Centralny Rejestr Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych (dalej: rejestr lub CRU) ma ruszyć 1 stycznia 2026 r. W pierwszej kolejności informacje np. o udzielonych zleceniach będzie publikować w nim administracja rządowa czy takie instytucje jak Najwyższa Izba Kontroli i Trybunał Konstytucyjny. Samorządy, ich związki i samorządowe zakłady budżetowe dołączą do CRU pół roku później, a pozostałe jednostki od 1 stycznia 2027 r. Dziś próg, od którego informacje o umowach podlegałyby publikacji, to 500 zł. Jednak Ministerstwo Finansów w procedowanej nowelizacji zdecydowało się na jego podniesienie do 10 tys. zł (bez podatku od towarów i usług) – po tym jak część organizacji postulowała jego określenie nawet na poziomie 50 tys. zł. Według niektórych ekspertów zajmujących się jawnością życia publicznego zmiana progu znacznie ograniczy skuteczność reformy (pisaliśmy o tym: „Centralny rejestr umów może być bezzębny”, DGP nr 58/2025). Są jednak i takie instytucje, które podważają sens nakładania nowych obowiązków w zakresie publikacji informacji o zawieranych umowach.

Uczelnie chcą zawężenia rejestru…