość wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek.

Renta z tytułu niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. – nowe kwoty po waloryzacji

Od 1 marca 2026 r. wzrosły świadczenia wypłacane w ramach renty z tytułu niezdolności do pracy. Coroczna waloryzacja objęła zarówno renty przyznane z powodu całkowitej, jak i częściowej niezdolności do pracy, podnosząc ich minimalne, gwarantowane poziomy.

Po marcowej aktualizacji najniższe kwoty wynoszą:

1978,49 zł – w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

w przypadku 1483,87 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Należy podkreślić, że końcowa kwota renty ustalana jest indywidualnie i pozostaje bezpośrednio powiązana z przebiegiem kariery zawodowej. Kluczowe znaczenie mają zarówno wysokość wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek, jak i długość stażu ubezpieczeniowego.

Maksymalna wysokość renty – ustawowe limity

Przy ustalaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy obowiązują określone w przepisach ograniczenia, które wyznaczają górną granicę świadczenia. Po pierwsze, wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może przekroczyć poziomu 250%. Oznacza to, że nawet w przypadku bardzo wysokich zarobków przyjmowanych do obliczeń, ustawodawca wprowadził limit wpływający na ostateczną wartość świadczenia.

Po drugie, sama renta nie może być wyższa niż 100% ustalonej podstawy jej wymiaru. W praktyce oznacza to, że świadczenie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej bazę do jego obliczenia.

Istotny wyjątek dotyczy jednak rent przyznanych w wysokości minimalnej. Ograniczenie do 100% podstawy wymiaru nie ma zastosowania, jeżeli wyliczona podstawa jest niższa niż obowiązująca kwota najniższej renty. W takiej sytuacji świadczenie zostaje podwyższone.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę w 2026 r.?

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie, która spełni łącznie trzy podstawowe warunki:

- musi zostać uznana za niezdolną do pracy – częściowo albo całkowicie,

- konieczne jest posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych). Wymagana długość stażu zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – od 1 roku w przypadku osób bardzo młodych do 5 lat, gdy niezdolność pojawiła się po ukończeniu 30 lat. Co do zasady, te 5 lat musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku lub powstaniem niezdolności,

- niezdolność do pracy powinna powstać w okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym (lub w określonych ustawowo okresach pokrewnych), ewentualnie w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Przepisy przewidują jednak wyjątki. Wymogu „5 lat w ostatnim dziesięcioleciu” nie stosuje się wobec osób całkowicie niezdolnych do pracy, które legitymują się długim stażem ubezpieczeniowym – co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Jeszcze korzystniejsze zasady obowiązują przy bardzo długim stażu składkowym – odpowiednio 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn. W praktyce oznacza to, że im dłuższy okres aktywności zawodowej i opłacania składek, tym większa szansa na spełnienie warunków do przyznania renty.

Jak wnioskować o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Proces ubiegania się o rentę rozpoczyna się od wypełnienia formularza ERN. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające stan zdrowia i historię zawodową, w tym:

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk OL-9),

informację o okresach składkowych i nieskładkowych (ERP-6) – dokument potwierdzający twój staż ubezpieczeniowy,

dowody stażu i zarobków, np. świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe, zaświadczenia o nauce, wyciągi z aktów urodzenia dzieci, dokumenty wojskowe, zaświadczenie o wynagrodzeniu (ERP-7),

dokumentacja medyczna – historia choroby, karty szpitalne, rehabilitacja, badania profilaktyczne,

dowody wypadku przy pracy – karta wypadku, zeznania świadków itp., jeśli wniosek zależy od zdarzenia.

Po złożeniu kompletnego wniosku ZUS uruchamia procedurę orzeczniczą. Oceny niezdolności do pracy dokonują lekarze orzecznicy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1631)

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. (Monitor Polski z 2026, poz. 202)