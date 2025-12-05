Niemal wszyscy posłowie podczas wczorajszego głosowania poparli trzy poprawki Senatu do ustawy zmieniającej zasady działania Centralnego Rejestru Umów. Chociaż jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że znajdą się tam umowy od 10 tys. zł, to ostatecznie jednostki sektora finansów publicznych będą zobowiązane do publikowania informacji o wszystkich zawieranych umowach (za wyjątkiem m.in. tych dotyczących bezpieczeństwa państwa).

Wszystkie umowy w Centralnym Rejestrze Umów

Według obowiązujących już przepisów Centralny Rejestr Umów ruszyłby 1 stycznia 2026 r., a znalazłyby się w nim te powyżej 500 zł. Rząd chciał podnieść ten próg do 10 tys. zł (i w takim kształcie przyjął projekt). Koalicja rządząca zmieniła jednak zdanie i najpierw posłowie przywrócili próg 500 zł, a następnie senatorowie go znieśli. Posłowie poparli wczoraj tę poprawkę.

– Jeśli umowa ma być rejestrowana od 500 zł, to przecież można umówić się na 490 zł. Jak zrobimy próg 300 zł, to będzie 290 zł – tak tłumaczył tę poprawkę senator sprawozdawca Janusz Pęcherz z KO.

Przedmiot umowy w Centralnym Rejestrze Umów

Posłowie poparli również dwie inne poprawki senatorów. Jedna przesądza, że w Centralnym Rejestrze Umów trzeba będzie wskazać przedmiot umowy, a nie ogólny przedmiot umowy. Chodzi o to, aby w rejestrze znalazła się np. informacja o tym, jaka usługa została zrealizowana na podstawie zawartej umowy.

Ostatnia poprawka senatorów, zaakceptowana przez Sejm, dotyczy wejścia w życie Centralnego Rejestru Umów. System teleinformatyczny służący do prowadzenia CRU ma być gotowy już 1 kwietnia 2026 r. – trzy miesiące przed wejściem w życie obowiązku publikowania informacji o umowach (1 lipca 2026 r.). Wcześniej rząd chciał wprowadzać reformę etapami – od 2027 r. Teraz ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych ustaw zostanie przekazana do podpisu prezydenta.