Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę z dnia 4 grudnia 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych. Tym samym poparł zmiany w Centralnym Rejestrze Umów, które kilka tygodni temu przegłosowali posłowie i senatorowie.

"Rejestr ten ma stanowić narzędzie budowania przejrzystości życia publicznego, transparentności wydatkowania środków publicznych oraz wzmacniania zaufania obywateli do instytucji państwa" – ocenia Kancelaria Prezydenta RP. Od 1 lipca 2026 r. jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek publikowania w Centralnym Rejestrze Umów informacji o wszystkich zawieranych umowach (za wyjątkiem tych dotyczących m.in. bezpieczeństwa państwa).

Wszystkie Umowy w Centralnym Rejestrze Umów

Gdyby prezydent nie podpisał nowelizacji przepisów o Centralnym Rejestrze Umów, to weszłyby one w życie już od 1 stycznia 2026 r., jednak bez ważnych poprawek. Przede wszystkim w rejestrze znalazłyby się umowy o wartości powyżej 500 zł. Jeszcze kilka tygodni temu rząd chciał podnieść ten próg do 10 tys. zł. Parlamentarzyści koalicji zmienili jednak zdanie i najpierw posłowie przywrócili próg 500 zł, a później senatorowie go znieśli.

– Jeśli umowa ma być rejestrowana od 500 zł, to przecież można umówić się na 490 zł. Jak zrobimy próg 300 zł, to będzie 290 zł – tak tłumaczył tę poprawkę senator sprawozdawca Janusz Pęcherz z KO.

Przedmiot umowy w Centralnym Rejestrze Umów a nie ogólna informacja

Dzięki poprawkom przyjętym przez parlamentarzystów oraz podpisowi prezydenta w Centralnym Rejestrze Umów podany będzie przedmiot umowy. Wcześniej przepisy przewidywały "ogólny przedmiot umowy". A to oznaczało, że w rejestrze znalazłaby się np. informacja o tym, że umowa została zawarta na świadczenie usług. Nie byłoby jednak obowiązku wskazywania, jaka to usługa. Po zmiana w CRU powinien znaleźć się konkretny przedmiot umowy.

Zmieniono też termin wejścia w życie nowych obowiązków dla urzędów centralnych i samorządowych. System teleinformatyczny służący do prowadzenia CRU ma być gotowy już 1 kwietnia 2026 r. – trzy miesiące przed wejściem w życie obowiązku publikowania informacji o umowach (1 lipca 2026 r.). Wcześniej rząd chciał wprowadzać reformę etapami – od 2027 r.

