Ponad milion wdów i wdowców pobierających dziś rentę wdowią musi sprawdzić, jak zmiana wpłynie na ich budżet. W praktyce jedni zyskają ponad 100 zł miesięcznie, inni – mimo podwyżki – odczują ograniczenie przez ustawowy próg.

Renta wdowia od 1 marca 2026. Waloryzacja 5,3 proc. i nowy limit 5 935,47 zł brutto

Marcowa waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że renta wdowia – wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wzrośnie o wskaźnik 5,3 proc. Mechanizm pozostaje ten sam: wdowa lub wdowiec mogą otrzymywać:

100 proc. jednego świadczenia (np. własnej emerytury),

(np. własnej emerytury), 15 proc. drugiego świadczenia (np. renty rodzinnej po zmarłym małżonku).

Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc., ale w 2026 r. nadal obowiązuje poziom 15 proc.

Ważne Kluczowa zmiana dotyczy jednak limitu. Suma świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po waloryzacji minimalna emerytura wzrośnie do 1 978,49 zł brutto, co oznacza, że nowy limit wyniesie 5 935,47 zł brutto (wcześniej 5 636,73 zł).

Limit renty wdowiej 5 935,47 zł brutto. Co się stanie po przekroczeniu progu?

Limit działa automatycznie. Jeśli łączna kwota świadczeń przekroczy 5 935,47 zł brutto, ZUS:

obniży wypłatę o kwotę przekroczenia,

a jeśli już jedno świadczenie samo w sobie przekracza limit – renta wdowia nie przysługuje.

To oznacza, że część seniorów z wyższymi emeryturami w praktyce nie skorzysta w pełni z mechanizmu łączenia świadczeń. Dlaczego to ważne? Bo waloryzacja obejmuje zarówno świadczenia, jak i sam limit. W efekcie próg rośnie, ale równolegle rosną też kwoty emerytur i rent – a to sprawia, że część osób nadal „zahaczy” o ograniczenie.

Ile wyniesie renta wdowia „na rękę” po 1 marca 2026? Wyliczenia netto

Wzrost o 5,3 proc. oznacza podwyżki rzędu kilkudziesięciu do ponad 150 zł miesięcznie – w zależności od wysokości świadczenia. Oto przykładowe wyliczenia (szacunki przy standardowych potrąceniach):

Łączna kwota brutto przed waloryzacją Szacowany wzrost netto miesięcznie 1 900–2 200 zł ok. 80–100 zł 2 300–2 700 zł ok. 100–105 zł 2 800–3 200 zł ok. 108–123 zł 3 300–3 700 zł ok. 127–142 zł 3 800–4 000 zł ok. 147–154 zł

Im wyższe świadczenie, tym wyższa nominalnie podwyżka. Warto jednak pamiętać, że mówimy o kwotach brutto waloryzowanych wskaźnikiem ustawowym – rzeczywisty przelew zależy od zaliczki na PIT i składki zdrowotnej.

Kto ma prawo do renty wdowiej w 2026 roku? Warunki, wiek, wykluczenia

Renta wdowia to nie odrębne świadczenie, lecz mechanizm łączenia dwóch świadczeń na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Warunki są ściśle określone:

osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna),

(60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna), pozostawanie w małżeństwie do dnia śmierci współmałżonka ,

, nabycie prawa do renty rodzinnej nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, brak ponownego zawarcia małżeństwa.

Zawarcie nowego związku powoduje utratę prawa do renty wdowiej.

Od kiedy wyższa renta wdowia? Terminy wypłat ZUS w marcu 2026

Podwyższone kwoty będą wypłacane od 1 marca 2026 r. w standardowych terminach ZUS: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Nie trzeba składać nowego wniosku – waloryzacja odbywa się z urzędu. Decyzje z przeliczeniem świadczenia zostaną przesłane pocztą lub udostępnione na profilu PUE/eZUS.

Czy trzeba składać wniosek o rentę wdowią w 2026 r.? Formularz ERWD i zasady

Jeśli ktoś nie korzysta jeszcze z mechanizmu zbiegu świadczeń, musi złożyć formularz ERWD – w placówce ZUS, pocztą lub elektronicznie przez PUE/eZUS. Warto pamiętać, że wybór wariantu (100 proc. własnego świadczenia + 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie) można wskazać samodzielnie lub pozostawić decyzję ZUS.

Renta wdowia 2026 to ostatni rok zasad 15 proc. Co zmieni się od 2027 r.?

To pierwszy pełny rok funkcjonowania świadczenia po jego wprowadzeniu w połowie 2025 r. Jednocześnie to ostatni rok obowiązywania 15-procentowego udziału drugiego świadczenia. Od 2027 r. mechanizm stanie się korzystniejszy (25 proc.), co może oznaczać zauważalny wzrost łącznych wypłat – o ile nie zadziała limit. W 2026 r. największe znaczenie ma więc właśnie próg 5 935,47 zł brutto.

Podstawa prawna