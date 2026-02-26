To element tej samej waloryzacji 5,3 proc., o której pisaliśmy w tekście o wyższych emeryturach i harmonogramie wypłat od 27 lutego. Wzrost obejmuje wszystkie dodatki powiązane ze świadczeniami z ZUS.

Waloryzacja 2026 obejmuje nie tylko emerytury i renty, ale również dodatki wypłacane razem z nimi. Zgodnie z zasadami stosowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeśli termin wypłaty przypada 1 marca (a w 2026 r. to niedziela), przelew realizowany jest wcześniej – 27 lutego.

To oznacza, że część seniorów zobaczy podwyższony dodatek pielęgnacyjny jeszcze przed rozpoczęciem marca. Wskaźnik waloryzacji na 2026 r. wynosi 5,3 proc., co potwierdził Główny Urząd Statystyczny w komunikacie dotyczącym przeciętnego wynagrodzenia.

Dotychczasowa kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosiła 348,22 zł. Po waloryzacji wzrośnie do:

366,68 zł miesięcznie – podstawowa stawka,

– podstawowa stawka, 550,02 zł miesięcznie – dla inwalidów wojennych uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.

To właśnie ta druga kwota – przekraczająca 550 zł – budzi największe zainteresowanie. W praktyce oznacza to ponad 200 zł więcej niż jeszcze kilka lat temu. Podwyżka jest automatyczna – nie trzeba składać żadnego wniosku, jeśli dodatek był już przyznany.

Podane kwoty – 366,68 zł oraz 550,02 zł – to kwoty brutto. W praktyce jednak w przypadku dodatku pielęgnacyjnego różnica między brutto a netto nie występuje, ponieważ świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie jest od niego odprowadzana składka zdrowotna.

Oznacza to, że:

osoba uprawniona otrzyma 366,68 zł „na rękę” ,

, inwalida wojenny spełniający warunki dostanie 550,02 zł „na rękę”.

Dodatek wypłacany jest w pełnej wysokości razem z emeryturą lub rentą i nie pomniejsza podstawy innych świadczeń.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która:

ukończyła 75 lat – przyznanie następuje automatycznie i nie trzeba składać wniosku do ZUS,

– przyznanie następuje automatycznie i nie trzeba składać wniosku do ZUS, została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Seniorzy po 75. roku życia nie muszą przedstawiać zaświadczeń lekarskich. ZUS przyznaje dodatek z urzędu i wypłaca go razem z emeryturą lub rentą. W przypadku osób młodszych konieczne jest orzeczenie lekarza orzecznika o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wniosek jest wymagany tylko wtedy, gdy prawo do dodatku ma wynikać z orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Procedura obejmuje:

złożenie wniosku w ZUS,

dołączenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego (druk OL-9),

oczekiwanie na decyzję.

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą podejmować żadnych działań.

W praktyce te pojęcia są często mylone. Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS razem z emeryturą lub rentą. Z kolei zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w systemie świadczeń rodzinnych i przysługuje m.in. niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek jest wypłacany przez samorząd - urząd gminy lub miasta, w którym jesteśmy zameldowani.

Ważne Osoba nie może jednocześnie pobierać obu świadczeń.

Waloryzacja podnosi również podstawę trzynastej i czternastej emerytury. O nowych kwotach „na rękę” pisaliśmy w osobnych analizach dotyczących 13. i 14. emerytury w 2026 r.:

Wyższa podstawa oznacza automatyczny wzrost brutto dodatkowych świadczeń.

Podstawa prawna dodatku pielęgnacyjnego 2026 – ustawa i komunikaty GUS