To element tej samej waloryzacji 5,3 proc., o której pisaliśmy w tekście o wyższych emeryturach i harmonogramie wypłat od 27 lutego. Wzrost obejmuje wszystkie dodatki powiązane ze świadczeniami z ZUS.
Waloryzacja 2026 obejmuje nie tylko emerytury i renty, ale również dodatki wypłacane razem z nimi. Zgodnie z zasadami stosowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli termin wypłaty przypada 1 marca (a w 2026 r. to niedziela), przelew realizowany jest wcześniej – 27 lutego.
To oznacza, że część seniorów zobaczy podwyższony dodatek pielęgnacyjny jeszcze przed rozpoczęciem marca. Wskaźnik waloryzacji na 2026 r. wynosi 5,3 proc., co potwierdził Główny Urząd Statystyczny w komunikacie dotyczącym przeciętnego wynagrodzenia.
Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny od marca 2026? Nowe kwoty 366,68 zł i 550,02 zł
Dotychczasowa kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosiła 348,22 zł. Po waloryzacji wzrośnie do:
- 366,68 zł miesięcznie – podstawowa stawka,
- 550,02 zł miesięcznie – dla inwalidów wojennych uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.
To właśnie ta druga kwota – przekraczająca 550 zł – budzi największe zainteresowanie. W praktyce oznacza to ponad 200 zł więcej niż jeszcze kilka lat temu. Podwyżka jest automatyczna – nie trzeba składać żadnego wniosku, jeśli dodatek był już przyznany.
Dodatek pielęgnacyjny 2026: brutto czy netto? Ile dostaniesz na rękę z ZUS
Podane kwoty – 366,68 zł oraz 550,02 zł – to kwoty brutto. W praktyce jednak w przypadku dodatku pielęgnacyjnego różnica między brutto a netto nie występuje, ponieważ świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie jest od niego odprowadzana składka zdrowotna.
Oznacza to, że:
- osoba uprawniona otrzyma 366,68 zł „na rękę”,
- inwalida wojenny spełniający warunki dostanie 550,02 zł „na rękę”.
Dodatek wypłacany jest w pełnej wysokości razem z emeryturą lub rentą i nie pomniejsza podstawy innych świadczeń.
Kto dostanie dodatek pielęgnacyjny bez wniosku? ZUS przyznaje go automatycznie po 75. roku życia
Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która:
- ukończyła 75 lat – przyznanie następuje automatycznie i nie trzeba składać wniosku do ZUS,
- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Seniorzy po 75. roku życia nie muszą przedstawiać zaświadczeń lekarskich. ZUS przyznaje dodatek z urzędu i wypłaca go razem z emeryturą lub rentą. W przypadku osób młodszych konieczne jest orzeczenie lekarza orzecznika o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
Kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny? Jakie dokumenty do ZUS (druk OL-9)
Wniosek jest wymagany tylko wtedy, gdy prawo do dodatku ma wynikać z orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Procedura obejmuje:
- złożenie wniosku w ZUS,
- dołączenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego (druk OL-9),
- oczekiwanie na decyzję.
Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą podejmować żadnych działań.
Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny – czym się różnią?
W praktyce te pojęcia są często mylone. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS razem z emeryturą lub rentą. Z kolei zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w systemie świadczeń rodzinnych i przysługuje m.in. niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek jest wypłacany przez samorząd - urząd gminy lub miasta, w którym jesteśmy zameldowani.
Ważne
Osoba nie może jednocześnie pobierać obu świadczeń.
Waloryzacja 2026 podnosi też 13. i 14. emeryturę. Jak dodatek pielęgnacyjny wpływa na dodatkowe świadczenia?
Waloryzacja podnosi również podstawę trzynastej i czternastej emerytury. O nowych kwotach „na rękę” pisaliśmy w osobnych analizach dotyczących 13. i 14. emerytury w 2026 r.:
Wyższa podstawa oznacza automatyczny wzrost brutto dodatkowych świadczeń.
Podstawa prawna dodatku pielęgnacyjnego 2026 – ustawa i komunikaty GUS
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (art. 75–77)
- Komunikat GUS z 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
- Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzający wskaźnik waloryzacji 5,3 proc.
